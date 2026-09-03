De FIA heeft een hittewaarschuwing afgegeven voor het raceweekend op het circuit van Monza. Het wordt dit weekend bloedheet op het Italiaanse circuit, en dat zorgt ervoor dat de FIA een zogenaamde heat hazard afgeeft. Voor de teams en coureurs treedt er nu een speciaal protocol in werking.

Dat het dit weekend warm zou worden in Monza, was al eventjes duidelijk. De weermodellen lieten voor zowel de vrijdag, zaterdag als zondag temperaturen zien die ver boven de dertig graden Celsius lagen. Voor de coureurs is dat een extra uitdaging, want door de hitte zullen ze het veel lastiger krijgen in de auto. Na eerdere problemen met de hitte, heeft de FIA enkele jaren geleden speciale regels in het leven geroepen om fysieke problemen bij coureurs te voorkomen.

Wat heeft de FIA gedaan

De FIA deelde vanochtend voorafgaand aan de mediadag in Monza het nieuws dat ze een zogenaamde heat hazard hebben afgegeven. Deze waarschuwing wordt afgegeven als het volgens de weermodellen 31 graden Celsius of warmer wordt tijdens het raceweekend. Het zorgt ervoor dat de coureurs gebruik mogen maken van een speciaal koelvest, dat is ontwikkeld voor dit soort omstandigheden. De coureurs dragen dan in de auto een vest met een soort buizenconstructie, waar een koelvloeistof door stroomt.

Wat gaat Verstappen doen?

Het dragen van zo'n koelvest is niet verplicht, maar veel coureurs maken er gebruik van. Als een coureur besluit om geen gebruik te maken van het koelsysteem, dan moet hij extra ballast meedragen tijdens de race. Anders zou het voor de coureurs immers voordeliger zijn om zonder koelvest te rijden. Eén coureur waarvan bekend is dat hij nooit rijdt met een koelvest, is Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen vindt het geen fijn vest, en reageerde fel toen de FIA enkele jaren geleden overwoog het vest verplicht te stellen.

Eerst de mediadag

Vandaag hoeven de coureurs nog geen gebruik te maken van de vesten. Op het circuit staat vandaag de mediadag op het programma, en morgen komen de coureurs pas in actie tijdens de eerste twee vrije trainingen. Verstappen komt pas in de tweede vrije training in actie, en staat zijn auto in de eerste training af aan rookie Ayumu Iwasa.