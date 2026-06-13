George Russell is enorm blij met zijn pole position in Barcelona. De Britse Mercedes-coureur heeft een aantal zware races achter de rug, en kreeg het voor elkaar om zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli van de troon te stoten. Russell voelt zich goed en heeft zich in de race van morgen.

Russell is bezig met een sterk weekend op het circuit van Barcelona. De Brit zag er goed uit in de vrije trainingen en was in elke sessie net iets beter dan zijn teamgenoot, en WK-leider, Andrea Kimi Antonelli. Russell kwam ook in de kwalificatie weer goed voor de dag, en liet zich niet afleiden door de tijden van andere coureurs of de situatie op de baan.

Hoe is het gevoel?

Na afloop was er een grote grijns te zien op het gezicht van Russell. Trots sprak hij zich na afloop uit bij interviewster Naomi Schiff: "Het is tot nu toe een geweldig weekend. Ik voel me weer als mijn oude zelf waarbij ik het elke ronde voor elkaar krijg, waar ik altijd kan vechten voor de topposities."

Russell heeft zware races achter de rug, en hij steekt niet onder stoelen of banken dat dit voor hem een klap was: "In de laatste paar races kwam het door uiteenlopende redenen niet onze kant op, maar we zijn dit weekend met een schone lei begonnen, en het voelt geweldig om nu weer op de pole te staan."

Zwaar gevecht op komst

Russell weet dat dit nog maar het halve werk is, want morgen worden de punten uitgedeeld. Met Lewis Hamilton naast zich op de eerste startrij en Antonelli vlak achter hem, kan er heel veel gebeuren: "Het wordt een interessante race morgen. Lewis heeft ook geweldig werk geleverd en hij heeft het prachtig gedaan. Het is echt een verrassing dat hij nu hier staat."

Russell had andere coureurs aan de kop verwacht: "We hadden verwacht dat we vooral met elkaar en de McLarens zouden vechten, maar Lewis is al de hele sessie snel. Ik weet dat we morgen moeten vechten, en dat we het niet makkelijk gaan krijgen. Maar ik ben er klaar voor."