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Onrust voor GP Spanje: Politie verricht arrestaties rondom Madring

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Onrust voor GP Spanje: Politie verricht arrestaties rondom Madring

De Spaanse politie heeft zaterdag elf personen opgepakt bij een protestactie rond de gloednieuwe Madring in Madrid. De actievoerders van Greenpeace probeerden een spandoek aan een bouwkraan bij het Formule 1-circuit te bevestigen.

De actie vond rond 14:00 uur plaats op een van de toegangswegen naar het circuit, dat bij het beurzencomplex Ifema ligt. Volgens de Spaanse media Telemadrid en El Diario waren de betrokkenen in een bouwkraan geklommen om het spandoek op te hangen. Op sociale media werd aanvankelijk gespeculeerd dat het om mensen zonder ticket ging, maar het bleken klimaatactivisten van Greenpeace te zijn.

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Greenpeace-actie vlak voor kwalificatie

De actie vond ongeveer een uur voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje plaats. De sessie kon uiteindelijk zonder problemen doorgaan. Max Verstappen reed naar de derde tijd en start zondag vanaf de derde plek. Lando Norris pakte poleposition, terwijl WK-leider Kimi Antonelli vanaf de tweede plaats begint.

De Madring staat dit weekend voor het eerst op de Formule 1-kalender. De komende tien jaar wordt de Grand Prix van Spanje op het nieuwe circuit in Madrid verreden. De race begint zondag om 15.00 uur en vormt daarmee het eerste officiële raceweekend op het nieuwe circuit.

Ook omwonenden uiten zorgen

De komst van de Formule 1 naar Madrid ging de afgelopen periode al gepaard met verschillende protesten. Die kwamen niet alleen van klimaatactivisten, maar ook van omwonenden. Hoewel de Madring niet door het centrum van de Spaanse hoofdstad loopt, liggen er wel woningen in de buurt van het circuit.

Omwonenden maakten vooraf vooral bezwaar vanwege de mogelijke geluidsoverlast van de Formule 1-auto's. Daarnaast bestaan er zorgen over luchtvervuiling en verkeerschaos rond het circuit. De protestactie van Greenpeace zorgde zaterdag voor extra aandacht rond de eerste kwalificatie op de Madring, maar had uiteindelijk geen invloed op het verloop van de sessie.

GP Spanje gaat 'gewoon' door 

Of de klimaatactivisten nou willen of niet, de GP van Spanje op de Madring gaat gewoon door met Lando Norris op pole position. De regerend wereldkampioen slaagde erin om pal voor nummer twee Andrea Kimi Antonelli zijn McLaren op de eerste startplaats te zetten. 

Max Verstappen zal de race vanaf de tweede startrij starten. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing behaalde met zijn bolide de derde startplaats voor de race in de Spaanse hoofdstad. 

De Vogel is Geland

Posts: 1.204

Hopelijk zijn we nu 48 uur verlost van SennaS

  • 6
  • 13 sep 2026 - 14:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Spanje 2026

Reacties (7)

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  • Golf-GTI

    Posts: 1.860

    Stuur die politie agenten naar NL, dan is het snel gedaan met XR!

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 14:09
    • schwantz34

      Posts: 42.880

      Ja die Spaanse politieboys zijn geen mietjes hé, die trekken al die blote vastgelijmde protestreten gewoon met lijm, vel , (en wat er ook maar meer achterblijft) en al, hup zonder pardon zo van het asfalt af!

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 14:27
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.201

    Hopelijk zijn we nu 48 uur verlost van SennaS

    • + 6
    • 13 sep 2026 - 14:26
    • Sil

      Posts: 244

      Waren we maar 48 uur jou verlost. Je kan het niet eens zijn met iemands denkwijze, maar houdt het alsjeblieft gewoon normaal.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 15:42
  • Ernie5335

    Posts: 5.989

    Dacht eerst dat het XR-idioten op vakantie waren 😁

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 14:48
  • Snork

    Posts: 23.091

    Kunnen die Greenpeace gasten niet gewoon walvissen terug in zee duwen?

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 15:31
  • red slow

    Posts: 3.383

    Prima zo snel mogelijk dit circuit eraf. Man man wat een saaie betonnen baan.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 16:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
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10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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