De Grand Prix van Maleisië keert mogelijk terug op de F1-kalender nu de races in het Midden-Oosten onder druk staan. De plannen om de Grand Prix van Bahrein weer op de kalender te zetten, kunnen de prullenbak in en volgens nieuwe geruchten kan het circuit van Sepang de redder in nood worden.

De Formule 1 en de FIA moesten begin dit jaar ingrijpen nadat er onrust in het Midden-Oosten was ontstaan. De Verenigde Staten viel Iran aan, waarna er tegenaanvallen werden uitgevoerd op doelen in het gebied. De F1-top schrapte de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar al snel werd duidelijk dat ze één van deze races toch wilden laten doorgaan. Het was de bedoeling om Bahrein in te plannen tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore, maar de onrust nam juist toe. Bahrein werd afgelopen week bijvoorbeeld weer getroffen door Iraanse raketten.

Keert Maleisië terug?

Volgens The Race kan elk moment duidelijk worden dat de Grand Prix van Bahrein toch niet doorgaat. De Formule 1 wil volgens het medium het gat tussen Azerbeidzjan en Singapore wel opvullen, ook met het oog op het mogelijk schrappen van de races in Qatar en Abu Dhabi. Er zijn echter weinig realistische mogelijkheden, omdat het logistiek wel moet passen. Turkije wordt gezien als een mogelijkheid, maar het lijkt er volgens The Race op dat Maleisië één van de plekken is met de beste papieren.

Het circuit van Sepang is een favoriet onder fans en coureurs, en geografisch gezien is het de perfecte oplossing. Het ligt in de buurt van Singapore, en aangezien er een vliegveld om de hoek ligt, maakt het de logistieke uitdaging ook wat makkelijker. Sepang stond van 1999 tot en met 2017 op de F1-kalender, en zorgde regelmatig voor spektakel. Tegenwoordig wordt het onder meer gebruikt voor de MotoGP.

Hoe wordt het seizoen afgesloten?

De vraag blijft echter wat de F1-top gaat doen met de races in Qatar en Abu Dhabi, die het slot van het seizoen vormen. Als de situatie blijft zoals die nu is, lijkt het onmogelijk te zijn om hier te racen. De Grand Prix van Las Vegas zou in dat geval de seizoensfinale vormen, maar er bestaat ook nog steeds een kans dat er een vervangende race wordt ingepland. Volgens The Race zou het circuit van Portimão in Portugal hier de meest logische optie voor zijn.