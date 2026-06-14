user icon
icon

Honda reageert op bizarre geruchten rond 2027-reglementen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Honda reageert op bizarre geruchten rond 2027-reglementen

Honda Racing-president Koji Watanabe heeft duidelijk gemaakt waar ze staan in de discussie over de motorregels. Er gingen geruchten rond dat Honda tegen de aangepaste motorregels zou zijn, maar daar klopt volgens de topman niets van. Hij ontkent ook de andere geruchten die over de fabrikant rondgaan.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1. Bij de nieuwe regels is er een eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten, maar dat had niet het gewenste effect. De FIA wilde teruggrijpen op een 60/40-verdeling, maar meerdere fabrikanten lagen dwars. Daarom er is besloten om volgend jaar terug te grijpen naar een 58/42-verdeling, en dat de gewenste 60/40-verdeling in 2028 wordt geïntroduceerd.

Meer over Honda Honda opvallend positief over Red Bull-motor

Honda opvallend positief over Red Bull-motor

11 jun
 Stroll wijst naar Honda na crash in Monaco: "De motor duwde mij de muur in"

Stroll wijst naar Honda na crash in Monaco: "De motor duwde mij de muur in"

9 jun

Honda legt situatie uit

In een interview met AS Web vertelt Watanabe over Honda's verzet tegen de reglementswijziging. "Een van de redenen waarom we deze keer besloten de reglementen aan te passen, was om maatregelen te nemen tegen de veiligheidsproblemen die zich in Suzuka voordeden. Een andere reden was om maatregelen te ontwikkelen die de Formule 1 zelf nog aantrekkelijker zouden maken. Wij bij Honda zijn het eens met het standpunt om deze twee punten openlijk te bespreken."

De geruchten zijn niet waar, dat vertelt Honda duidelijk. "Natuurlijk werden er tijdens het discussieproces verschillende meningen geuit. De discussie was aanvankelijk niet opgedeeld in twee fasen, 2027 en 2028, en er gingen geruchten dat Honda vanaf het begin tegen de 60:40-wijziging vanaf 2027 was, maar dat is absoluut niet waar", aldus Watanabe.

Honda denkt vanuit hun eigen perspectief

De Japanse motorfabrikant wil dus helemaal niet de slechterik uithangen, maar denken voornamelijk vanuit hun eigen perspectief. "Het was een kwestie van timing en methode; er zijn nu eenmaal verschillende standpunten. Honda was overigens niet tegen deze verandering; we waren het eens met de gekozen richting. We begrijpen en respecteren de uiteindelijke beslissing van de FIA. We kunnen nu verder met de ontwikkeling."

De samenwerking tussen Honda en Aston Martin is nog altijd niet de ideale combinatie. Fernando Alonso behaalde afgelopen weekend zijn allereerste punt in de huidige Aston Martin, maar hij zag veel uitvallers voor zijn neus wegvallen. Hierdoor staat Aston Martin niet meer laatste in het wereldkampioenschap.

VestAan

Posts: 781

Hier wordt keer op.keer 'de eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en electrische aandrijving' gebruikt, maar 50/50 is een zeer oneerlijke verdeling aangezien de accu binnen luttele seconden alweer leeg is. 60/40 is dus een veel eerlijere berdeling dan 50/50 diei in feite zeer oneerlijk is.

  • 1
  • 14 jun 2026 - 14:02
F1 Nieuws Aston Martin Honda GP Barcelona 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • VestAan

    Posts: 780

    Hier wordt keer op.keer 'de eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en electrische aandrijving' gebruikt, maar 50/50 is een zeer oneerlijke verdeling aangezien de accu binnen luttele seconden alweer leeg is. 60/40 is dus een veel eerlijere berdeling dan 50/50 diei in feite zeer oneerlijk is.

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 14:02

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar