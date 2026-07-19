user icon
icon

F1-teams moeten weerradar in de gaten blijven houden in Spa

<< Naar nieuwsoverzicht
F1-teams moeten weerradar in de gaten blijven houden in Spa

De Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps staat op het punt van beginnen. In de Ardennen houdt iedereen de lucht goed in de gaten, want het kan altijd zomaar gaan regenen. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat de bewolking voor regenbuien gaat zorgen.

De zomerse temperaturen hebben dit weekend plaatsgemaakt voor een fris briesje, en dat kan ook gevolgen hebben voor de race. De teams en coureurs hoeven geen rekening te houden met hoge temperaturen, want het is momenteel zo'n 21 graden Celsius op het circuit in de Ardennen. De coureurs hadden tijdens de drivers parade dan ook een jas aangetrokken, maar vooralsnog hoeven ze hun capuchon nog niet op te doen.

Meer over GP België 2026 FIA opent onderzoek naar Ocon na incident bij persconferentie

FIA opent onderzoek naar Ocon na incident bij persconferentie

17 jul
 FIA roept Verstappen direct naar persconferentie

FIA roept Verstappen direct naar persconferentie

16 jul

Wat is de huidige situatie?

In Spa wisselen zon en bewolking zich vandaag af. Uit de dikkere bewolking kan zomaar wat regen vallen, al gaat het hier wel om motregen. Eerder op de dag heeft het al even gedruppeld, want rond het einde van de Formule 2-race kregen de coureurs te horen dat er wat lichte regen viel rondom de pitlane. Dit zorgde echter niet voor extra problemen, en het is de verwachting dat dit ook bij de Grand Prix het geval zal zijn.

Het bijzondere weerbeeld

Het weerbeeld in de Ardennen kan echter snel omslaan, en dat betekent dat de teams de regenbanden niet zomaar kunnen opbergen. Een chaotische regenrace lijkt vooralsnog echter uitgesloten te zijn, en dat betekent dat de coureurs nog steeds wachten op de eerste natte race met de huidige generatie F1-wagens.

Max Verstappen zal in de race vanaf de tweede startplek gaan jagen op een goed resultaat. Hij was gisteren in de kwalificatie nipt langzamer dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Voor Verstappen zou een onverwachts regenbuitje niet slecht uitkomen, want in de regen komt hij vaak goed voor de dag. De race gaat om 15:00 van start, en kan dus een mogelijk spektakelstuk worden.

F1 Nieuws GP België 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender
show sidebar