Max Verstappen heeft positief gereageerd op de aangekondigde veranderingen aan de motorregels. Verstappen was al een uitgesproken voorstander van de plannen van de FIA, en hij reageerde dan ook gefrustreerd toen een aantal fabrikanten deze probeerden tegen te houden. Nu er toch een akkoord is bereikt, klinkt Verstappen voorzichtig positief.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zeker geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Sinds dit jaar wordt er gereden met krachtbronnen waarbij er een eerlijke verdeling is tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. Dit zorgde juist voor veel frustratie, en de FIA wilde volgend jaar teruggrijpen op een 60/40-verdeling. Na overleg met de fabrikanten is er een compromis gesloten, en zal de verdeling geleidelijk worden teruggeschroefd. In 2028 moet de 60/40-verdeling dan van kracht zijn.

'Fijn om te zien'

In de paddock in Barcelona kreeg Verstappen voor het eerst de kans om te reageren op deze veranderingen. Tijdens zijn gesprekje met de internationale media reageerde hij eerlijk: "Het is fijn om te zien dat er veranderingen worden doorgevoerd. Dit jaar is dat natuurlijk al het geval, maar nu ook voor volgend jaar. Ik had gehoopt dat we volgend jaar al, laten we zeggen, zouden krijgen wat we in 2029 krijgen."

Politieke spelletjes

Verstappen hekelde eerder de politieke spelletjes die op de achtergrond worden gespeeld door de teams en de motorfabrikanten. Nu laat de viervoudig wereldkampioen daar een ander geluid over horen, en toont hij zelfs een beetje begrip: "Maar ik begrijp ook dat hier soms politiek bij komt kijken. De veranderingen die ze nu door willen gaan voeren, gaan in ieder geval wel de goede kant op. Ik denk ook dat het een goede zaak is."

Belangrijk weekend voor Red Bull

Verstappen viel afgelopen weekend in de Grand Prix van Monaco al in de eerste ronde uit. Hij had zich als tweede gekwalificeerd, maar kwam niet weg bij de start. Hij kampte met motorproblemen, en Red Bull heeft voor dit weekend een nieuwe krachtbron in zijn RB22 geschroefd.

Voor Verstappen wordt het dit weekend in Barcelona vooral zaak om punten te gaan scoren, want zijn achterstand op de kop is inmiddels reusachtig. Verstappen staat slechts zevende in het wereldkampioenschap met 43 WK-punten achter zijn naam. De WK-leider is nog altijd Andrea Kimi Antonelli, die op 156 punten staat.