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F1-chaos hangt in de lucht: Barcelona mogelijk terug op de kalender

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F1-chaos hangt in de lucht: Barcelona mogelijk terug op de kalender

Het circuit van Barcelona staat volgend jaar mogelijk toch op de Formule 1-kalender. De race op het Catalaanse circuit gaat rouleren met Spa-Francorchamps, maar de onrust in het Midden-Oosten kan een reddingsboei vormen. Mogelijk kan Barcelona volgend jaar zelfs de wintertests gaan organiseren, iets wat eigenlijk zou plaatsvinden in Bahrein.

De onrust in het Midden-Oosten heeft de Formule 1-top voor een enorme uitdaging gesteld. Begin dit jaar besloten ze de races in Saoedi-Arabië en Bahrein te schrappen, en het plan om de race in Bahrein tóch door te laten gaan is in de prullenbak gegooid. Als vervanger van de race op het circuit van Sakhir is Sepang in Maleisië aangewezen, terwijl er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. Daarnaast is de F1-kalender voor 2027 ook nog niet gepresenteerd.

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Hoe kan Barcelona helpen?

Eén race die in eerste instantie niet op die kalender leek te staan, is die van Barcelona. Aangezien ze gaan rouleren met Spa, staat de Catalaanse baan volgend jaar aan de zijlijn. Mogelijk komt daar verandering in, zo verklaart het Japanse medium AS-Web. In Spa en Hongarije werd er een delegatie uit Barcelona in de paddock gespot, en ze lijken in gesprek te zijn met de F1-top over het organiseren van de pre-season test. Bahrein zou deze test organiseren, maar als de situatie blijft zoals die is, is dat niet mogelijk.

Als de onrust aanhoudt, dan is de Formule 1 genoodzaakt om de kalender voor volgend jaar volledig om te gooien. Extra races in Europa zouden dan een veilige uitweg bieden. AS-Web stelt dat ze ervoor kunnen kiezen om in 2027 het seizoen af te trappen in China, waarna er wordt gereden in Australië en Japan. Barcelona en Imola zouden daarna een noodoplossing kunnen vormen.

Wat gaat er dit jaar gebeuren?

Imola keert mogelijk dit jaar weer terug op de Formule 1-kalender. Als de races in Qatar en Abu Dhabi niet door kunnen gaan, dan vormt een extra Europese race volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali een uitweg. Hij stelde afgelopen week dat ze voor september geen definitief besluit gaan nemen.

F1 Nieuws

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Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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