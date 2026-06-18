Nikolas Tombazis, directeur eenzitters bij de FIA, heeft meer duidelijkheid gegeven over de werking van het ADUO-systeem. De Griekse topman benadrukt dat de regeling werd ingevoerd om nieuwe motorleveranciers te beschermen en te vermijden dat ze jarenlang op een onoverbrugbare achterstand blijven.
De afgelopen maanden stond Tombazis centraal in enkele belangrijke dossiers binnen de Formule 1. Naast de invoering van het eerste ADUO-mechanisme van het seizoen werkte de FIA ook aan aanpassingen van de motorreglementen voor 2027 en 2028, met als doel de koningsklasse aantrekkelijker te maken voor constructeurs.
'Budgetplafond maakt achterstand veel moeilijker goed te maken'
Volgens Tombazis ontstond het ADUO-concept al tijdens de onderhandelingen over de huidige motorreglementen, zo'n vier à vijf jaar geleden. De FIA wilde nieuwe fabrikanten aantrekken, maar besefte tegelijk dat een langdurige achterstand grote gevolgen kon hebben.
"Constructeurs investeren enorme bedragen om de Formule 1 binnen te stappen. Als ze structureel achteraan rijden, tast dat hun imago aan en dreigen ze af te haken", legt Tombazis uit. "Door het budgetplafond kun je een achterstand bovendien niet meer zomaar wegwerken door extra mensen aan te nemen of onbeperkt geld uit te geven. Daarom was er nood aan een systeem dat nieuwe motorbouwers een eerlijke kans geeft."
De FIA koos er bewust voor om het ADUO uitsluitend toe te passen op de verbrandingsmotor. "De verwachting was dat de grootste concurrentiestrijd zich zou afspelen op elektrisch vlak. Daarom wilden we de fabrikanten daar maximaal vrij laten in hun ontwikkeling. Voor de verbrandingsmotor was het logischer om een vangnet te creëren."
Zo bepaalt de FIA welke motorleverancier achterop hinkt
Tombazis ging ook dieper in op de manier waarop het ADUO wordt berekend. De FIA gebruikt daarvoor een gehomologeerde koppelsensor tussen de motor en de versnellingsbak, waarmee de prestaties van de verbrandingsmotor nauwkeurig kunnen worden gemeten.
"Het gaat niet om het piekvermogen van een motor, maar om de prestaties tijdens alle volgasgedeeltes van een ronde", aldus Tombazis. "Die data worden bovendien gewogen, omdat extra vermogen aan het begin van een lang recht stuk meer tijdswinst oplevert dan dezelfde winst aan het einde van die rechte lijn."
De FIA verzamelt vervolgens gegevens van alle auto's en alle relevante ronden, waarbij trage ronden achter de safety car of tijdens een virtuele safety car uit de analyse worden gehaald. "Normaal baseren we ons op zes races, maar door de aangepaste kalender hebben we deze eerste evaluatie op vijf races uitgevoerd. Op basis van die gegevens bepalen we welke motorleveranciers achterstand hebben en in aanmerking komen voor ondersteuning via het ADUO-systeem."
Reacties (3)Login om te reageren
Posts: 1.665
De fout is om alleen naar de verbrandingsmotor te kijken. Iedereen met gezond verstand zal begrijpen dat dit niet eerlijk is.
Tegenargument is wel dat red Bull het meest geprofiteerd heeft sinds ze de wbergieterugwinningsregels aangepast hebben. Wat dat betreft kan het best dat de verbrandingsmotor van red Bull best goed is.
Alleen een team straffen dat nu al max het derde is vierde team is, dat voelt wel heel oneerlijk. Mercedes heeft bijna alles gewonnen en ferrari de laatste race. Ook andere Mercedes teams presteren over het algemeen best goed, plek 1-3-5 in constructeurs. Op Williams na, maar die wagen is gewoon te zwaar.
Dus ja volgens de regels misschien terecht, maar de regels zijn gewoon niet juist
Posts: 1.855
Dus als ik het goed begrijp: als je continu moet pushen met een mindere motor om bij te blijven, scoor je hoger dan dat je met een top motor rustig vooraan kunt cruizen...
Posts: 35.380
Het wordt heel nu snel officieel bekend gemaakt wie er in aanmerking komen voor ADUO.
Het gonst al de hele week rond in Italië dat Mercedes niet in aanmerking komt voor ADUO.
Dit is het laatste gerucht van vanmorgen:
ibb.co/SX44rsjY