De Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps staat op het punt van beginnen. In de Ardennen houdt iedereen de lucht goed in de gaten, want het kan altijd zomaar gaan regenen. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat de bewolking voor regenbuien gaat zorgen.

De zomerse temperaturen hebben dit weekend plaatsgemaakt voor een fris briesje, en dat kan ook gevolgen hebben voor de race. De teams en coureurs hoeven geen rekening te houden met hoge temperaturen, want het is momenteel zo'n 21 graden Celsius op het circuit in de Ardennen. De coureurs hadden tijdens de drivers parade dan ook een jas aangetrokken, maar vooralsnog hoeven ze hun capuchon nog niet op te doen.

Wat is de huidige situatie?

In Spa wisselen zon en bewolking zich vandaag af. Uit de dikkere bewolking kan zomaar wat regen vallen, al gaat het hier wel om motregen. Eerder op de dag heeft het al even gedruppeld, want rond het einde van de Formule 2-race kregen de coureurs te horen dat er wat lichte regen viel rondom de pitlane. Dit zorgde echter niet voor extra problemen, en het is de verwachting dat dit ook bij de Grand Prix het geval zal zijn.

Het bijzondere weerbeeld

Het weerbeeld in de Ardennen kan echter snel omslaan, en dat betekent dat de teams de regenbanden niet zomaar kunnen opbergen. Een chaotische regenrace lijkt vooralsnog echter uitgesloten te zijn, en dat betekent dat de coureurs nog steeds wachten op de eerste natte race met de huidige generatie F1-wagens.

Max Verstappen zal in de race vanaf de tweede startplek gaan jagen op een goed resultaat. Hij was gisteren in de kwalificatie nipt langzamer dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Voor Verstappen zou een onverwachts regenbuitje niet slecht uitkomen, want in de regen komt hij vaak goed voor de dag. De race gaat om 15:00 van start, en kan dus een mogelijk spektakelstuk worden.