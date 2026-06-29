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Internationale pers lovend over Verstappen: "Red Bull-upgrades maken direct verschil"

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Internationale pers lovend over Verstappen: "Red Bull-upgrades maken direct verschil"

Max Verstappen wist afgelopen weekend op prachtige wijze tweede te worden in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander was de gehele race een constante dreiging voor racewinnaar George Russell en eindigde op 1,6 seconden achterstand van de Brit. De internationale pers is lyrisch op de coureur, die na heel wat mindere races zichzelf heeft laten zien. 

Verstappen heeft voor het eerst in tijden weer een sterke prestatie neer weten te zetten. Mercedes leek het te kloppen team te zijn dit seizoen, maar Red Bull en Ferrari komen langzaam dichterbij. Verstappen is absoluut niet meer zo dominant als een aantal jaar geleden, maar hij heeft zijn eerste tekenen van snelheid weer laten zien. 

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Internationale pers geniet van Verstappen

De Britse BBC schrijft dat het nieuwe update-pakket de doorslaggevende factor is en Verstappen daar fantastisch mee overweg gaat: "Verstappens indrukwekkende tweede plaats onderstreepte een vooruitgang in vorm nadat Red Bull een grote upgrade aan hun auto had doorgevoerd voor hun thuisrace."

Verstappen crashte in de kwalificatie, maar herpakte zichzelf compleet, zo schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. "Een buitengewone Max Verstappen, die na zijn crash in de kwalificatie op zaterdag als vijfde startte en een zeer agressieve zondag afwerkte op een circuit waar hij in zijn carrière meer overwinningen heeft behaald dan wie dan ook."

Nieuwe onderdelen doen wonderen

Het Franse L'Équipe is onder de indruk van de Nederlander, maar moet toegeven dat de updates ook erg goed zijn. "De grootste bedreiging kwam ditmaal van Max Verstappen, die een briljante en dreigende tweede stint reed tot aan de laatste ronde en uiteindelijk 1,6 seconden achter de Mercedes eindigde. Verstappen, die na zijn crash in de kwalificatie als vijfde startte, wist de Red Bull-fans op het thuiscircuit van het Oostenrijkse team te verblijden, met name tijdens zijn twee intense gevechten met Hamilton, waarvan hij er één verloor en de andere won. De nieuwe onderdelen die Red Bull heeft geïntroduceerd, leveren duidelijk echte prestatieverbeteringen op."

Red Bull reed haar thuisrace op de Red Bull Ring in Oostenrijk en de pers is daar erg lyrisch. "Tijdens de thuisrace van Red Bull Racing behaalde Max Verstappen verrassend genoeg de tweede plaats. De Nederlander heeft dit waarschijnlijk te danken aan zijn engineeringteam, dat voor het weekend verschillende updates had doorgevoerd. En die bleken zeer waardevol. Het is pas de tweede podiumplaats van de superster en zijn eerste tweede plek dit seizoen", aldus het Oostenrijkse Heute.

Ook het Duitse Sport.de is onder de indruk van de magistrale prestatie van de Nederlander. "De machtsverhoudingen lijken volledig te zijn omgegooid: Max Verstappen leverde een geweldige prestatie in de vernieuwde Red Bull en eindigde als tweede."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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