De gloednieuwe Madring is twee weken voor de komst van de Formule 1 het slachtoffer geworden van diefstal. Volgens Spaanse media zou er bekabeling zijn gestolen, maar dit heeft geen invloed op het doorgaan van de race. De politie is wel een onderzoek gestart naar de zaak.

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf dit jaar verreden op de gloednieuwe Madring in Madrid. De werkzaamheden zijn nog altijd in volle gang, maar het circuit is af. Vorige week werd er op de nieuwe baan een Formule 3-test uitgevoerd, terwijl Ferrari er daarvoor al een filmdag had georganiseerd. Alles wijst er dan ook op dat ze zonder al te grote problemen de mensenmassa's voor de Grand Prix kunnen verwelkomen, maar nu is er een nieuwe kink in de kabel gekomen.

Wat is er gebeurd?

De Spaanse krant ABC meldde afgelopen weekend namelijk dat er een diefstal heeft plaatsgevonden op het terrein van de Madring. Dieven zouden bedrading hebben gestolen, die bij het circuit werden aangelegd. Volgens SoyMotor gaat het niet om een groot incident, en vormt het geen extra probleem voor de werkzaamheden die zich in de laatste fase zouden bevinden. Het doorgaan van de Grand Prix komt volgens SoyMotor dan ook niet in gevaar.

De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar de diefstal, maar er zijn nog geen arrestaties verricht. De diefstal volgt op een opvallend moment, want de nieuwe baan staat op het punt om de F1-teams te verwelkomen. Het circuit rondom het IFEMA-complex is al een tijdje af, maar de faciliteiten rondom de baan zijn nog niet helemaal af. In de komende weken en dagen zal er hard worden doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen.

Eerste race staat voor de deur

De nieuwe Spaanse Grand Prix op de Madring staat op de kalender voor 13 september. Het circuit debuteert in de Formule 1, en is de nieuwe gastheer van de Spaanse Grand Prix, die jarenlang werd gehouden in Barcelona. Het Catalaanse circuit staat nog wel op de kalender, maar heet niet langer Grand Prix van Spanje. De Madring belooft in ieder geval chaos, want tijdens de F3-test regende het rode vlaggen.