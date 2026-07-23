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'F1-top denkt aan comeback Maleisië als vervanger van Bahrein'

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'F1-top denkt aan comeback Maleisië als vervanger van Bahrein'

De Grand Prix van Maleisië keert mogelijk terug op de F1-kalender nu de races in het Midden-Oosten onder druk staan. De plannen om de Grand Prix van Bahrein weer op de kalender te zetten, kunnen de prullenbak in en volgens nieuwe geruchten kan het circuit van Sepang de redder in nood worden.

De Formule 1 en de FIA moesten begin dit jaar ingrijpen nadat er onrust in het Midden-Oosten was ontstaan. De Verenigde Staten viel Iran aan, waarna er tegenaanvallen werden uitgevoerd op doelen in het gebied. De F1-top schrapte de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar al snel werd duidelijk dat ze één van deze races toch wilden laten doorgaan. Het was de bedoeling om Bahrein in te plannen tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore, maar de onrust nam juist toe. Bahrein werd afgelopen week bijvoorbeeld weer getroffen door Iraanse raketten.

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Keert Maleisië terug?

Volgens The Race kan elk moment duidelijk worden dat de Grand Prix van Bahrein toch niet doorgaat. De Formule 1 wil volgens het medium het gat tussen Azerbeidzjan en Singapore wel opvullen, ook met het oog op het mogelijk schrappen van de races in Qatar en Abu Dhabi. Er zijn echter weinig realistische mogelijkheden, omdat het logistiek wel moet passen. Turkije wordt gezien als een mogelijkheid, maar het lijkt er volgens The Race op dat Maleisië één van de plekken is met de beste papieren.

Het circuit van Sepang is een favoriet onder fans en coureurs, en geografisch gezien is het de perfecte oplossing. Het ligt in de buurt van Singapore, en aangezien er een vliegveld om de hoek ligt, maakt het de logistieke uitdaging ook wat makkelijker. Sepang stond van 1999 tot en met 2017 op de F1-kalender, en zorgde regelmatig voor spektakel. Tegenwoordig wordt het onder meer gebruikt voor de MotoGP.

Hoe wordt het seizoen afgesloten?

De vraag blijft echter wat de F1-top gaat doen met de races in Qatar en Abu Dhabi, die het slot van het seizoen vormen. Als de situatie blijft zoals die nu is, lijkt het onmogelijk te zijn om hier te racen. De Grand Prix van Las Vegas zou in dat geval de seizoensfinale vormen, maar er bestaat ook nog steeds een kans dat er een vervangende race wordt ingepland. Volgens The Race zou het circuit van Portimão in Portugal hier de meest logische optie voor zijn.

Snorremans

Posts: 331

Doen!!! Sepang één van de mooiste circuits. Weersomstandigheden spelen altijd een grote rol. Zeer uitputtend voor de coureurs.

  • 7
  • 23 jul 2026 - 15:05
F1 Nieuws

Reacties (14)

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  • Snorremans

    Posts: 331

    Doen!!! Sepang één van de mooiste circuits. Weersomstandigheden spelen altijd een grote rol. Zeer uitputtend voor de coureurs.

    • + 7
    • 23 jul 2026 - 15:05
    • Regenrace

      Posts: 2.788

      Inderdaad.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 15:34
    • Billgates307

      Posts: 9.472

      Nou wil ik niet depressief over komen en ik ben het met je eens dat dit een geweldig circuit is, maar met de huidige motoren......

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 16:43
  • pixel

    Posts: 793

    Dat lijkt mij echt een no-brainer als ze daar toch in de buurt zijn. Ik ben er toevallig op vakantie langsgereden. Het ligt ver buiten bewoond gebied en idd heel dichtbij een vliegveld. Vanaf Singapore is het echt maar een uurtje vliegen.

    • + 2
    • 23 jul 2026 - 15:17
    • Snorremans

      Posts: 331

      Toch was het destijds de keuze van Maleisie zelf om de stekker eruit te trekken. Was een kosten baten spelletje. Volgens mij wilde de FIA destijds al gewoon doorgaan met Sepang.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 15:49
  • F1 bekijker

    Posts: 466

    Jos in de regen wat een race was dat...

    • + 5
    • 23 jul 2026 - 15:29
    • Erwinnaar

      Posts: 5.782

      Ja werden diverse gasten de oren gewassen in die prachtige Orange Arrows.

      Mooie wagen was dat zeg, oranje zwart en mooie sponsoring van onder andere Michiel Mol.

      Ik dacht met een SuperTec (Renault) motor.

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 16:38
    • F1 bekijker

      Posts: 466

      Jos te bos from Holland...

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 17:11
  • schwantz34

    Posts: 42.485

    Één van de mooiste circuits ter wereld, die om te beginnen sowieso al never nooit van de kalender had gemogen!

    • + 5
    • 23 jul 2026 - 15:34
  • jd2000

    Posts: 7.856

    Graag, tenminste een topcircuit.

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 15:35
  • StevenQ

    Posts: 10.665

    Bahrein gaat het niet meer worden dit en misschien wel volgend jaar, die oranje clown blijft oorlog voeren daar

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 15:36
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.693

    Doen! Eindelijk terug naar die geweldige track.

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 15:59
    • Erwinnaar

      Posts: 5.782

      Eens maar helaas met dit type auto zelfde praktijken als in Spa of Silverstone. Dat soort banen waren ultiem voor de V10 motoren naar mijn idee.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 16:39
  • Schumi86

    Posts: 647

    Ja top baan, alleen niet met deze Mario Kart wagentjes.

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 17:36

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Datum
Grand Prix
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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België
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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