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Weer vormt extra uitdaging voor coureurs in Silverstone

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Weer vormt extra uitdaging voor coureurs in Silverstone

Het lijkt er sterk op dat de Formule 1-coureurs aankomend weekend weer rekening moeten houden met hoge temperaturen. Het wordt opvallend warm op het circuit van Silverstone, en het typische Britse weer met veel regenbuien lijkt uit te blijven. Toch wordt het waarschijnlijk geen herhaling van afgelopen weekend.

Afgelopen weekend werden de teams en de coureurs in Oostenrijk geconfronteerd met extreem warm weer. Op de Red Bull Ring liep het kwik op tot ver boven de dertig graden Celsius, en gaf de FIA een zogenaamd heat hazard af. De hitte is nog niet uit Europa verdwenen, en dat zorgt ook aankomend weekend in de Britse Grand Prix voor de nodige uitdagingen.

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Wat gaat het weer doen?

Het lijkt er namelijk sterk op dat de race van aankomend weekend één van de warmste Britse Grands Prix ooit wordt. Op vrijdag begint het raceweekend met de eerste vrije training en de sprint kwalificatie, en de coureurs hoeven niet te vrezen voor regenval. Volgens de huidige weermodellen wordt het vrijdag ongeveer 25 graden Celsius en bewolkt.

Na de belangrijke vrijdag op het iconische circuit van Silverstone verschuift de aandacht naar de zaterdag. Op deze dag worden de sprintrace en de kwalificatie verreden, en het lijkt er wederom op dat het niet gaat regenen. Er zullen wel wolkjes te zien zijn, maar de coureurs zullen vooral te maken krijgen met flinke temperaturen. Het wordt naar verwachting ongeveer 28 graden Celsius, en dat brengt ook extra uitdagingen mee voor de teams en coureurs.

Komt er een regenrace?

Op zondag wordt de Britse Grand Prix verreden, maar een regenrace lijkt vooralsnog uitgesloten te zijn. Ook voor zondag worden temperaturen van ongeveer 28 graden Celsius voorspeld, en dat betekent dat het weer een bloedhete race wordt. De teams zullen zichzelf, de auto's en de coureurs dan ook goed in de gaten moeten houden. Als de temperaturen in de komende dagen niet gaan stijgen, lijkt een hittewaarschuwing van de FIA voorlopig uitgesloten te zijn.

Veel punten te verdienen

Voor de teams en coureurs wordt het dus een uitdagend weekend, waar veel op het spel staat. Aangezien er een sprintrace wordt verreden, liggen er veel extra punten op tafel. Na de sprintrace op Silverstone worden er nog twee van deze korte races verreden: in Zandvoort en Singapore.

LEPPIE

Posts: 133

We gaan het "weer" zien

  • 1
  • 1 jul 2026 - 08:45
F1 Nieuws GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • LEPPIE

    Posts: 133

    We gaan het "weer" zien

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 08:45
    • f(1)orum

      Posts: 10.172

      Weerzien is toch 1 woord? ;-)

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 08:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
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8
Williams
11
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2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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