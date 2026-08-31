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Gloednieuwe Madring slachtoffer na diefstal

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Gloednieuwe Madring slachtoffer na diefstal

De gloednieuwe Madring is twee weken voor de komst van de Formule 1 het slachtoffer geworden van diefstal. Volgens Spaanse media zou er bekabeling zijn gestolen, maar dit heeft geen invloed op het doorgaan van de race. De politie is wel een onderzoek gestart naar de zaak.

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf dit jaar verreden op de gloednieuwe Madring in Madrid. De werkzaamheden zijn nog altijd in volle gang, maar het circuit is af. Vorige week werd er op de nieuwe baan een Formule 3-test uitgevoerd, terwijl Ferrari er daarvoor al een filmdag had georganiseerd. Alles wijst er dan ook op dat ze zonder al te grote problemen de mensenmassa's voor de Grand Prix kunnen verwelkomen, maar nu is er een nieuwe kink in de kabel gekomen.

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Wat is er gebeurd?

De Spaanse krant ABC meldde afgelopen weekend namelijk dat er een diefstal heeft plaatsgevonden op het terrein van de Madring. Dieven zouden bedrading hebben gestolen, die bij het circuit werden aangelegd. Volgens SoyMotor gaat het niet om een groot incident, en vormt het geen extra probleem voor de werkzaamheden die zich in de laatste fase zouden bevinden. Het doorgaan van de Grand Prix komt volgens SoyMotor dan ook niet in gevaar.

De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar de diefstal, maar er zijn nog geen arrestaties verricht. De diefstal volgt op een opvallend moment, want de nieuwe baan staat op het punt om de F1-teams te verwelkomen. Het circuit rondom het IFEMA-complex is al een tijdje af, maar de faciliteiten rondom de baan zijn nog niet helemaal af. In de komende weken en dagen zal er hard worden doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen.

Eerste race staat voor de deur

De nieuwe Spaanse Grand Prix op de Madring staat op de kalender voor 13 september. Het circuit debuteert in de Formule 1, en is de nieuwe gastheer van de Spaanse Grand Prix, die jarenlang werd gehouden in Barcelona. Het Catalaanse circuit staat nog wel op de kalender, maar heet niet langer Grand Prix van Spanje. De Madring belooft in ieder geval chaos, want tijdens de F3-test regende het rode vlaggen.

Larry Perkins

Posts: 67.545

Zowel de Spaanse krant ABC als SoyMotor maken tevens bekend dat "La Monumental" - de iconische nieuwe kombocht op de Madring (bocht 12) - is ontvoerd, maar de Spaanse politie heeft daarover (nog) geen details vrijgegeven. Volgens SoyMotor was de kombocht meegelokt met de zoete woordjes: "Kom kom ... [Lees verder]

  • 2
  • 31 aug 2026 - 13:48
F1 Nieuws Madring

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.546

    Zowel de Spaanse krant ABC als SoyMotor maken tevens bekend dat "La Monumental" - de iconische nieuwe kombocht op de Madring (bocht 12) - is ontvoerd, maar de Spaanse politie heeft daarover (nog) geen details vrijgegeven. Volgens SoyMotor was de kombocht meegelokt met de zoete woordjes: "Kom kom kom kom... kom, kom kom kom..."

    • + 2
    • 31 aug 2026 - 13:48
    • Need5Speed

      Posts: 4.401

      Ook het rechte stuk is ontvreemd, naar verluid als gevolg van de strofe "Kom hier, lekker stuk!"

      • + 0
      • 31 aug 2026 - 15:22
  • da_bartman

    Posts: 6.831

    "De gloednieuwe Madring is twee weken voor de komst van de Formule 1 ....." volgens de kalender hier klopt dit niet.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 14:04
  • schwantz34

    Posts: 42.725

    Gelukkig hebben die boeven Ma dring niet meegenomen...

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 14:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender
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