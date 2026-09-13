De Spaanse politie heeft zaterdag elf personen opgepakt bij een protestactie rond de gloednieuwe Madring in Madrid. De actievoerders van Greenpeace probeerden een spandoek aan een bouwkraan bij het Formule 1-circuit te bevestigen.

De actie vond rond 14:00 uur plaats op een van de toegangswegen naar het circuit, dat bij het beurzencomplex Ifema ligt. Volgens de Spaanse media Telemadrid en El Diario waren de betrokkenen in een bouwkraan geklommen om het spandoek op te hangen. Op sociale media werd aanvankelijk gespeculeerd dat het om mensen zonder ticket ging, maar het bleken klimaatactivisten van Greenpeace te zijn.

Greenpeace-actie vlak voor kwalificatie

De actie vond ongeveer een uur voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje plaats. De sessie kon uiteindelijk zonder problemen doorgaan. Max Verstappen reed naar de derde tijd en start zondag vanaf de derde plek. Lando Norris pakte poleposition, terwijl WK-leider Kimi Antonelli vanaf de tweede plaats begint.

De Madring staat dit weekend voor het eerst op de Formule 1-kalender. De komende tien jaar wordt de Grand Prix van Spanje op het nieuwe circuit in Madrid verreden. De race begint zondag om 15.00 uur en vormt daarmee het eerste officiële raceweekend op het nieuwe circuit.

Ook omwonenden uiten zorgen

De komst van de Formule 1 naar Madrid ging de afgelopen periode al gepaard met verschillende protesten. Die kwamen niet alleen van klimaatactivisten, maar ook van omwonenden. Hoewel de Madring niet door het centrum van de Spaanse hoofdstad loopt, liggen er wel woningen in de buurt van het circuit.

Omwonenden maakten vooraf vooral bezwaar vanwege de mogelijke geluidsoverlast van de Formule 1-auto's. Daarnaast bestaan er zorgen over luchtvervuiling en verkeerschaos rond het circuit. De protestactie van Greenpeace zorgde zaterdag voor extra aandacht rond de eerste kwalificatie op de Madring, maar had uiteindelijk geen invloed op het verloop van de sessie.

GP Spanje gaat 'gewoon' door

Of de klimaatactivisten nou willen of niet, de GP van Spanje op de Madring gaat gewoon door met Lando Norris op pole position. De regerend wereldkampioen slaagde erin om pal voor nummer twee Andrea Kimi Antonelli zijn McLaren op de eerste startplaats te zetten.

Max Verstappen zal de race vanaf de tweede startrij starten. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing behaalde met zijn bolide de derde startplaats voor de race in de Spaanse hoofdstad.