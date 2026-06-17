FIA-kopstuk Nikolas Tombazis kan zich niet vinden in alle kritiek op de nieuwe motorregels. Fans en coureurs reageerden in de afgelopen maanden kritisch, en de FIA besloot in te grijpen. Tombazis wijst dan ook op de plannen om de motorregels te gaan aanpassen.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Het nieuwe regelpakket werd met veel bombarie aangekondigd, maar al snel bleek dat er veel kritiek was op de motorregels. De coureurs waren niet in staat om vol te pushen, ze hadden last van supperclipping en er ontstonden ook gevaarlijke situaties. De FIA besloot de regels aan te passen, en neemt afscheid van de gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor.

Heeft de FIA een fout gemaakt?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis gaat in een uitgebreid interview met SoyMotor in op de kritiek. Hij wordt gevraagd of ze een fout hebben gemaakt: "Ik denk niet dat 'fout' echt het juiste woord is. Dat is een heel zwart-wituitspraak, en over het algemeen hou ik niet van zwart-witverklaringen. Ik denk dat er wel veel dingen zijn die goed werken. Dat is de menselijke natuur: de focus ligt vaak meer op het negatieve dan op het positieve."

Leuke races

Tombazis legt uit dat de races wel leuk zijn om naar te kijken: "Ik denk dat de mensen vergeten dat we, met uitzondering van Monaco, vijf races hebben gehad die allemaal heel spectaculair en interessant waren om naar te kijken. Ik kan me geen ander seizoen herinneren waarin we vijf races hebben gehad die allemaal zó aan elkaar gewaagd waren."

Toch is de strijd om de zege vaak niet spannend: "En dat terwijl er één team is dat duidelijk voor de rest uitrijdt. We hebben Mercedes dat er duidelijk bovenuit steekt en vrijwel elke race heeft gewonnen. Als je naar de resultaten kijkt, zeg je: ja, Mercedes heeft momenteel de beste auto. Maar aan de andere kant is elke race een heel close gevecht, en ik vind dat we dat in overweging moeten nemen."

Gaat de kritiek tever?

De kritiek gaat volgens hem dus veel te ver: "Wat ik probeer te zeggen is dat het bij een nieuw reglement vrij normaal is dat er iemand is die met een voorsprong op de rest begint, en dat er daarna een convergentie van performance plaatsvindt. Wat ik probeer te zeggen is dat we behoorlijk spannende races hebben, zelfs nu er iemand is die constant wint. Wanneer die convergentie eenmaal plaatsvindt en iedereen dichter bij elkaar zit, zullen de races nog spectaculairder worden. Ik denk dat dat heel positief is."

"Om even terug te komen op mijn opmerking over zwart-witverklaringen, denk ik dat alles fantastisch is? Nee, er waren een paar dingen die we moesten corrigeren en zaken waar wij en de coureurs niet zo heel blij mee waren."