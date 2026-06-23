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Goed nieuws voor Verstappen: "Podium in Oostenrijk zit er zeker in"

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Goed nieuws voor Verstappen: "Podium in Oostenrijk zit er zeker in"

Isack Hadjar kijkt met vertrouwen uit naar de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull-coureur verwacht dat het team van Max Verstappen op de Red Bull Ring een flinke stap voorwaarts zet dankzij een omvangrijk updatepakket voor de RB22.

Red Bull kende in Barcelona een moeilijk weekend. Verstappen wist met een vierde plaats nog het maximale uit de auto te halen, terwijl Hadjar na een dramatische start terugvocht naar de zesde positie. Toch is de Fransman ervan overtuigd dat de verhoudingen in Spielberg anders zullen liggen.

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Grote updates moeten RB22 nieuw leven inblazen

Tijdens het thuisweekend van Red Bull introduceert de Oostenrijkse renstal verschillende nieuwe onderdelen. Het belangrijkste aandachtspunt is het overgewicht van de RB22, dat volgens teambaas Laurent Mekies aangepakt moet worden.

"Ik denk dat we in Oostenrijk een beter weekend gaan beleven dan in Barcelona", stelt Hadjar. "Het circuit is kort en dat zou in ons voordeel moeten werken. Ik verwacht dat we er sterker voor de dag komen."

Wanneer hem gevraagd wordt of een podiumplaats haalbaar is, reageert de Fransman opvallend ambitieus. "Gezien de karakteristieken van het circuit denk ik dat een podium zeker mogelijk is. Misschien kunnen we zelfs nog beter presteren. Ik verwacht dat we een aanzienlijk sterkere auto zullen hebben."

Startproblemen blijven hoofdpijndossier voor Red Bull

Naast de updates aan de RB22 hoopt Red Bull ook een oplossing te vinden voor de startproblemen die zowel Verstappen als Hadjar parten speelden in Barcelona. De Fransman liet na afloop van de race duidelijk merken dat hij niet tevreden was over de huidige procedure.

"Van de zes proefstarts die we dit weekend hebben gedaan, was die op de grid de slechtste. Uitgerekend op het belangrijkste moment ging het mis", aldus Hadjar, die tijdens het weekend zelfs twee keer zijn motor liet afslaan.

Volgens de 21-jarige coureur is de werkwijze van Red Bull te complex geworden. "We moeten dit probleem oplossen, want de procedure is veel te ingewikkeld. Ik ben geen computer of een machine. Je kunt niet verwachten dat ik alles tot op een fractie van een procent perfect uitvoer."

Met een lichter chassis en mogelijke aanpassingen aan de startprocedure hoopt Red Bull in Oostenrijk opnieuw de aanval te openen op McLaren, Ferrari en Mercedes. Voor Verstappen en Hadjar wordt het thuisweekend van de renstal dan ook een belangrijk meetmoment in de strijd om de podiumplaatsen.

Kampsie

Posts: 1.687

Off topic. Waar is @Larry Perkins????

  • 5
  • 23 jun 2026 - 08:35
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (12)

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  • Kampsie

    Posts: 1.687

    Off topic. Waar is @Larry Perkins????

    • + 5
    • 23 jun 2026 - 08:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 934

      Larry Melden! A.u.b. wij maken ons zorgen

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 08:52
    • Pietje Bell

      Posts: 35.424

      Een aantal jaren geleden was hij ook ineens om middernacht verdwenen. Is meer dan een half jaar heel ziek geweest. Hij postte voor die tijd 24 uur per dag dus geen slaap. Daar ga je aan onderdoor. Zie hem ook niet meer op F1 Mxml reageren.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 08:58
    • Remco_F1

      Posts: 3.322

      Op vakantie of in het ergste geval hij heeft een vrouw gevonden.

      • + 2
      • 23 jun 2026 - 09:02
    • F1jos

      Posts: 5.390

      Je vriendjes missen jou, ze hebben geduld maar het mag niet te lang duren.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 09:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.485

      Ik vermoed dat z'n zolderkamertje wordt verbouwd.

      • + 2
      • 23 jun 2026 - 11:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.485

      Of, God verhoede, hij is geplet door z'n schoonmoeder die het beu was om alleen maar gare rapen te vreten.

      • + 3
      • 23 jun 2026 - 11:19
    • Snork

      Posts: 22.659

      Ik vermoed dat schoonmoeder is losgebroken uit de schuur en hij nu met zijn John Deere op zoek is naar haar in weilanden bij de buren. Wie moet anders straks al die gare rapen opvreten?

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 11:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.485

      Maar, was het 'n paar dagen geleden niet de Nationale topless dag??

      In dat geval is hij naar het strand geweest en ligt hij zichzelf al 'n paar dagen in de duinen over die knalpaarse dop te wrijven.....je weet het niet hè.

      • + 4
      • 23 jun 2026 - 11:22
    • F1 bekijker

      Posts: 395

      Uit gegrapt

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 11:39
  • Knalpijp

    Posts: 2.458

    Heeft Max Red Bull overgenomen?

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 08:41
  • Snork

    Posts: 22.659

    Hoge verwachtingen, maar dit upgradepakket moet eerst nog bewijzen dat het doet wat het belooft. Verlies van gewicht help altijd, dat zagen we ook in 2022 toen de RB18. Die was aanvankelijk te zwaar, maar nadat de auto op minimum gewicht was ging het crescendo.

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 11:18

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-
Bahrein
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Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 85
  • Podiums 1
  • Grand Prix 31
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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