Het lijkt er sterk op dat de Formule 1-coureurs aankomend weekend weer rekening moeten houden met hoge temperaturen. Het wordt opvallend warm op het circuit van Silverstone, en het typische Britse weer met veel regenbuien lijkt uit te blijven. Toch wordt het waarschijnlijk geen herhaling van afgelopen weekend.

Afgelopen weekend werden de teams en de coureurs in Oostenrijk geconfronteerd met extreem warm weer. Op de Red Bull Ring liep het kwik op tot ver boven de dertig graden Celsius, en gaf de FIA een zogenaamd heat hazard af. De hitte is nog niet uit Europa verdwenen, en dat zorgt ook aankomend weekend in de Britse Grand Prix voor de nodige uitdagingen.

Wat gaat het weer doen?

Het lijkt er namelijk sterk op dat de race van aankomend weekend één van de warmste Britse Grands Prix ooit wordt. Op vrijdag begint het raceweekend met de eerste vrije training en de sprint kwalificatie, en de coureurs hoeven niet te vrezen voor regenval. Volgens de huidige weermodellen wordt het vrijdag ongeveer 25 graden Celsius en bewolkt.

Na de belangrijke vrijdag op het iconische circuit van Silverstone verschuift de aandacht naar de zaterdag. Op deze dag worden de sprintrace en de kwalificatie verreden, en het lijkt er wederom op dat het niet gaat regenen. Er zullen wel wolkjes te zien zijn, maar de coureurs zullen vooral te maken krijgen met flinke temperaturen. Het wordt naar verwachting ongeveer 28 graden Celsius, en dat brengt ook extra uitdagingen mee voor de teams en coureurs.

Komt er een regenrace?

Op zondag wordt de Britse Grand Prix verreden, maar een regenrace lijkt vooralsnog uitgesloten te zijn. Ook voor zondag worden temperaturen van ongeveer 28 graden Celsius voorspeld, en dat betekent dat het weer een bloedhete race wordt. De teams zullen zichzelf, de auto's en de coureurs dan ook goed in de gaten moeten houden. Als de temperaturen in de komende dagen niet gaan stijgen, lijkt een hittewaarschuwing van de FIA voorlopig uitgesloten te zijn.

Veel punten te verdienen

Voor de teams en coureurs wordt het dus een uitdagend weekend, waar veel op het spel staat. Aangezien er een sprintrace wordt verreden, liggen er veel extra punten op tafel. Na de sprintrace op Silverstone worden er nog twee van deze korte races verreden: in Zandvoort en Singapore.