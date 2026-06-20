user icon
icon

Wolff looft ADUO-regeling: "We willen geen herhaling van 2014"

<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff looft ADUO-regeling: "We willen geen herhaling van 2014"

Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de invoering van het ADUO-systeem voor de nieuwe motorreglementen. De Mercedes-teambaas benadrukt dat het mechanisme bedoeld is om te voorkomen dat één fabrikant opnieuw jarenlang de Formule 1 domineert, zoals Mercedes zelf deed aan het begin van het hybride tijdperk.

Met de komst van nieuwe motorleveranciers in 2026, waaronder Audi en Red Bull Racing, wil de FIA voorkomen dat teams door een groot prestatietekort kansloos worden. Volgens Wolff is het ADUO-systeem daarvoor de juiste oplossing.

Meer over Toto Wolff 'Verstappen slaat slecht aanbod van Mercedes af'

'Verstappen slaat slecht aanbod van Mercedes af'

17 jun
 Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

15 jun

Wolff wil nieuwe machtsverhoudingen zoals in 2014 voorkomen

Mercedes domineerde de Formule 1 vanaf 2014 dankzij een enorme voorsprong op motorisch vlak. Wolff erkent dat zijn team destijds profiteerde van die situatie, maar stelt dat de sport daar lessen uit heeft getrokken.

"Het ADUO-systeem is ontwikkeld om te voorkomen dat één motorleverancier een enorme voorsprong opbouwt en de sport jarenlang domineert. In 2014 stonden wij aan de goede kant van het verhaal, maar met de komst van nieuwe fabrikanten zoals Audi, Honda bij Aston Martin en Red Bull willen we voorkomen dat teams direct op achterstand worden gezet", verklaarde Wolff.

De Oostenrijker benadrukte dat het systeem niet bedoeld is om prestaties kunstmatig gelijk te trekken, maar om te voorkomen dat motorfabrikanten in een uitzichtloze positie terechtkomen.

Mercedes-baas wil niets weten van Balance of Performance

Wolff maakte duidelijk dat hij geen voorstander is van een klassiek Balance of Performance-systeem, zoals dat in andere raceklassen wordt gebruikt.

"Ik krijg er bijna een naar gevoel van als ik het over Balance of Performance heb. Dat is iets waar de Formule 1 ver van moet blijven. In andere kampioenschappen zorgt het voor politieke discussies en jaagt het fabrikanten uiteindelijk weg", aldus de Mercedes-teambaas.

Volgens Wolff is er een groot verschil tussen BOP en het ADUO-systeem. "Als er een nauwkeurig mechanisme bestaat dat voorkomt dat een motorfabrikant in de problemen komt, dan is dat de juiste weg. Het gaat er niet om prestaties kunstmatig gelijk te maken, maar om te zorgen dat niemand door de krachtbron volledig kansloos wordt."

Wolff kon het daarbij niet laten om een opvallende anekdote te delen. "Flavio Briatore belde me op en zei dat hij de beste motor wilde. Nu heeft het ADUO-systeem bepaald dat wij die op dit moment niet hebben."

mordor

Posts: 2.171

We willen geen herhaling van 2014.... Moehahshaha. Toto zou het goed doen als politicus.

  • 5
  • 20 jun 2026 - 12:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.171

    We willen geen herhaling van 2014.... Moehahshaha. Toto zou het goed doen als politicus.

    • + 5
    • 20 jun 2026 - 12:55
    • schwantz34

      Posts: 42.226

      Tot zover het uiterst objectieve commentaar van`Prime Minister of Party Modus Toto Wolff`

      • + 3
      • 20 jun 2026 - 13:25
    • F1jos

      Posts: 5.383

      Smiecht!!!

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 13:31
    • snailer

      Posts: 33.493

      Gewoon slim. In de ICE zelf zit amper verschil. 500 pk is peanuts voor een 1500 cc 6 cylinder motor.

      Alles draait om de eenvoud van de hybride. Vooral daar geen regel instellen. Wolff houdt er van. Meest efficiente hybride component namelijk.

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 13:37
  • Ambudriver

    Posts: 348

    Toto = kwal.

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 13:23
  • Mick34

    Posts: 1.308

    Je kan respect hebben voor een type als Toto Wolff, omdat hij als teambaas successen bouwt. Maar ik verafschuw zijn politieke spelletjes die ver over de rand gaan. En dan ook nog de dingen die hij roept en zegt; zaken die tegen elke logica in gaan maar exact en enkel te koppelen zijn aan zijn eigen belangen.

    Wolff is zo sluw als een vos en zo glad als een aal.

    • + 3
    • 20 jun 2026 - 13:30
  • snailer

    Posts: 33.493

    Er gaan trouwens geruchten rond, heb alleen headers gelezen in deze, dat RBR gelijk heeft gekregen van de FIA betreffende de ADUA regels.

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 13:35
    • skibeest

      Posts: 2.101

      Zou zeer terecht zijn. Misschien zou het beter zijn de stand bij de constructeurs te gebruiken

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 14:00

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar