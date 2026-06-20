Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de invoering van het ADUO-systeem voor de nieuwe motorreglementen. De Mercedes-teambaas benadrukt dat het mechanisme bedoeld is om te voorkomen dat één fabrikant opnieuw jarenlang de Formule 1 domineert, zoals Mercedes zelf deed aan het begin van het hybride tijdperk.

Met de komst van nieuwe motorleveranciers in 2026, waaronder Audi en Red Bull Racing, wil de FIA voorkomen dat teams door een groot prestatietekort kansloos worden. Volgens Wolff is het ADUO-systeem daarvoor de juiste oplossing.

Wolff wil nieuwe machtsverhoudingen zoals in 2014 voorkomen

Mercedes domineerde de Formule 1 vanaf 2014 dankzij een enorme voorsprong op motorisch vlak. Wolff erkent dat zijn team destijds profiteerde van die situatie, maar stelt dat de sport daar lessen uit heeft getrokken.

"Het ADUO-systeem is ontwikkeld om te voorkomen dat één motorleverancier een enorme voorsprong opbouwt en de sport jarenlang domineert. In 2014 stonden wij aan de goede kant van het verhaal, maar met de komst van nieuwe fabrikanten zoals Audi, Honda bij Aston Martin en Red Bull willen we voorkomen dat teams direct op achterstand worden gezet", verklaarde Wolff.

De Oostenrijker benadrukte dat het systeem niet bedoeld is om prestaties kunstmatig gelijk te trekken, maar om te voorkomen dat motorfabrikanten in een uitzichtloze positie terechtkomen.

Mercedes-baas wil niets weten van Balance of Performance

Wolff maakte duidelijk dat hij geen voorstander is van een klassiek Balance of Performance-systeem, zoals dat in andere raceklassen wordt gebruikt.

"Ik krijg er bijna een naar gevoel van als ik het over Balance of Performance heb. Dat is iets waar de Formule 1 ver van moet blijven. In andere kampioenschappen zorgt het voor politieke discussies en jaagt het fabrikanten uiteindelijk weg", aldus de Mercedes-teambaas.

Volgens Wolff is er een groot verschil tussen BOP en het ADUO-systeem. "Als er een nauwkeurig mechanisme bestaat dat voorkomt dat een motorfabrikant in de problemen komt, dan is dat de juiste weg. Het gaat er niet om prestaties kunstmatig gelijk te maken, maar om te zorgen dat niemand door de krachtbron volledig kansloos wordt."

Wolff kon het daarbij niet laten om een opvallende anekdote te delen. "Flavio Briatore belde me op en zei dat hij de beste motor wilde. Nu heeft het ADUO-systeem bepaald dat wij die op dit moment niet hebben."