Terwijl de geruchtenmolen rond de Formule 1-coureursmarkt steeds sneller begint te draaien, blijft Liam Lawson opvallend rustig onder alle speculaties. De Nieuw-Zeelander krijgt steeds vaker vragen over zijn toekomst, maar volgens hem zijn gesprekken over een contract voor volgend seizoen voorlopig nog niet aan de orde.

Lawson kan terugkijken op een sterk seizoen en voelt zich steeds comfortabeler in de koningsklasse van de autosport. De coureur benadrukt dat hij momenteel vooral gefocust is op zijn prestaties op de baan en niet op wat er achter de schermen speelt.

Lawson tevreden over huidige situatie

De 24-jarige coureur geeft aan dat hij zich uitstekend voelt binnen zijn huidige team. Volgens Lawson verloopt het seizoen tot dusver naar wens en is er nog volop ruimte voor verdere ontwikkeling. "Het seizoen verloopt erg goed en ik geniet er enorm van. Natuurlijk leer ik elk weekend nog bij met deze generatie auto's en ik heb het gevoel dat we momenteel op een goede plek zitten."

Ondanks de toenemende belangstelling voor zijn toekomst wil Lawson zich niet laten afleiden. "Voor gesprekken over volgend jaar is het eigenlijk nog veel te vroeg. Ik ben gelukkig met waar ik nu sta en binnen het team heerst hetzelfde gevoel. We willen vooral de positieve lijn voortzetten."

Ervaring maakt het verschil

Lawson merkt dat hij steeds meer profiteert van de ervaring die hij inmiddels heeft opgebouwd in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander kende geen eenvoudige entree in de sport, maar voelt zich tegenwoordig veel zelfverzekerder achter het stuur.

"Met meer ervaring word je vanzelf een betere coureur. Mijn eerste periode in de Formule 1 was best uitdagend, maar nu ik een volledig seizoen achter de rug heb en aan mijn tweede volledige jaar bezig ben, voel ik me veel sterker. Ik heb de afgelopen twaalf maanden ontzettend veel geleerd en op dit moment valt alles steeds beter op zijn plaats."