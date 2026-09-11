Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Italië ondanks de nodige problemen een knappe derde plaats te pakken. De Nederlander was het hele weekend kritisch op het gedrag van zijn Red Bull RB22 en blijkt de problemen ook richting de eerste Grand Prix van Spanje in Madrid nog niet volledig achter zich te hebben gelaten.

Verstappen klaagde in Monza vanaf het eerste moment dat hij in de auto stapte over de achterkant van zijn Red Bull. Vooral het gedrag van de auto over het asfalt zorgde voor frustratie. In Madrid kreeg hij de vraag of de problemen inmiddels zijn opgelost, maar daar kon de viervoudig wereldkampioen geen positief antwoord op geven.

Verstappen ziet hardnekkig probleem bij Red Bull

"Een aantal dingen zijn inderdaad meegenomen vanuit de vorige auto's. Ik klaagde toen al over de manier waarop de auto's over het asfalt reden en dat doe ik nog steeds. We kijken naar verschillende zaken om dat te verbeteren, maar het antwoord is helaas niet zo eenvoudig. Als dat wel zo was geweest, hadden we het probleem natuurlijk allang opgelost", legt Verstappen uit.

Volgens de Limburger hoeft een groot probleem bovendien niet altijd één duidelijke oorzaak te hebben. Juist een combinatie van verschillende kleine problemen kan ervoor zorgen dat een auto uiteindelijk niet goed functioneert. "Soms is een probleem heel ingewikkeld en kun je niet één specifiek onderdeel aanwijzen. Het kan een combinatie van verschillende factoren zijn die samen voor het probleem zorgen. Je moet alle details van de auto zien te achterhalen om op bepaalde vlakken beter te worden", aldus Verstappen.

'Bochten en hobbels zijn niet onze sterkste punten'

Op de Madring krijgt Verstappen dit weekend bovendien te maken met een compleet nieuw circuit. De baan in Madrid telt relatief veel langzame bochten en juist dat is volgens de Nederlander geen ideale combinatie met de eigenschappen van de Red Bull. Ook de hobbels kunnen een rol spelen.

"Er zijn hier natuurlijk meer bochten met lage snelheden, maar het gevoel dat ik krijg is vergelijkbaar met wat we eerder hebben meegemaakt. Het is voor ons al langere tijd een bekend probleem. We proberen uit te zoeken waar het vandaan komt en hoe we het kunnen oplossen, zodat we daarin beter worden", vertelt Verstappen.

De Red Bull-coureur weet dan ook dat het nieuwe circuit in Madrid mogelijk opnieuw de zwakke punten van zijn auto blootlegt. "We weten dat bochten en hobbels niet de sterkste punten van onze auto zijn. Dat is iets waar we al langere tijd aan proberen te werken." Verstappen zal op de Madring dus opnieuw moeten zien te maximaliseren met een RB22 die nog altijd niet volledig naar zijn wensen luistert.