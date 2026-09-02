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Norris verrast met eigen raceteam: F3-debuut in 2027

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Norris verrast met eigen raceteam: F3-debuut in 2027

Lando Norris heeft een opvallende stap gezet en heeft samen met een aantal investeerders een eigen raceteam opgezet. De Britse McLaren-coureur heeft LN4 Fusion opgezet, en zal hiermee vanaf volgend jaar onder meer actief zijn in de Formule 3. Ze hopen in de toekomst ook te kunnen deelnemen aan de Formule 2.

Norris heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een brede interesse heeft in de autosport, en zette eerder al een lifestylemerk op. De regerend wereldkampioen kwam eerder vandaag al met een mysterieuze aankondiging, en dat bleek nu te gaan om een eigen raceteam. Het project luistert naar de naam LN4 Fusion en Norris is één van de medeoprichters van het team. Meerdere grote namen zijn verbonden aan het nieuwe team.

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Wat gaat Norris doen?

In een persbericht laat LN4 Fusion weten dat ze vanaf 2027  gaan deelnemen aan meerdere opstapklassen. Ze gaan deelnemen aan de Italiaanse Formule 4, het Formula Regional European Championship én de Formule 3. In het voorportaal van de Formule 1 nemen ze de licentie van AIX Racing over. Daarnaast hebben ze de eerste, relevante stappen gezet om in de toekomst deel te kunnen nemen aan de Formule 2.

Voormalig Prema-kopstuk René Rosin is aangesteld als de teambaas van LN4 Fusion en de zeer ervaren Dan Hazlewood krijgt ook een belangrijke rol binnen het project, terwijl Guillaume Capietto is aangesteld als Racing Director.

Talenten opleiden

Norris en consorten richten ook het LN4 Legacy Programme op, waarmee ze talentvolle coureurs willen gaan opleiden. Norris hoopt dat hiermee jonge coureurs dezelfde steun en begeleiding kunnen krijgen die hij zelf ook heeft gehad. Julian Rouse, die een verleden heeft bij Alpine, is aangesteld als de baas van dit deel van het project.

In de voetsporen van Verstappen

Norris is na Max Verstappen nu de tweede coureur in het huidige Formule 1-veld met een eigen raceteam. Verstappen is met zijn team actief in de GT3's, maar Norris zal zich meer gaan focussen op het opleiden van jonge talenten. Verstappen nam recent wel McLaren-talent Dries van Langendonck onder zijn vleugels, maar wil zelf geen team in de single seaters opzetten. Naast Verstappen en Norris begeleidt ook Fernando Alonso jonge talenten.

Natte Slak

Posts: 479

Wow.. ok

  • 1
  • 2 sep 2026 - 20:33
F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (5)

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  • koppie toe

    Posts: 5.557

    Mooi nieuws voor Norris.
    Ook grappig dat de red-actie in de comments leest, zat net te antwoorden op @natte slak.
    Hopelijk houdt Aix zijn livery, dat vind ik de mooiste op de grid.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 20:31
  • Natte Slak

    Posts: 479

    Wow.. ok

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 20:33
    • schwantz34

      Posts: 42.754

      Bedankt voor dit leuke artikel Slak! 👍


      Enorm gaaf en goed dat toppers als Fernando, Max, en Lando jonge talenten helpen dmv hun teams, sponsoring, coaching, begeleiding enz, om hun op die manier ook een kans te geven om door te groeien in de sport waaraan ze zelf zo ontzettend veel te danken hebben.

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 20:59
    • koppie toe

      Posts: 5.557

      Helemaal eens Swantz.
      Ik hoop ook dat de f1 eens een keer meerdere Kanjers daar oppikt en minder aanhoud aan bewezen coureurs in de f1, er zijn er best veel die geen kans kregen terwijl ze wel aan de deur klopten.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 22:13
  • Pietje Bell

    Posts: 36.531

    Uiteraard mooi dat hij dit op poten heeft gezet, goed bezig, maar het valt me wel op
    dat hij Max steeds als voorbeeld neemt. Heb al vaker uitspraken van hem voorbij zien
    komen die ik Max voordien exact zo had horen zeggen. Hij is dikke vriendjes geworden
    met Martin Garrix, gaat de laatste tijd privé heel veel om met Bortoleto, heeft zich op
    padel gestort en zo zijn er wel meer opvallende "na-aperijtjes".
    Max mag zich gevleid voelen.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 20:47

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Pos
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1
Mercedes
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2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Bahrein
-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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