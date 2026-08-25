Isack Hadjar heeft zich zondag in de paddock van Zandvoort laten zien, nadat hij de Grand Prix van Nederland vanwege een blessure aan zijn linkerhand moest missen. De Red Bull-coureur lijkt de ernst van de kwetsuur te willen relativeren, maar een snelle terugkeer naar de Formule 1 lijkt mogelijk.

Hadjar verscheen vanuit de motorhome van Red Bull en schudde daarbij met zijn rechterhand de hand van een FIA-medewerker. Later signeerde hij met zijn rechterhand een papier voor een fan. Zijn linkerhand hield hij ondertussen zoveel mogelijk uit de buurt. De hand zat grotendeels verborgen onder zijn lange mouw, maar een gipsverband of andere stevige medische ondersteuning was niet zichtbaar.

"Lichte barst" lijkt mee te vallen

Alles wijst er daardoor op dat Hadjar inderdaad te maken heeft met een relatief lichte breuk. De Fransman sprak zelf eerder over een "kleine barst" in zijn linkerhand. Dat beeld lijkt overeen te komen met wat zondag in de paddock te zien was. Een concrete diagnose of officiële bevestiging over de exacte blessure is vooralsnog niet naar buiten gebracht.

Een snelle terugkeer lijkt daardoor realistisch. Red Bull zou zelfs mikken op de Grand Prix van Italië, die over twee weken wordt verreden. Ter vergelijking: Daniel Ricciardo brak in 2023 tijdens de Nederlandse Grand Prix zijn linker middenhandsbeentje en moest uiteindelijk vijf races missen. Zijn blessure was echter een stuk ernstiger en vereiste een operatie met een metalen plaat.

Red Bull moet risico's in Monza afwegen

Toch zal Red Bull voorzichtig moeten zijn met een snelle terugkeer. Na Zandvoort volgt eerst een week rust, waarna Italië en Spanje kort na elkaar op de kalender staan. Een te vroege rentree in Monza kan daardoor grote gevolgen hebben. Als Hadjar daar opnieuw problemen krijgt, zou hij ook de race in Madrid kunnen missen.

Bovendien is Monza niet bepaald de makkelijkste plek om met een geblesseerde linkerhand terug te keren. Het circuit kent meerdere snelle rechterbochten, waaronder de Curva Grande, Lesmo, Ascari en Parabolica, die de handen van de coureurs zwaar belasten. Red Bull zal daarom een lastige afweging moeten maken: Hadjar zo snel mogelijk terugbrengen, of juist geen enkel risico nemen met de tweede seizoenshelft van de jonge coureur.