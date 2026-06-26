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Lawson blijft rustig ondanks Red Bull-speculatie: "Nog te vroeg"

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Lawson blijft rustig ondanks Red Bull-speculatie: "Nog te vroeg"

Terwijl de geruchtenmolen rond de Formule 1-coureursmarkt steeds sneller begint te draaien, blijft Liam Lawson opvallend rustig onder alle speculaties. De Nieuw-Zeelander krijgt steeds vaker vragen over zijn toekomst, maar volgens hem zijn gesprekken over een contract voor volgend seizoen voorlopig nog niet aan de orde.

Lawson kan terugkijken op een sterk seizoen en voelt zich steeds comfortabeler in de koningsklasse van de autosport. De coureur benadrukt dat hij momenteel vooral gefocust is op zijn prestaties op de baan en niet op wat er achter de schermen speelt.

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Lawson tevreden over huidige situatie

De 24-jarige coureur geeft aan dat hij zich uitstekend voelt binnen zijn huidige team. Volgens Lawson verloopt het seizoen tot dusver naar wens en is er nog volop ruimte voor verdere ontwikkeling. "Het seizoen verloopt erg goed en ik geniet er enorm van. Natuurlijk leer ik elk weekend nog bij met deze generatie auto's en ik heb het gevoel dat we momenteel op een goede plek zitten."

Ondanks de toenemende belangstelling voor zijn toekomst wil Lawson zich niet laten afleiden. "Voor gesprekken over volgend jaar is het eigenlijk nog veel te vroeg. Ik ben gelukkig met waar ik nu sta en binnen het team heerst hetzelfde gevoel. We willen vooral de positieve lijn voortzetten."

Ervaring maakt het verschil

Lawson merkt dat hij steeds meer profiteert van de ervaring die hij inmiddels heeft opgebouwd in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander kende geen eenvoudige entree in de sport, maar voelt zich tegenwoordig veel zelfverzekerder achter het stuur.

"Met meer ervaring word je vanzelf een betere coureur. Mijn eerste periode in de Formule 1 was best uitdagend, maar nu ik een volledig seizoen achter de rug heb en aan mijn tweede volledige jaar bezig ben, voel ik me veel sterker. Ik heb de afgelopen twaalf maanden ontzettend veel geleerd en op dit moment valt alles steeds beter op zijn plaats."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Racing Bulls

Reacties (1)

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  • Patrace

    Posts: 6.780

    Lawson heeft zich prima ontwikkeld. Hij was in zijn eerste jaar nog wat te wild, vooral als hij in een direct gevecht was, wilde hij te veel met als gevolg crashes of penalties. Ook daarin lijkt hij wat rustiger en bedachtzamer te zijn geworden, wellicht zich realiserend dat het beter is om te finishen dan er door je eigen fout uit te vliegen of gestraft te worden.
    En na zijn korte promotie naar Red Bull en snelle demotie terug naar Racing Bulls heeft hij zich goed herpakt.

    Ik lees dat Nikola Tsolov volgend jaar wellicht naar de F1 gaat en dat zal dan ongetwijfeld bij Racing Bulls zijn, maar ik ben benieuwd wie ze dan laten vallen. Lindblad gaan ze er na 1 seizoen nog niet uitgooien, denk ik. Dus zal Lawson het kind van de rekening zijn. Maar dan zie ik voor hem nog wel kansen bij andere teams en hoeft zijn F1 carrière hier nog niet te eindigen.

    Overigens vond ik het een erg leuk interview dat hij onlangs gaf in de High Performance podcast. Dat heeft mijn beeld van hem toch positief veranderd, moet ik zeggen. Hij is sympathieker dan ik eerder dacht.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 09:27

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Bahrein
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Australië
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Racing Bulls
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