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Russell opgelucht na prachtige pole: "Eindelijk weer mezelf"

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Russell opgelucht na prachtige pole: "Eindelijk weer mezelf"

George Russell is enorm blij met zijn pole position in Barcelona. De Britse Mercedes-coureur heeft een aantal zware races achter de rug, en kreeg het voor elkaar om zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli van de troon te stoten. Russell voelt zich goed en heeft zich in de race van morgen.

Russell is bezig met een sterk weekend op het circuit van Barcelona. De Brit zag er goed uit in de vrije trainingen en was in elke sessie net iets beter dan zijn teamgenoot, en WK-leider, Andrea Kimi Antonelli. Russell kwam ook in de kwalificatie weer goed voor de dag, en liet zich niet afleiden door de tijden van andere coureurs of de situatie op de baan.

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Hoe is het gevoel?

Na afloop was er een grote grijns te zien op het gezicht van Russell. Trots sprak hij zich na afloop uit bij interviewster Naomi Schiff: "Het is tot nu toe een geweldig weekend. Ik voel me weer als mijn oude zelf waarbij ik het elke ronde voor elkaar krijg, waar ik altijd kan vechten voor de topposities."

Russell heeft zware races achter de rug, en hij steekt niet onder stoelen of banken dat dit voor hem een klap was: "In de laatste paar races kwam het door uiteenlopende redenen niet onze kant op, maar we zijn dit weekend met een schone lei begonnen, en het voelt geweldig om nu weer op de pole te staan."

Zwaar gevecht op komst

Russell weet dat dit nog maar het halve werk is, want morgen worden de punten uitgedeeld. Met Lewis Hamilton naast zich op de eerste startrij en Antonelli vlak achter hem, kan er heel veel gebeuren: "Het wordt een interessante race morgen. Lewis heeft ook geweldig werk geleverd en hij heeft het prachtig gedaan. Het is echt een verrassing dat hij nu hier staat."

Russell had andere coureurs aan de kop verwacht: "We hadden verwacht dat we vooral met elkaar en de McLarens zouden vechten, maar Lewis is al de hele sessie snel. Ik weet dat we morgen moeten vechten, en dat we het niet makkelijk gaan krijgen. Maar ik ben er klaar voor."

Larry Perkins

Posts: 65.749

[b]Hamilton 'is in een goede positie om morgen te vechten'. [/b]

Ferrari-coureur Lewis Hamilton na zijn tweede kwalificatieplek voor de Grand Prix van Barcelona:
"Het voelt geweldig om hier te staan met Mercedes. Eerlijk gezegd was dit weekend erg moeilijk, vooral omdat ik de eerste vrije trai... [Lees verder]

  • 3
  • 13 jun 2026 - 17:50
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.750

    Hamilton 'is in een goede positie om morgen te vechten'.

    Ferrari-coureur Lewis Hamilton na zijn tweede kwalificatieplek voor de Grand Prix van Barcelona:
    "Het voelt geweldig om hier te staan met Mercedes. Eerlijk gezegd was dit weekend erg moeilijk, vooral omdat ik de eerste vrije training heb gemist. Normaal gesproken is het geen probleem om de eerste vrije training te missen, maar dit keer was er een enorme achterstand.
    We gingen de tweede vrije training in en ik was een seconde te langzaam, maar ik voelde me gewoon niet comfortabel en niet in staat om het tempo te halen.
    Deze banden gaan maar één ronde mee, dus je hebt maar twee kansen per sessie. Zelfs als je een afkoelronde rijdt en dan weer gaat, is de balans van de auto compleet anders, dus dat is geen goede referentie. Toen ging ik de derde vrije training in en was ik weer vier of vijf tienden te langzaam, en ik dacht: 'Waar ga ik die snelheid vandaan halen?'"

    "Ik verliet de baan tussen FP3 en de kwalificatie. Ik ging terug naar mijn camper en in Q1 was ik eerste, dus ik wist dat ik een goede balans had en ik voelde me erg comfortabel in die eerste sessie.
    Q2 was iets lastiger vanwege het verkeer. Mercedes reed een geweldige ronde, gefeliciteerd George. Maar we zitten in een goede positie om morgen te strijden, dus we hebben een race."

    Op de vraag of dit de werkelijke positie van Ferrari is:
    "Het hele weekend zaten we er vier tienden van een seconde naast, zelfs met de upgrade dachten we dat we daar zaten. Dat we er nu zo dichtbij zijn, minder dan een tiende van een seconde verschil, dat is echt een bewijs van het harde werk van iedereen in de fabriek, dus grote dank aan iedereen in Maranello.
    We moeten gewoon blijven pushen, blijven ontwikkelen en ik hoop dat we er morgen nog iets meer uit kunnen halen en eindelijk eens met [Mercedes] kunnen meekomen." (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

    You’re welcome!

    • + 3
    • 13 jun 2026 - 17:50
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.415

    Sterke comeback van George, 0.3 is niet niks als gap naar Kimi. Of hij morgen wint weet ik dan weer niet, gemiddeld is George nu niet echt sterk op de banden en ook Lewis slijt ze meer dit seizoen dan normaal.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 17:52
    • WickieDeViking

      Posts: 1.183

      Ik ben het vaak niet met je eens, maar ik vind dit ook knap van Russell. Hij heeft best wat mentale klapjes moeten verwerken en dan is dit gewoon knap.

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 18:04
  • ADN

    Posts: 402

    Clowntje lacht, clowntje huilt.
    Desondanks chappeau voor Russell.
    Hamilton is terug!

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 18:38
    • elflitso

      Posts: 1.915

      Die Kardesijan doet hem goed!

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 19:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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