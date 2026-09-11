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Verstappen heeft weinig vertrouwen: "Dit probleem hebben we al even"

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Verstappen heeft weinig vertrouwen: "Dit probleem hebben we al even"

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Italië ondanks de nodige problemen een knappe derde plaats te pakken. De Nederlander was het hele weekend kritisch op het gedrag van zijn Red Bull RB22 en blijkt de problemen ook richting de eerste Grand Prix van Spanje in Madrid nog niet volledig achter zich te hebben gelaten.

Verstappen klaagde in Monza vanaf het eerste moment dat hij in de auto stapte over de achterkant van zijn Red Bull. Vooral het gedrag van de auto over het asfalt zorgde voor frustratie. In Madrid kreeg hij de vraag of de problemen inmiddels zijn opgelost, maar daar kon de viervoudig wereldkampioen geen positief antwoord op geven.

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Verstappen ziet hardnekkig probleem bij Red Bull

"Een aantal dingen zijn inderdaad meegenomen vanuit de vorige auto's. Ik klaagde toen al over de manier waarop de auto's over het asfalt reden en dat doe ik nog steeds. We kijken naar verschillende zaken om dat te verbeteren, maar het antwoord is helaas niet zo eenvoudig. Als dat wel zo was geweest, hadden we het probleem natuurlijk allang opgelost", legt Verstappen uit.

Volgens de Limburger hoeft een groot probleem bovendien niet altijd één duidelijke oorzaak te hebben. Juist een combinatie van verschillende kleine problemen kan ervoor zorgen dat een auto uiteindelijk niet goed functioneert. "Soms is een probleem heel ingewikkeld en kun je niet één specifiek onderdeel aanwijzen. Het kan een combinatie van verschillende factoren zijn die samen voor het probleem zorgen. Je moet alle details van de auto zien te achterhalen om op bepaalde vlakken beter te worden", aldus Verstappen.

'Bochten en hobbels zijn niet onze sterkste punten'

Op de Madring krijgt Verstappen dit weekend bovendien te maken met een compleet nieuw circuit. De baan in Madrid telt relatief veel langzame bochten en juist dat is volgens de Nederlander geen ideale combinatie met de eigenschappen van de Red Bull. Ook de hobbels kunnen een rol spelen.

"Er zijn hier natuurlijk meer bochten met lage snelheden, maar het gevoel dat ik krijg is vergelijkbaar met wat we eerder hebben meegemaakt. Het is voor ons al langere tijd een bekend probleem. We proberen uit te zoeken waar het vandaan komt en hoe we het kunnen oplossen, zodat we daarin beter worden", vertelt Verstappen.

De Red Bull-coureur weet dan ook dat het nieuwe circuit in Madrid mogelijk opnieuw de zwakke punten van zijn auto blootlegt. "We weten dat bochten en hobbels niet de sterkste punten van onze auto zijn. Dat is iets waar we al langere tijd aan proberen te werken." Verstappen zal op de Madring dus opnieuw moeten zien te maximaliseren met een RB22 die nog altijd niet volledig naar zijn wensen luistert.

f(1)orum

Posts: 10.402

Dus het blijft nog steeds een kwestie van afWache?

  • 3
  • 11 sep 2026 - 07:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.402

    Dus het blijft nog steeds een kwestie van afWache?

    • + 3
    • 11 sep 2026 - 07:49
    • Snork

      Posts: 23.068

      Ik vrees het. Die auto is daarbij ook niet meer zo goed als Newey. Gaat al wat races mee. Dan gaat het allemaal wat rammelen.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 08:33
    • Larry Perkins

      Posts: 67.742

      "We bekijken het van GP tot GP", aldus GP.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 09:11

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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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