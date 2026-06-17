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FIA deelt belangrijk nieuws over Mercedes-beroep

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FIA deelt belangrijk nieuws over Mercedes-beroep

De FIA heeft informatie gedeeld over de right to review van Mercedes tegen het terugdraaien van de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco. Het besluit van de stewards om de tijdstraffen van Gasly terug te draaien zorgde voor veel controverse, en Mercedes is één van de teams die naar de FIA is gestapt.

De Grand Prix van Monaco werd begin deze maand gekenmerkt door de vele tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Pierre Gasly verloor door twee tijdstraffen zijn derde plaats, en Alpine ging in beroep. Ze vroegen een right to review aan, en tot verbazing van velen werd deze goedgekeurd. In Barcelona werd duidelijk dat de FIA hen gelijk gaf, want het nieuwe bewijs was overtuigend. De FOM gaf namelijk aan dat ze fouten hadden gemaakt met het meetsysteem.

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 Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

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15 jun

Wat heeft de FIA bekendgemaakt?

Ook Mercedes werd in Monaco zwaar getroffen door de tijdstraffen. George Russell kreeg één tijdstraf, deze werd verkeerd uitgevoerd bij zijn pitstop en dit leidde tot een drive through penalty. Mercedes maakte vervolgens bekend dat ze een right to review hadden ingediend over het besluit omtrent Gasly, en de FIA heeft daar nu nieuwe informatie over gedeeld.

De hoorzitting vindt zaterdag 20 juni plaats om 09:00 Nederlandse tijd. Deze zitting zal online plaatsvinden, en het gaat om een zaak in twee delen. Aangezien het een right to review is, moet Mercedes eerst bewijsstukken aanleveren. De stewards zullen beoordelen of er sprake is van significant en relevant nieuw bewijs, en als dit het geval is, dan zal het onderdeel worden heropend. Als de stewards vinden dat het geen nieuw bewijs is, dan wordt het protest verworpen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet in Barcelona al doorschemeren dat hun protest waarschijnlijk weinig effect zal hebben, maar ze vinden dat ze dit moeten doen voor Russell.

Wat gaan Red Bull en McLaren doen?

Het team van Mercedes is niet het enige team dat in protest is gegaan tegen het besluit van de FIA-stewards om de tijdstraffen van Gasly terug te draaien. De teams van Red Bull en McLaren hebben een protest aangetekend en zijn naar de FIA International Court of Appeal gestapt. Over deze zaken is echter nog weinig bekend.

snailer

Posts: 33.449

Owwwww. En we krijgen ook nog een hele riedel ivm het McLaren beroep en het RBR beroep.

Toch weer even ca 20 postings....

  • 4
  • 17 jun 2026 - 17:10
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (8)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.850

    Dus op zaterdag 20 juni om 09:00 Nederlandse tijd. gaat de gebruikelijke procedure van start. Mooi, dan heb ik net mijn koeien gemolken en kunnen de spareribs nog bijtijds in de oven...

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 17:04
    • snailer

      Posts: 33.449

      Owwww. toen ik de header las dacht ik dat de datum werd genoemd waar de beslissing naar buiten zou komen.

      Blijkt het:

      FIA maakt bekend wanneer bekend wordt gemaakt wanneer de eerste zitting is, waarna wordt bekend gemaakt wanneer de datum van de uitspraak wordt bekend gemaakt. Zo iets

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 17:08
    • snailer

      Posts: 33.449

      Owwwww. En we krijgen ook nog een hele riedel ivm het McLaren beroep en het RBR beroep.

      Toch weer even ca 20 postings....

      • + 4
      • 17 jun 2026 - 17:10
    • F1jos

      Posts: 5.381

      Hierbij de dagelijkse bekentenis, waarbij we in het ootje worden genomen.

      • + 3
      • 17 jun 2026 - 17:28
    • Need5Speed

      Posts: 3.976

      Als in de titel "belangrijk nieuws" staat dan weet je al dat het niks kan wezen.
      Als het belangrijk was had in de titel gestaan waar het over zou gaan. Alleen als het nieuws volkomen niet spectaculair is laten ze het weg.

      Maar het blijft spannend met welk kluitje precies we het riet in worden gestuurd.

      • + 2
      • 17 jun 2026 - 18:55
    • Larry Perkins

      Posts: 65.850

      Zodra de uitslag bekend wordt gemaakt staat er in de titel:

      "Formule 1 balanceert op rand van afgrond!"

      Of...

      "Failliet Formule 1 nadert met rasse schreden!"

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 21:50
  • gridiron

    Posts: 3.523

    Komaan FIA, geef toe dat jullie het verkloot en maak een einde aan dit circus.

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 18:04
    • skibeest

      Posts: 2.099

      Ok Toto, we trekken de tijdstraf van 5 sec in. Heeft geen gevolgen want de straf was niet ingelost en ook niet bij het resultaat opgeteld

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 18:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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