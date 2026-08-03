Het circuit van Barcelona staat volgend jaar mogelijk toch op de Formule 1-kalender. De race op het Catalaanse circuit gaat rouleren met Spa-Francorchamps, maar de onrust in het Midden-Oosten kan een reddingsboei vormen. Mogelijk kan Barcelona volgend jaar zelfs de wintertests gaan organiseren, iets wat eigenlijk zou plaatsvinden in Bahrein.

De onrust in het Midden-Oosten heeft de Formule 1-top voor een enorme uitdaging gesteld. Begin dit jaar besloten ze de races in Saoedi-Arabië en Bahrein te schrappen, en het plan om de race in Bahrein tóch door te laten gaan is in de prullenbak gegooid. Als vervanger van de race op het circuit van Sakhir is Sepang in Maleisië aangewezen, terwijl er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. Daarnaast is de F1-kalender voor 2027 ook nog niet gepresenteerd.

Hoe kan Barcelona helpen?

Eén race die in eerste instantie niet op die kalender leek te staan, is die van Barcelona. Aangezien ze gaan rouleren met Spa, staat de Catalaanse baan volgend jaar aan de zijlijn. Mogelijk komt daar verandering in, zo verklaart het Japanse medium AS-Web. In Spa en Hongarije werd er een delegatie uit Barcelona in de paddock gespot, en ze lijken in gesprek te zijn met de F1-top over het organiseren van de pre-season test. Bahrein zou deze test organiseren, maar als de situatie blijft zoals die is, is dat niet mogelijk.

Als de onrust aanhoudt, dan is de Formule 1 genoodzaakt om de kalender voor volgend jaar volledig om te gooien. Extra races in Europa zouden dan een veilige uitweg bieden. AS-Web stelt dat ze ervoor kunnen kiezen om in 2027 het seizoen af te trappen in China, waarna er wordt gereden in Australië en Japan. Barcelona en Imola zouden daarna een noodoplossing kunnen vormen.

Wat gaat er dit jaar gebeuren?

Imola keert mogelijk dit jaar weer terug op de Formule 1-kalender. Als de races in Qatar en Abu Dhabi niet door kunnen gaan, dan vormt een extra Europese race volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali een uitweg. Hij stelde afgelopen week dat ze voor september geen definitief besluit gaan nemen.