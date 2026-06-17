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FIA reageert op felle kritiek op nieuwe F1-regels

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FIA reageert op felle kritiek op nieuwe F1-regels

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis kan zich niet vinden in alle kritiek op de nieuwe motorregels. Fans en coureurs reageerden in de afgelopen maanden kritisch, en de FIA besloot in te grijpen. Tombazis wijst dan ook op de plannen om de motorregels te gaan aanpassen.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Het nieuwe regelpakket werd met veel bombarie aangekondigd, maar al snel bleek dat er veel kritiek was op de motorregels. De coureurs waren niet in staat om vol te pushen, ze hadden last van supperclipping en er ontstonden ook gevaarlijke situaties. De FIA besloot de regels aan te passen, en neemt afscheid van de gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor.

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Heeft de FIA een fout gemaakt?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis gaat in een uitgebreid interview met SoyMotor in op de kritiek. Hij wordt gevraagd of ze een fout hebben gemaakt: "Ik denk niet dat 'fout' echt het juiste woord is. Dat is een heel zwart-wituitspraak, en over het algemeen hou ik niet van zwart-witverklaringen. Ik denk dat er wel veel dingen zijn die goed werken. Dat is de menselijke natuur: de focus ligt vaak meer op het negatieve dan op het positieve."

Leuke races

Tombazis legt uit dat de races wel leuk zijn om naar te kijken: "Ik denk dat de mensen vergeten dat we, met uitzondering van Monaco, vijf races hebben gehad die allemaal heel spectaculair en interessant waren om naar te kijken. Ik kan me geen ander seizoen herinneren waarin we vijf races hebben gehad die allemaal zó aan elkaar gewaagd waren."

Toch is de strijd om de zege vaak niet spannend: "En dat terwijl er één team is dat duidelijk voor de rest uitrijdt. We hebben Mercedes dat er duidelijk bovenuit steekt en vrijwel elke race heeft gewonnen. Als je naar de resultaten kijkt, zeg je: ja, Mercedes heeft momenteel de beste auto. Maar aan de andere kant is elke race een heel close gevecht, en ik vind dat we dat in overweging moeten nemen."

Gaat de kritiek tever?

De kritiek gaat volgens hem dus veel te ver: "Wat ik probeer te zeggen is dat het bij een nieuw reglement vrij normaal is dat er iemand is die met een voorsprong op de rest begint, en dat er daarna een convergentie van performance plaatsvindt. Wat ik probeer te zeggen is dat we behoorlijk spannende races hebben, zelfs nu er iemand is die constant wint. Wanneer die convergentie eenmaal plaatsvindt en iedereen dichter bij elkaar zit, zullen de races nog spectaculairder worden. Ik denk dat dat heel positief is."

"Om even terug te komen op mijn opmerking over zwart-witverklaringen, denk ik dat alles fantastisch is? Nee, er waren een paar dingen die we moesten corrigeren en zaken waar wij en de coureurs niet zo heel blij mee waren."

Larry Perkins

Posts: 65.847

Tombazis l*lt er doorzichtig omheen. Kritiek op de eventuele dominantie van Mercedes is er niet zoveel, en daar gaat het natuurlijk niet om.
De kritiek gaat over de manier waarop er nu (niet) geracet wordt.

  • 8
  • 17 jun 2026 - 17:47
F1 Nieuws

Reacties (5)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.734

    Ik kan me weinig speciaals herinneren helaas van dit jaar wat inhalen betreft, ja een heleboel maar niets iconisch gezien.

    Ik zie het maar zo:

    voorheen bij een stoplicht samen optrekken met een Ferrari of Porsche of iets dergelijks duur.....ik stond erbij en keek er naar met me slopeltje en me oren hadden plezier, het was speciaal om HEEL af en toe mee te maken.

    Nu met datzelfde slopeltje bij dezelfde stoplichten allerlei meuk uit China en electrisch, het is vroem en weg hoor, het is niets meer aan.

    Zo is het met de f1 nu ook, het is inhalen en niets meer aan, niets speciaals meer of iets van opbouw om het te doen of proberen. Do or die zal uitsterven.

    • + 4
    • 17 jun 2026 - 17:39
    • Need5Speed

      Posts: 3.976

      Mijn brommers maakten vroeger ook een hoop herrie maar snel waren ze niet. Mijn CBR1000F was wel snel en maakte niet eens zoveel herrie.
      Na ons komt een generatie die Vroem niet meer associeert met snelheid maar met nostalgie. Het is niet anders.

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 19:57
    • WickieDeViking

      Posts: 1.203

      Mijn EV zegt geen vroem, maar is inderdaad wel snel weg bij het stoplicht. Vind ik nog steeds leuk, maar nog beter, vooral praktisch.

      Mijn diesel buscamper daarentegen is tergend traag met optrekken, maar zegt wel vroem. :)

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 20:45
  • Larry Perkins

    Posts: 65.847

    Tombazis l*lt er doorzichtig omheen. Kritiek op de eventuele dominantie van Mercedes is er niet zoveel, en daar gaat het natuurlijk niet om.
    De kritiek gaat over de manier waarop er nu (niet) geracet wordt.

    • + 8
    • 17 jun 2026 - 17:47
  • racepace1

    Posts: 781

    De F1 is nooit bedoelt om met hulp van een knopje iemand in te halen wat valt daar niet aan te snappen.
    Senna draait zich om in zijn graf, zo hard dat er zelfs een kleine aardbeveing werd geregistreerd door het KNMI

    • + 2
    • 17 jun 2026 - 20:48

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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