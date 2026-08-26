Max Verstappen heeft voor een flinke schok gezorgd door afgelopen weekend hard te crashen in Zandvoort. Voormalig Red Bull-monteur schrok zich een hoedje toen hij Verstappen de muur in zag knallen, en stelt dat hij hier niet helemaal op voorbereid was.

Verstappen kende een zeer lastig weekend in zijn vaderland. Hij wilde de tienduizenden fans in Zandvoort nog één keer verwennen met een goed resultaat, maar hij liep het hele weekend achter de feiten aan. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de zevende tijd, en moest hij een inhaalrace gaan rijden. Verstappen maakte echter een inschattingsfout bij het ingaan van de halfnatte laatste bocht in de eerste ronde. Hij crashte hard, en zijn race kwam vroegtijdig ten einde.

Flinke klap

De crash van Verstappen zorgt voor de nodige discussie. Verstappens voormalig monteur Calum Nicholas besprak het moment in de Red Bull-podcast Talking Bull: "Dat was een flinke klap, hé? We zagen de schade die de auto daarbij had opgelopen, en zoals je zei: het belangrijkste is dat Max in orde was, uit de auto kon stappen en gewoon weg kon lopen."

'Had me hier niet op voorbereid'

Volgens Nicholas kon Verstappen er weinig aan doen: "Ik denk echt niet dat hij er vanuit zijn perspectief veel aan had kunnen doen. Je raakt een onverwacht nat stukje baan. Je hebt het gaspedaal ingedrukt en voor je het weet zit je in de muur. Het is dus echt dikke pech, en het komt zelden voor. Dit zien we vrijwel nooit bij Max. En elke keer als het gebeurt, word ik er een beetje door overrompeld."

Nicholas kent Verstappen goed, en schrok dan ook een beetje: "Ik ben er gewoon niet op voorbereid om dit soort fouten te zien. Het is nu eenmaal zo. De natte omstandigheden veranderden die eerste ronde. Wat kun je eraan doen? Zo werkt dat nu eenmaal in de racerij. Hij zal het van zich afzetten, gaat zijn familie zien, herpakt zich en gaat dan weer racen in Monza."