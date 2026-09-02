Lando Norris heeft een opvallende stap gezet en heeft samen met een aantal investeerders een eigen raceteam opgezet. De Britse McLaren-coureur heeft LN4 Fusion opgezet, en zal hiermee vanaf volgend jaar onder meer actief zijn in de Formule 3. Ze hopen in de toekomst ook te kunnen deelnemen aan de Formule 2.

Norris heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een brede interesse heeft in de autosport, en zette eerder al een lifestylemerk op. De regerend wereldkampioen kwam eerder vandaag al met een mysterieuze aankondiging, en dat bleek nu te gaan om een eigen raceteam. Het project luistert naar de naam LN4 Fusion en Norris is één van de medeoprichters van het team. Meerdere grote namen zijn verbonden aan het nieuwe team.

Wat gaat Norris doen?

In een persbericht laat LN4 Fusion weten dat ze vanaf 2027 gaan deelnemen aan meerdere opstapklassen. Ze gaan deelnemen aan de Italiaanse Formule 4, het Formula Regional European Championship én de Formule 3. In het voorportaal van de Formule 1 nemen ze de licentie van AIX Racing over. Daarnaast hebben ze de eerste, relevante stappen gezet om in de toekomst deel te kunnen nemen aan de Formule 2.

Voormalig Prema-kopstuk René Rosin is aangesteld als de teambaas van LN4 Fusion en de zeer ervaren Dan Hazlewood krijgt ook een belangrijke rol binnen het project, terwijl Guillaume Capietto is aangesteld als Racing Director.

Talenten opleiden

Norris en consorten richten ook het LN4 Legacy Programme op, waarmee ze talentvolle coureurs willen gaan opleiden. Norris hoopt dat hiermee jonge coureurs dezelfde steun en begeleiding kunnen krijgen die hij zelf ook heeft gehad. Julian Rouse, die een verleden heeft bij Alpine, is aangesteld als de baas van dit deel van het project.

In de voetsporen van Verstappen

Norris is na Max Verstappen nu de tweede coureur in het huidige Formule 1-veld met een eigen raceteam. Verstappen is met zijn team actief in de GT3's, maar Norris zal zich meer gaan focussen op het opleiden van jonge talenten. Verstappen nam recent wel McLaren-talent Dries van Langendonck onder zijn vleugels, maar wil zelf geen team in de single seaters opzetten. Naast Verstappen en Norris begeleidt ook Fernando Alonso jonge talenten.