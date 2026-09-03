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FIA komt met speciale hittewaarschuwing voor Monza

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FIA komt met speciale hittewaarschuwing voor Monza

De FIA heeft een hittewaarschuwing afgegeven voor het raceweekend op het circuit van Monza. Het wordt dit weekend bloedheet op het Italiaanse circuit, en dat zorgt ervoor dat de FIA een zogenaamde heat hazard afgeeft. Voor de teams en coureurs treedt er nu een speciaal protocol in werking.

Dat het dit weekend warm zou worden in Monza, was al eventjes duidelijk. De weermodellen lieten voor zowel de vrijdag, zaterdag als zondag temperaturen zien die ver boven de dertig graden Celsius lagen. Voor de coureurs is dat een extra uitdaging, want door de hitte zullen ze het veel lastiger krijgen in de auto. Na eerdere problemen met de hitte, heeft de FIA enkele jaren geleden speciale regels in het leven geroepen om fysieke problemen bij coureurs te voorkomen.

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Wat heeft de FIA gedaan

De FIA deelde vanochtend voorafgaand aan de mediadag in Monza het nieuws dat ze een zogenaamde heat hazard hebben afgegeven. Deze waarschuwing wordt afgegeven als het volgens de weermodellen 31 graden Celsius of warmer wordt tijdens het raceweekend. Het zorgt ervoor dat de coureurs gebruik mogen maken van een speciaal koelvest, dat is ontwikkeld voor dit soort omstandigheden. De coureurs dragen dan in de auto een vest met een soort buizenconstructie, waar een koelvloeistof door stroomt.

Wat gaat Verstappen doen?

Het dragen van zo'n koelvest is niet verplicht, maar veel coureurs maken er gebruik van. Als een coureur besluit om geen gebruik te maken van het koelsysteem, dan moet hij extra ballast meedragen tijdens de race. Anders zou het voor de coureurs immers voordeliger zijn om zonder koelvest te rijden. Eén coureur waarvan bekend is dat hij nooit rijdt met een koelvest, is Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen vindt het geen fijn vest, en reageerde fel toen de FIA enkele jaren geleden overwoog het vest verplicht te stellen.

Eerst de mediadag

Vandaag hoeven de coureurs nog geen gebruik te maken van de vesten. Op het circuit staat vandaag de mediadag op het programma, en morgen komen de coureurs pas in actie tijdens de eerste twee vrije trainingen. Verstappen komt pas in de tweede vrije training in actie, en staat zijn auto in de eerste training af aan rookie Ayumu Iwasa.

F1 Nieuws GP Italië 2026

Reacties (7)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.412

    "Pas op! Het wordt slechts 6 graden koeler dan Singapore!"

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 09:58
    • Need5Speed

      Posts: 4.412

      En natuurlijk moet er alles aan gedaan worden om te zorgen dat de coureurs veilig en gezond blijven. Maar zo extreem komt dit niet over op mij.

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.062

      Zolang de mussen nog niet van het dak donderen is het volgens mij niet zo warm.

      En zoals Snork het altijd zo mooi verwoord...."flinke dooi"

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:07
    • Snork

      Posts: 23.015

      Momenteel is het -52°C in Antarctica. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van -46°C verwacht. Het blijft verder een droge dag. Morgen wordt het rond de -54°C en is het droog.
      En het blijft vandaag zonnig en droog in Djibouti. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 45 °C en is de wind zwak, windkracht 2.

      Dus niet zeiken in Monza.

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:27
    • f(1)orum

      Posts: 10.369

      "Dus niet zeiken in Monza."

      Da's natuurlijk ook een manier om geen vocht te verliezen

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:30
    • The Wolf

      Posts: 1.473

      met die hittegolven hoef je ook amper te zeiken want het vocht stroomt er via je voorhoofd al uit

      • + 0
      • 3 sep 2026 - 10:38
  • Pietje Bell

    Posts: 36.537

    Ondanks de warmte arriveerde Lewis vanmorgen in stijl in zijn Ferrari F40.

    urlr.me/hKZcMz

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 11:11

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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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