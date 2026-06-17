De FIA heeft informatie gedeeld over de right to review van Mercedes tegen het terugdraaien van de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco. Het besluit van de stewards om de tijdstraffen van Gasly terug te draaien zorgde voor veel controverse, en Mercedes is één van de teams die naar de FIA is gestapt.

De Grand Prix van Monaco werd begin deze maand gekenmerkt door de vele tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Pierre Gasly verloor door twee tijdstraffen zijn derde plaats, en Alpine ging in beroep. Ze vroegen een right to review aan, en tot verbazing van velen werd deze goedgekeurd. In Barcelona werd duidelijk dat de FIA hen gelijk gaf, want het nieuwe bewijs was overtuigend. De FOM gaf namelijk aan dat ze fouten hadden gemaakt met het meetsysteem.

Wat heeft de FIA bekendgemaakt?

Ook Mercedes werd in Monaco zwaar getroffen door de tijdstraffen. George Russell kreeg één tijdstraf, deze werd verkeerd uitgevoerd bij zijn pitstop en dit leidde tot een drive through penalty. Mercedes maakte vervolgens bekend dat ze een right to review hadden ingediend over het besluit omtrent Gasly, en de FIA heeft daar nu nieuwe informatie over gedeeld.

De hoorzitting vindt zaterdag 20 juni plaats om 09:00 Nederlandse tijd. Deze zitting zal online plaatsvinden, en het gaat om een zaak in twee delen. Aangezien het een right to review is, moet Mercedes eerst bewijsstukken aanleveren. De stewards zullen beoordelen of er sprake is van significant en relevant nieuw bewijs, en als dit het geval is, dan zal het onderdeel worden heropend. Als de stewards vinden dat het geen nieuw bewijs is, dan wordt het protest verworpen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet in Barcelona al doorschemeren dat hun protest waarschijnlijk weinig effect zal hebben, maar ze vinden dat ze dit moeten doen voor Russell.

Wat gaan Red Bull en McLaren doen?

Het team van Mercedes is niet het enige team dat in protest is gegaan tegen het besluit van de FIA-stewards om de tijdstraffen van Gasly terug te draaien. De teams van Red Bull en McLaren hebben een protest aangetekend en zijn naar de FIA International Court of Appeal gestapt. Over deze zaken is echter nog weinig bekend.