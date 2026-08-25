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Red Bull moet knoop doorhakken: Haalt Hadjar GP in Italië?

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Red Bull moet knoop doorhakken: Haalt Hadjar GP in Italië?

Isack Hadjar heeft zich zondag in de paddock van Zandvoort laten zien, nadat hij de Grand Prix van Nederland vanwege een blessure aan zijn linkerhand moest missen. De Red Bull-coureur lijkt de ernst van de kwetsuur te willen relativeren, maar een snelle terugkeer naar de Formule 1 lijkt mogelijk.

Hadjar verscheen vanuit de motorhome van Red Bull en schudde daarbij met zijn rechterhand de hand van een FIA-medewerker. Later signeerde hij met zijn rechterhand een papier voor een fan. Zijn linkerhand hield hij ondertussen zoveel mogelijk uit de buurt. De hand zat grotendeels verborgen onder zijn lange mouw, maar een gipsverband of andere stevige medische ondersteuning was niet zichtbaar.

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"Lichte barst" lijkt mee te vallen

Alles wijst er daardoor op dat Hadjar inderdaad te maken heeft met een relatief lichte breuk. De Fransman sprak zelf eerder over een "kleine barst" in zijn linkerhand. Dat beeld lijkt overeen te komen met wat zondag in de paddock te zien was. Een concrete diagnose of officiële bevestiging over de exacte blessure is vooralsnog niet naar buiten gebracht.

Een snelle terugkeer lijkt daardoor realistisch. Red Bull zou zelfs mikken op de Grand Prix van Italië, die over twee weken wordt verreden. Ter vergelijking: Daniel Ricciardo brak in 2023 tijdens de Nederlandse Grand Prix zijn linker middenhandsbeentje en moest uiteindelijk vijf races missen. Zijn blessure was echter een stuk ernstiger en vereiste een operatie met een metalen plaat.

Red Bull moet risico's in Monza afwegen

Toch zal Red Bull voorzichtig moeten zijn met een snelle terugkeer. Na Zandvoort volgt eerst een week rust, waarna Italië en Spanje kort na elkaar op de kalender staan. Een te vroege rentree in Monza kan daardoor grote gevolgen hebben. Als Hadjar daar opnieuw problemen krijgt, zou hij ook de race in Madrid kunnen missen.

Bovendien is Monza niet bepaald de makkelijkste plek om met een geblesseerde linkerhand terug te keren. Het circuit kent meerdere snelle rechterbochten, waaronder de Curva Grande, Lesmo, Ascari en Parabolica, die de handen van de coureurs zwaar belasten. Red Bull zal daarom een lastige afweging moeten maken: Hadjar zo snel mogelijk terugbrengen, of juist geen enkel risico nemen met de tweede seizoenshelft van de jonge coureur.

The Wolf

Posts: 1.382

We zullen het wel zien. Ze hebben Lawson achter de 'hand'. Even over Liam dan, deed het niet onverdienstelijk. Kende een goede opening van de race, was daarbij lekker aanvallend, maar niet té. Nadat hij z'n crashende teammaat wist te ontwijken reed hij een solide race. Had niet overdreven veel s... [Lees verder]

  • 4
  • 25 aug 2026 - 08:15
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • The Wolf

    Posts: 1.383

    We zullen het wel zien. Ze hebben Lawson achter de 'hand'. Even over Liam dan, deed het niet onverdienstelijk. Kende een goede opening van de race, was daarbij lekker aanvallend, maar niet té. Nadat hij z'n crashende teammaat wist te ontwijken reed hij een solide race. Had niet overdreven veel snelheid te pakken maar wagen / team van dit jaar was dan ook nieuw voor hem. Wist z'n 7e plaats veilig te stellen en scoorde daarmee punten voor het team. Ik zeg goed gedaan.

    • + 4
    • 25 aug 2026 - 08:15
    • snailer

      Posts: 34.605

      Denk zelfs behoorlijk goed. Zag wel een enorm gat naar de front runners in de race.
      Vond Tsunoda ook niet verkeerd. Hij had nog nooit in accubakken gereden.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 08:28
    • The Wolf

      Posts: 1.383

      Vind sowieso dat Lawson na z'n mislukte Red Bull avontuur z'n reputatie aardig heeft hersteld, was vorig jaar toch wel beter dan Tsunoda, en ook dit jaar beter dan z'n teamgenoot Blindblad.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 08:43
    • Larry Perkins

      Posts: 67.411

      Zou als Red Bull zijnde geen haast maken met een (te) snelle terugkeer van Hadjar. Voor de stand in de constructeurstitel maakt het weinig uit en nu kunnen ze in de praktijk mooi zien hoe de ontwikkeling van Lawson is ten opzichte van Verstappen en Hadjar is en van Lindblad ten opzichte van Tsunoda en omgekeerd.
      Kortom, door de omstandigheden kunnen ze een bull informatie verzamelen...

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 11:36
  • TylaHunter

    Posts: 10.881

    Niks moet. Pas op donderdag, over 9 dagen hoeft de call gemaakt te worden wanneer Hadjar wel of niet door de medische keuring komt.

    Lawson en Yuki hebben gewoon beiden hun contractuele verplichtingen om ook sowieso naar Monza te reizen. Geen enkele nood aan de man.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 08:40
  • gridiron

    Posts: 3.706

    Dacht eerst bij de titel dat Hadjar op straat vliegt, maarja zo kennen we ze hier al.......

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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