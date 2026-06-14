Charles Leclerc is één van de grootste verliezers van het raceweekend in Barcelona. Na een crash in de kwalificatie, viel hij in de slotfase van de race uit met technische problemen. De teleurstelling was van zijn gezicht af te lezen, en hij sprak van een nachtmerrie.

De verwachtingen van Leclerc waren voorafgaand aan het weekend hooggespannen. Bij Ferrari leken ze de oppermachtige Mercedessen te kunnen uitdagen, en in de kwalificatie leek het steeds iets beter te gaan. Toen de allesbeslissende derde sessie begon, parkeerde Leclerc zijn auto in de muur. Hierdoor startte hij de race van vandaag slechts als tiende, en hij wist zich met de nodige moeite naar voren te werken. Al het harde werk was voor niets, want in de slotfase viel hij uit.

'Dit is een nachtmerrie'

Na de kwalificatie schaamde Leclerc zich nog dood, maar die gevoelens hadden nu plaatsgemaakt voor bittere teleurstelling. Toen hij door Viaplay werd gevraagd waar ze moesten beginnen, lachte hij als een boer met kiespijn: "Met Oostenrijk misschien? Nee, ik weet het niet. Ik wil eigenlijk niet meer over dit weekend praten. Het is een nachtmerrie."

"Vandaag was ik niet in staat om mee te vechten aan de kop van het veld, vooral door mijn startpositie. Ik denk dat de pace eigenlijk niet zo slecht was, maar we konden het nooit echt laten zien. We hadden gekozen voor een iets andere strategie dan de jongens die voor ons reden, en de pace was echt niet slecht, behalve in het laatste gedeelte waar ik meer begon te worstelen."

Mooie woorden voor Hamilton

Tot overmaat van ramp, zag Leclerc hoe zijn teamgenoot Lewis Hamilton een foutloze race reed en won. De Monegask bleef echter wel sportief: "Lewis levert echt buitengewoon werk. Mijn felicitaties gaan dan ook naar hem. Ik ben echt heel erg blij voor het team, die het al een aantal jaren zonder zege moesten doen. Ik hoop ook dat ik ze heel erg snel weer een zege kan schenken."