Honda Racing-president Koji Watanabe heeft duidelijk gemaakt waar ze staan in de discussie over de motorregels. Er gingen geruchten rond dat Honda tegen de aangepaste motorregels zou zijn, maar daar klopt volgens de topman niets van. Hij ontkent ook de andere geruchten die over de fabrikant rondgaan.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1. Bij de nieuwe regels is er een eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten, maar dat had niet het gewenste effect. De FIA wilde teruggrijpen op een 60/40-verdeling, maar meerdere fabrikanten lagen dwars. Daarom er is besloten om volgend jaar terug te grijpen naar een 58/42-verdeling, en dat de gewenste 60/40-verdeling in 2028 wordt geïntroduceerd.

Honda legt situatie uit

In een interview met AS Web vertelt Watanabe over Honda's verzet tegen de reglementswijziging. "Een van de redenen waarom we deze keer besloten de reglementen aan te passen, was om maatregelen te nemen tegen de veiligheidsproblemen die zich in Suzuka voordeden. Een andere reden was om maatregelen te ontwikkelen die de Formule 1 zelf nog aantrekkelijker zouden maken. Wij bij Honda zijn het eens met het standpunt om deze twee punten openlijk te bespreken."

De geruchten zijn niet waar, dat vertelt Honda duidelijk. "Natuurlijk werden er tijdens het discussieproces verschillende meningen geuit. De discussie was aanvankelijk niet opgedeeld in twee fasen, 2027 en 2028, en er gingen geruchten dat Honda vanaf het begin tegen de 60:40-wijziging vanaf 2027 was, maar dat is absoluut niet waar", aldus Watanabe.

Honda denkt vanuit hun eigen perspectief

De Japanse motorfabrikant wil dus helemaal niet de slechterik uithangen, maar denken voornamelijk vanuit hun eigen perspectief. "Het was een kwestie van timing en methode; er zijn nu eenmaal verschillende standpunten. Honda was overigens niet tegen deze verandering; we waren het eens met de gekozen richting. We begrijpen en respecteren de uiteindelijke beslissing van de FIA. We kunnen nu verder met de ontwikkeling."

De samenwerking tussen Honda en Aston Martin is nog altijd niet de ideale combinatie. Fernando Alonso behaalde afgelopen weekend zijn allereerste punt in de huidige Aston Martin, maar hij zag veel uitvallers voor zijn neus wegvallen. Hierdoor staat Aston Martin niet meer laatste in het wereldkampioenschap.