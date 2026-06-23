Isack Hadjar kijkt met vertrouwen uit naar de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull-coureur verwacht dat het team van Max Verstappen op de Red Bull Ring een flinke stap voorwaarts zet dankzij een omvangrijk updatepakket voor de RB22.

Red Bull kende in Barcelona een moeilijk weekend. Verstappen wist met een vierde plaats nog het maximale uit de auto te halen, terwijl Hadjar na een dramatische start terugvocht naar de zesde positie. Toch is de Fransman ervan overtuigd dat de verhoudingen in Spielberg anders zullen liggen.

Grote updates moeten RB22 nieuw leven inblazen

Tijdens het thuisweekend van Red Bull introduceert de Oostenrijkse renstal verschillende nieuwe onderdelen. Het belangrijkste aandachtspunt is het overgewicht van de RB22, dat volgens teambaas Laurent Mekies aangepakt moet worden.

"Ik denk dat we in Oostenrijk een beter weekend gaan beleven dan in Barcelona", stelt Hadjar. "Het circuit is kort en dat zou in ons voordeel moeten werken. Ik verwacht dat we er sterker voor de dag komen."

Wanneer hem gevraagd wordt of een podiumplaats haalbaar is, reageert de Fransman opvallend ambitieus. "Gezien de karakteristieken van het circuit denk ik dat een podium zeker mogelijk is. Misschien kunnen we zelfs nog beter presteren. Ik verwacht dat we een aanzienlijk sterkere auto zullen hebben."

Startproblemen blijven hoofdpijndossier voor Red Bull

Naast de updates aan de RB22 hoopt Red Bull ook een oplossing te vinden voor de startproblemen die zowel Verstappen als Hadjar parten speelden in Barcelona. De Fransman liet na afloop van de race duidelijk merken dat hij niet tevreden was over de huidige procedure.

"Van de zes proefstarts die we dit weekend hebben gedaan, was die op de grid de slechtste. Uitgerekend op het belangrijkste moment ging het mis", aldus Hadjar, die tijdens het weekend zelfs twee keer zijn motor liet afslaan.

Volgens de 21-jarige coureur is de werkwijze van Red Bull te complex geworden. "We moeten dit probleem oplossen, want de procedure is veel te ingewikkeld. Ik ben geen computer of een machine. Je kunt niet verwachten dat ik alles tot op een fractie van een procent perfect uitvoer."

Met een lichter chassis en mogelijke aanpassingen aan de startprocedure hoopt Red Bull in Oostenrijk opnieuw de aanval te openen op McLaren, Ferrari en Mercedes. Voor Verstappen en Hadjar wordt het thuisweekend van de renstal dan ook een belangrijk meetmoment in de strijd om de podiumplaatsen.