Max Verstappen wist afgelopen weekend op prachtige wijze tweede te worden in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander was de gehele race een constante dreiging voor racewinnaar George Russell en eindigde op 1,6 seconden achterstand van de Brit. De internationale pers is lyrisch op de coureur, die na heel wat mindere races zichzelf heeft laten zien.

Verstappen heeft voor het eerst in tijden weer een sterke prestatie neer weten te zetten. Mercedes leek het te kloppen team te zijn dit seizoen, maar Red Bull en Ferrari komen langzaam dichterbij. Verstappen is absoluut niet meer zo dominant als een aantal jaar geleden, maar hij heeft zijn eerste tekenen van snelheid weer laten zien.

Internationale pers geniet van Verstappen

De Britse BBC schrijft dat het nieuwe update-pakket de doorslaggevende factor is en Verstappen daar fantastisch mee overweg gaat: "Verstappens indrukwekkende tweede plaats onderstreepte een vooruitgang in vorm nadat Red Bull een grote upgrade aan hun auto had doorgevoerd voor hun thuisrace."

Verstappen crashte in de kwalificatie, maar herpakte zichzelf compleet, zo schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. "Een buitengewone Max Verstappen, die na zijn crash in de kwalificatie op zaterdag als vijfde startte en een zeer agressieve zondag afwerkte op een circuit waar hij in zijn carrière meer overwinningen heeft behaald dan wie dan ook."

Nieuwe onderdelen doen wonderen

Het Franse L'Équipe is onder de indruk van de Nederlander, maar moet toegeven dat de updates ook erg goed zijn. "De grootste bedreiging kwam ditmaal van Max Verstappen, die een briljante en dreigende tweede stint reed tot aan de laatste ronde en uiteindelijk 1,6 seconden achter de Mercedes eindigde. Verstappen, die na zijn crash in de kwalificatie als vijfde startte, wist de Red Bull-fans op het thuiscircuit van het Oostenrijkse team te verblijden, met name tijdens zijn twee intense gevechten met Hamilton, waarvan hij er één verloor en de andere won. De nieuwe onderdelen die Red Bull heeft geïntroduceerd, leveren duidelijk echte prestatieverbeteringen op."

Red Bull reed haar thuisrace op de Red Bull Ring in Oostenrijk en de pers is daar erg lyrisch. "Tijdens de thuisrace van Red Bull Racing behaalde Max Verstappen verrassend genoeg de tweede plaats. De Nederlander heeft dit waarschijnlijk te danken aan zijn engineeringteam, dat voor het weekend verschillende updates had doorgevoerd. En die bleken zeer waardevol. Het is pas de tweede podiumplaats van de superster en zijn eerste tweede plek dit seizoen", aldus het Oostenrijkse Heute.

Ook het Duitse Sport.de is onder de indruk van de magistrale prestatie van de Nederlander. "De machtsverhoudingen lijken volledig te zijn omgegooid: Max Verstappen leverde een geweldige prestatie in de vernieuwde Red Bull en eindigde als tweede."