De Formule 1-top heeft nog altijd niets officieels gedeeld over wat ze gaan doen met de Grand Prix van Bahrein. De race werd begin dit jaar geschrapt, maar de F1-top wilde de race graag op een ander moment weer laten doorgaan. Inmiddels lijkt het erop dat het steeds onrealistischer wordt om de race af te werken.

Door de situatie in het Midden-Oosten moest de Formule 1-top begin dit jaar een ingrijpende beslissing nemen. Ze besloten de races in Saoedi-Arabië en Bahrein voorlopig van de kalender te halen, terwijl al snel duidelijk werd dat ze één van deze races door wilden laten gaan. Het was de bedoeling dat er voor de zomerstop nieuws naar buiten zou komen, maar de F1-top zwijgt in duizend talen.

Wat is de huidige situatie?

De kans wordt steeds kleiner en kleiner dat de F1-top alsnog kan gaan racen in Bahrein. De onrust is recent weer opgelaaid na Amerikaanse aanvallen op Iran, en de Iraniërs vuurden als tegenreactie raketten af op andere locaties in het Midden-Oosten. Gisteren gingen de sirenes weer af in Bahrein, en werd er ook melding gemaakt van explosies in hoofdstad Manama. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, maar de F1-top kan deze plannen nu wel in de prullenbak gooien.

De chaos is nog niet voorbij

Racen in Bahrein is onder deze omstandigheden onmogelijk, maar het definitief schrappen van de race is nog niet officieel. Het is vreemd, want er moet snel een besluit worden genomen met het oog op de tweede seizoenshelft. Het seizoen wordt immers afgesloten met een double header in Qatar en Abu Dhabi, maar onder de huidige omstandigheden lijkt het haast onmogelijk te zijn om ook hier te rijden.

Volgens de geruchten overweegt de F1-top om een aantal andere races in te plannen. Waar er eerder verhalen rondgingen over extra races op Europees grondgebied, ging het in de afgelopen weken weer om een extra race in bijvoorbeeld Bakoe. Er zal snel een besluit moeten worden genomen, ook met het oog op de sportieve situatie.

De coureurs willen immers ook weten waar ze aan toe zijn, en hoeveel races ze nog hebben om bijvoorbeeld een wereldtitel veilig te stellen. Vooralsnog is de F1-top stil, en dat zorgt voor vragen. Eén ding is zeker: ze moeten een knoop doorhakken.