Nikolas Tombazis, directeur eenzitters bij de FIA, heeft meer duidelijkheid gegeven over de werking van het ADUO-systeem. De Griekse topman benadrukt dat de regeling werd ingevoerd om nieuwe motorleveranciers te beschermen en te vermijden dat ze jarenlang op een onoverbrugbare achterstand blijven.

De afgelopen maanden stond Tombazis centraal in enkele belangrijke dossiers binnen de Formule 1. Naast de invoering van het eerste ADUO-mechanisme van het seizoen werkte de FIA ook aan aanpassingen van de motorreglementen voor 2027 en 2028, met als doel de koningsklasse aantrekkelijker te maken voor constructeurs.

'Budgetplafond maakt achterstand veel moeilijker goed te maken'

Volgens Tombazis ontstond het ADUO-concept al tijdens de onderhandelingen over de huidige motorreglementen, zo'n vier à vijf jaar geleden. De FIA wilde nieuwe fabrikanten aantrekken, maar besefte tegelijk dat een langdurige achterstand grote gevolgen kon hebben.

"Constructeurs investeren enorme bedragen om de Formule 1 binnen te stappen. Als ze structureel achteraan rijden, tast dat hun imago aan en dreigen ze af te haken", legt Tombazis uit. "Door het budgetplafond kun je een achterstand bovendien niet meer zomaar wegwerken door extra mensen aan te nemen of onbeperkt geld uit te geven. Daarom was er nood aan een systeem dat nieuwe motorbouwers een eerlijke kans geeft."

De FIA koos er bewust voor om het ADUO uitsluitend toe te passen op de verbrandingsmotor. "De verwachting was dat de grootste concurrentiestrijd zich zou afspelen op elektrisch vlak. Daarom wilden we de fabrikanten daar maximaal vrij laten in hun ontwikkeling. Voor de verbrandingsmotor was het logischer om een vangnet te creëren."

Zo bepaalt de FIA welke motorleverancier achterop hinkt

Tombazis ging ook dieper in op de manier waarop het ADUO wordt berekend. De FIA gebruikt daarvoor een gehomologeerde koppelsensor tussen de motor en de versnellingsbak, waarmee de prestaties van de verbrandingsmotor nauwkeurig kunnen worden gemeten.

"Het gaat niet om het piekvermogen van een motor, maar om de prestaties tijdens alle volgasgedeeltes van een ronde", aldus Tombazis. "Die data worden bovendien gewogen, omdat extra vermogen aan het begin van een lang recht stuk meer tijdswinst oplevert dan dezelfde winst aan het einde van die rechte lijn."

De FIA verzamelt vervolgens gegevens van alle auto's en alle relevante ronden, waarbij trage ronden achter de safety car of tijdens een virtuele safety car uit de analyse worden gehaald. "Normaal baseren we ons op zes races, maar door de aangepaste kalender hebben we deze eerste evaluatie op vijf races uitgevoerd. Op basis van die gegevens bepalen we welke motorleveranciers achterstand hebben en in aanmerking komen voor ondersteuning via het ADUO-systeem."