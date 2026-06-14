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Leclerc diep in de put: "Dit is een nachtmerrie!"

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Leclerc diep in de put: "Dit is een nachtmerrie!"

Charles Leclerc is één van de grootste verliezers van het raceweekend in Barcelona. Na een crash in de kwalificatie, viel hij in de slotfase van de race uit met technische problemen. De teleurstelling was van zijn gezicht af te lezen, en hij sprak van een nachtmerrie.

De verwachtingen van Leclerc waren voorafgaand aan het weekend hooggespannen. Bij Ferrari leken ze de oppermachtige Mercedessen te kunnen uitdagen, en in de kwalificatie leek het steeds iets beter te gaan. Toen de allesbeslissende derde sessie begon, parkeerde Leclerc zijn auto in de muur. Hierdoor startte hij de race van vandaag slechts als tiende, en hij wist zich met de nodige moeite naar voren te werken. Al het harde werk was voor niets, want in de slotfase viel hij uit.

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'Dit is een nachtmerrie'

Na de kwalificatie schaamde Leclerc zich nog dood, maar die gevoelens hadden nu plaatsgemaakt voor bittere teleurstelling. Toen hij door Viaplay werd gevraagd waar ze moesten beginnen, lachte hij als een boer met kiespijn: "Met Oostenrijk misschien? Nee, ik weet het niet. Ik wil eigenlijk niet meer over dit weekend praten. Het is een nachtmerrie."

"Vandaag was ik niet in staat om mee te vechten aan de kop van het veld, vooral door mijn startpositie. Ik denk dat de pace eigenlijk niet zo slecht was, maar we konden het nooit echt laten zien. We hadden gekozen voor een iets andere strategie dan de jongens die voor ons reden, en de pace was echt niet slecht, behalve in het laatste gedeelte waar ik meer begon te worstelen."

Mooie woorden voor Hamilton

Tot overmaat van ramp, zag Leclerc hoe zijn teamgenoot Lewis Hamilton een foutloze race reed en won. De Monegask bleef echter wel sportief: "Lewis levert echt buitengewoon werk. Mijn felicitaties gaan dan ook naar hem. Ik ben echt heel erg blij voor het team, die het al een aantal jaren zonder zege moesten doen. Ik hoop ook dat ik ze heel erg snel weer een zege kan schenken."

mr.Monza

Posts: 10.066

Hij zal zich snel moeten herpakken, Lewis dwingt veranderingen af binnen Ferrari, waar Charles slechts " why en no ! " roept.
Hoe lang deze goede flow van Lewis en Ferrari duurt zullen we moeten afwachten, maar als ik Charles was zou ik maar snel aan boord gaan en accepteren dat Lewis, voor nu, d... [Lees verder]

  • 11
  • 14 jun 2026 - 17:52
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.766

    Wellicht moet Leclerc ook een bijvrouw nemen met opgeblazen wangen, opgepompte tieten en een dikke reet waar een vliegtuig op kan landen...

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 17:44
  • mr.Monza

    Posts: 10.066

    Hij zal zich snel moeten herpakken, Lewis dwingt veranderingen af binnen Ferrari, waar Charles slechts " why en no ! " roept.
    Hoe lang deze goede flow van Lewis en Ferrari duurt zullen we moeten afwachten, maar als ik Charles was zou ik maar snel aan boord gaan en accepteren dat Lewis, voor nu, de juiste beslissingen neemt.
    Don't get left behind Charlie.

    • + 10
    • 14 jun 2026 - 17:52
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.420

      Ja dat lijkt mij inderdaad ook de juiste insteek voor Charles. Hij heeft nu echt consistente resultaten nodig, geen heldendaden maar strakke resultaten. Dan komen zijn heldenraces echt wel weer. Bovendien, beide rijders zijn ook gewoon nodig want het develop geweld is niet 1,2,3 afgelopen en een WCC kan al een optie zijn wanneer de langzame ADUO packages komen.

      Volgens mij in Oostenrijk al een nieuwe intercooler zover ik las?

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:58
    • mr.Monza

      Posts: 10.066

      Ja, een nieuwe geminiaturiseerde intercooler, die inlaatluchttemperatuur aankan tot 110 à 115 graden, deze warme lucht schijnen ze voordeel mee te kunnen doen, waaronder een betere efficientie van de motor wat kleinere radiatoren mogelijk zou maken.Ǵeen idee of ze dat allemaal gaan doen, maar het ze lijken niet stil te zitten en het updatepakket van vandaag heeft zeker Lewis geen windeieren gelegd.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 18:36
    • DutchTifosi

      Posts: 2.867

      In ieder geval ook een dikke pluim naar Maranello om Mercedes nu te dwingen om meer het achterste van hun tong te laten zien. Wat dat betreft is er goed werk geleverd.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 19:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.747
  • Podiums 52
  • Grand Prix 179
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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