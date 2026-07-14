Nieuwe of gebruikte auto financieren: waar let je op bij het kiezen van een autolening?

Een auto kopen is vaak een grote uitgave. Of u nu kiest voor een nieuwe auto of een gebruikte auto, u wilt vooraf weten wat financieel verstandig is. Niet iedereen wil of kan het volledige aankoopbedrag in één keer betalen. In dat geval kan een Auto financieren een passende oplossing zijn.

Met een autolening spreidt u de kosten over maandelijkse termijnen. Zo kunt u een auto kopen die past bij uw situatie, zonder direct uw spaargeld volledig aan te spreken. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de aanschafprijs, de looptijd, de rente en de totale kosten van de lening.

Nieuwe auto financieren: wat zijn de voordelen?

Een nieuwe auto financieren geeft vaak veel zekerheid. De auto is ongebruikt, heeft meestal fabrieksgarantie en u weet precies wat u koopt. Ook zijn nieuwe auto’s vaak zuiniger, veiliger en voorzien van moderne technologie.

Daar staat tegenover dat een nieuwe auto meestal duurder is in aanschaf. Daardoor kan het leenbedrag hoger uitvallen. Ook schrijft een nieuwe auto vooral in de eerste jaren vaak sneller af. Het is daarom verstandig om goed te berekenen of het maandbedrag past bij uw budget.

Gebruikte auto financieren: waar moet u op letten?

Een gebruikte auto is vaak voordeliger in aanschaf. Daardoor hoeft u mogelijk minder te lenen en kunnen de maandlasten lager zijn. Dat maakt een occasion voor veel mensen aantrekkelijk.

Wel is het belangrijk om goed naar de staat van de auto te kijken. Denk aan kilometerstand, onderhoudshistorie, leeftijd, eventuele garantie en verwachte onderhoudskosten. Een lagere aanschafprijs is prettig, maar onverwachte reparaties kunnen de totale kosten alsnog verhogen.

Kijk verder dan alleen de aanschafprijs

Bij het kiezen tussen een nieuwe of gebruikte auto is de aanschafprijs belangrijk, maar niet het enige waar u op moet letten. Ook verzekering, wegenbelasting, brandstof of laadkosten, onderhoud en afschrijving spelen mee.

Een nieuwe auto kan duurder zijn in aanschaf, maar soms lagere onderhoudskosten hebben. Een gebruikte auto is voordeliger bij aankoop, maar kan sneller onderhoud nodig hebben. Door alle kosten mee te nemen, krijgt u een eerlijker beeld van wat de auto echt kost.

Welke autolening past bij uw situatie?

Voor het financieren van een auto wordt vaak gekozen voor een persoonlijke lening. U leent een vast bedrag, ontvangt dit bedrag in één keer op uw rekening en betaalt de lening terug in vaste maandelijkse termijnen.

De rente, looptijd en het maandbedrag staan vooraf vast. Daardoor weet u precies waar u aan toe bent. Dat geeft duidelijkheid, vooral wanneer u een auto koopt met een vaste aanschafprijs.

Stem de looptijd af op de auto

Bij een autolening is het verstandig om de looptijd af te stemmen op de verwachte gebruiksduur van de auto. U wilt voorkomen dat u nog aan het aflossen bent terwijl de auto alweer vervangen moet worden.

Koopt u een jonge of nieuwe auto die u lang wilt rijden? Dan kan een langere looptijd passen. Bij een oudere occasion is een kortere looptijd vaak verstandiger. Zo sluit de lening beter aan op de waarde en levensduur van de auto.

Let op rente, looptijd en maandbedrag

De rente bepaalt mede wat u betaalt voor het lenen van geld. De looptijd bepaalt hoe lang u aflost en hoeveel u per maand betaalt. Een langere looptijd zorgt vaak voor lagere maandlasten, maar kan betekenen dat u uiteindelijk meer rente betaalt.

Een kortere looptijd geeft meestal hogere maandlasten, maar u bent sneller klaar met aflossen. Kijk daarom niet alleen naar het maandbedrag, maar ook naar de totale kosten van de lening. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.

Hoeveel kunt u verantwoord lenen?

Een auto moet passen binnen uw financiële situatie. Kijk daarom goed naar uw inkomen, vaste lasten en bestaande verplichtingen. Houd daarnaast rekening met de vaste autokosten die na aankoop blijven terugkomen.

Denk aan verzekering, onderhoud, brandstof, laadkosten en wegenbelasting. Door deze kosten vooraf mee te nemen in uw berekening, weet u beter welk maandbedrag verantwoord is.

Online uw mogelijkheden bekijken

De mogelijkheden bekijkt u eenvoudig bij Frisia. U berekent uw lening, vraagt vrijblijvend een offerte aan en krijgt inzicht in het maandbedrag, de looptijd en de voorwaarden.

Daarna kunt u rustig beoordelen of de financiering past bij uw persoonlijke situatie en bij de auto die u wilt kopen.

Een autolening kiezen begint met inzicht

Of u nu een nieuwe auto of gebruikte auto wilt financieren, een goede voorbereiding is belangrijk. Kijk niet alleen naar de aanschafprijs, maar ook naar onderhoud, afschrijving, verzekering en maandlasten.

Door vooraf uw mogelijkheden te berekenen, maakt u een bewuste keuze. Zo kiest u een autolening die past bij uw budget, uw wensen en de auto die u op het oog heeft.