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F1-top blijft zwijgen: Meerdere races onder druk

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F1-top blijft zwijgen: Meerdere races onder druk

De Formule 1-top heeft nog altijd niets officieels gedeeld over wat ze gaan doen met de Grand Prix van Bahrein. De race werd begin dit jaar geschrapt, maar de F1-top wilde de race graag op een ander moment weer laten doorgaan. Inmiddels lijkt het erop dat het steeds onrealistischer wordt om de race af te werken.

Door de situatie in het Midden-Oosten moest de Formule 1-top begin dit jaar een ingrijpende beslissing nemen. Ze besloten de races in Saoedi-Arabië en Bahrein voorlopig van de kalender te halen, terwijl al snel duidelijk werd dat ze één van deze races door wilden laten gaan. Het was de bedoeling dat er voor de zomerstop nieuws naar buiten zou komen, maar de F1-top zwijgt in duizend talen.

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Wat is de huidige situatie?

De kans wordt steeds kleiner en kleiner dat de F1-top alsnog kan gaan racen in Bahrein. De onrust is recent weer opgelaaid na Amerikaanse aanvallen op Iran, en de Iraniërs vuurden als tegenreactie raketten af op andere locaties in het Midden-Oosten. Gisteren gingen de sirenes weer af in Bahrein, en werd er ook melding gemaakt van explosies in hoofdstad Manama. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, maar de F1-top kan deze plannen nu wel in de prullenbak gooien.

De chaos is nog niet voorbij

Racen in Bahrein is onder deze omstandigheden onmogelijk, maar het definitief schrappen van de race is nog niet officieel. Het is vreemd, want er moet snel een besluit worden genomen met het oog op de tweede seizoenshelft. Het seizoen wordt immers afgesloten met een double header in Qatar en Abu Dhabi, maar onder de huidige omstandigheden lijkt het haast onmogelijk te zijn om ook hier te rijden.

Volgens de geruchten overweegt de F1-top om een aantal andere races in te plannen. Waar er eerder verhalen rondgingen over extra races op Europees grondgebied, ging het in de afgelopen weken weer om een extra race in bijvoorbeeld Bakoe. Er zal snel een besluit moeten worden genomen, ook met het oog op de sportieve situatie.

De coureurs willen immers ook weten waar ze aan toe zijn, en hoeveel races ze nog hebben om bijvoorbeeld een wereldtitel veilig te stellen. Vooralsnog is de F1-top stil, en dat zorgt voor vragen. Eén ding is zeker: ze moeten een knoop doorhakken.

Regenrace

Posts: 2.780

Wat een hoofdpijnartikel weer.
"De kans wordt steeds kleiner en kleiner dat de F1-top alsnog kan gaan racen in Bahrein".
En de teams die niet de F1 top behoren, laat zeggen de Williams, Haas en Alpines, doen dat dus wel?

"Volgens de geruchten overweegt de F1-top om een aantal andere races in te ... [Lees verder]

  • 2
  • 21 jul 2026 - 08:36
F1 Nieuws GP Bahrein 2026

Reacties (4)

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  • Regenrace

    Posts: 2.780

    Wat een hoofdpijnartikel weer.
    "De kans wordt steeds kleiner en kleiner dat de F1-top alsnog kan gaan racen in Bahrein".
    En de teams die niet de F1 top behoren, laat zeggen de Williams, Haas en Alpines, doen dat dus wel?

    "Volgens de geruchten overweegt de F1-top om een aantal andere races in te plannen."
    Ah, duidelijk: Mercedes, Ferrari, en McLaren en Red Bull bepalen zelf wel waar ze gaan racen.

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 08:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.480

      Met de F1-top worden niet de topteams bedoeld maar de FIA/FOM...

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 09:08
    • Regenrace

      Posts: 2.780

      Maar er staat toch letterlijk det de "F1-top alsnog kan gaan racen" - dus moet ik nu aannemen dat de FIA en OM met eigen teams komen? Ik ben helemaal in verwarring. Weet je wat? Ik neem nog een koffie met een koekje.

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 09:15
    • racepace1

      Posts: 909

      @Regenrace natuurlijk is de F1 top geen teams... maar het orgaan.....zeg maar de bazen. is de koffie geland? ik neem er ook nog een maar zonder koekje, ik neem een bruine boterham gebakken ei met kaas 😏

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 09:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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