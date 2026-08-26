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Verstappen liet Red Bull-gezicht schrikken met zware crash

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Verstappen liet Red Bull-gezicht schrikken met zware crash

Max Verstappen heeft voor een flinke schok gezorgd door afgelopen weekend hard te crashen in Zandvoort. Voormalig Red Bull-monteur schrok zich een hoedje toen hij Verstappen de muur in zag knallen, en stelt dat hij hier niet helemaal op voorbereid was.

Verstappen kende een zeer lastig weekend in zijn vaderland. Hij wilde de tienduizenden fans in Zandvoort nog één keer verwennen met een goed resultaat, maar hij liep het hele weekend achter de feiten aan. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de zevende tijd, en moest hij een inhaalrace gaan rijden. Verstappen maakte echter een inschattingsfout bij het ingaan van de halfnatte laatste bocht in de eerste ronde. Hij crashte hard, en zijn race kwam vroegtijdig ten einde.

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Flinke klap

De crash van Verstappen zorgt voor de nodige discussie. Verstappens voormalig monteur Calum Nicholas besprak het moment in de Red Bull-podcast Talking Bull: "Dat was een flinke klap, hé? We zagen de schade die de auto daarbij had opgelopen, en zoals je zei: het belangrijkste is dat Max in orde was, uit de auto kon stappen en gewoon weg kon lopen."

'Had me hier niet op voorbereid'

Volgens Nicholas kon Verstappen er weinig aan doen: "Ik denk echt niet dat hij er vanuit zijn perspectief veel aan had kunnen doen. Je raakt een onverwacht nat stukje baan. Je hebt het gaspedaal ingedrukt en voor je het weet zit je in de muur. Het is dus echt dikke pech, en het komt zelden voor. Dit zien we vrijwel nooit bij Max. En elke keer als het gebeurt, word ik er een beetje door overrompeld."

Nicholas kent Verstappen goed, en schrok dan ook een beetje: "Ik ben er gewoon niet op voorbereid om dit soort fouten te zien. Het is nu eenmaal zo. De natte omstandigheden veranderden die eerste ronde. Wat kun je eraan doen? Zo werkt dat nu eenmaal in de racerij. Hij zal het van zich afzetten, gaat zijn familie zien, herpakt zich en gaat dan weer racen in Monza."

The Wolf

Posts: 1.406

jeetje, die Calum toch, zich helemaal de pleuris geschrokken. 't is me wat. nou nou.. wat 'n gedoe

  • 1
  • 26 aug 2026 - 15:44
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (7)

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  • The Wolf

    Posts: 1.408

    jeetje, die Calum toch, zich helemaal de pleuris geschrokken. 't is me wat. nou nou.. wat 'n gedoe

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 15:44
    • The Wolf

      Posts: 1.408

      is er al bekend hoe wc juffrouw Bep het allemaal beleefd heeft?

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 16:30
    • f(1)orum

      Posts: 10.345

      Vrij stoïcijns, want deze dame is aardig wat ongelukjes gewend op die wc's, denk ik zo.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 16:34
    • The Wolf

      Posts: 1.408

      dat is waar, vooral Perez (met die mexicaanse bonenschotels van 'm) bezorgde Bep aardig wat werk

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 16:38
    • f(1)orum

      Posts: 10.345

      En Max schijnt van donuts te houden, dus zal er wel regelmatig sprake zijn geweest van dumping donuts?

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 16:45
  • Larry Perkins

    Posts: 67.457

    De genoemde podcast…

    Max RE-SIGNS ✍️ Talking Bull Reacts to the Dutch Grand Prix!
    (Oracle Red Bull Racing, 23,01 minuten)

    urlr.me/S8Zxjk

    Talking Bull, presented by Ava Trade, returns from the summer break with plenty to discuss, including Max Verstappen’s landmark contract extension and the final Dutch Grand Prix.

    Chapters:
    00:00 Introduction
    01:29 Max Verstappen’s Oracle Red Bull Racing contract extension
    03:20 Zandvoort’s challenging weather conditions
    04:50 Liam Lawson’s solid outing in blue
    06:44 Race Day in the Netherlands
    08:00 Max, Liam, and Laurent Mekies react to the race
    11:02 Max’s opening lap incident and its ramifications
    16:00 Paying homage to Zandvoort’s special atmosphere
    19:34 Alisha Palmowski wins fourth F1 Academy race of 2026
    21:00 Final thoughts from the Netherlands

    Bekijk het maar…

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 15:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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