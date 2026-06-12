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Verstappen komt met eerste reactie op nieuwe F1-regels

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Verstappen komt met eerste reactie op nieuwe F1-regels

Max Verstappen heeft positief gereageerd op de aangekondigde veranderingen aan de motorregels. Verstappen was al een uitgesproken voorstander van de plannen van de FIA, en hij reageerde dan ook gefrustreerd toen een aantal fabrikanten deze probeerden tegen te houden. Nu er toch een akkoord is bereikt, klinkt Verstappen voorzichtig positief.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zeker geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Sinds dit jaar wordt er gereden met krachtbronnen waarbij er een eerlijke verdeling is tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. Dit zorgde juist voor veel frustratie, en de FIA wilde volgend jaar teruggrijpen op een 60/40-verdeling. Na overleg met de fabrikanten is er een compromis gesloten, en zal de verdeling geleidelijk worden teruggeschroefd. In 2028 moet de 60/40-verdeling dan van kracht zijn.

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'Fijn om te zien'

In de paddock in Barcelona kreeg Verstappen voor het eerst de kans om te reageren op deze veranderingen. Tijdens zijn gesprekje met de internationale media reageerde hij eerlijk: "Het is fijn om te zien dat er veranderingen worden doorgevoerd. Dit jaar is dat natuurlijk al het geval, maar nu ook voor volgend jaar. Ik had gehoopt dat we volgend jaar al, laten we zeggen, zouden krijgen wat we in 2029 krijgen."

Politieke spelletjes

Verstappen hekelde eerder de politieke spelletjes die op de achtergrond worden gespeeld door de teams en de motorfabrikanten. Nu laat de viervoudig wereldkampioen daar een ander geluid over horen, en toont hij zelfs een beetje begrip: "Maar ik begrijp ook dat hier soms politiek bij komt kijken. De veranderingen die ze nu door willen gaan voeren, gaan in ieder geval wel de goede kant op. Ik denk ook dat het een goede zaak is."

Belangrijk weekend voor Red Bull

Verstappen viel afgelopen weekend in de Grand Prix van Monaco al in de eerste ronde uit. Hij had zich als tweede gekwalificeerd, maar kwam niet weg bij de start. Hij kampte met motorproblemen, en Red Bull heeft voor dit weekend een nieuwe krachtbron in zijn RB22 geschroefd.

Voor Verstappen wordt het dit weekend in Barcelona vooral zaak om punten te gaan scoren, want zijn achterstand op de kop is inmiddels reusachtig. Verstappen staat slechts zevende in het wereldkampioenschap met 43 WK-punten achter zijn naam. De WK-leider is nog altijd Andrea Kimi Antonelli, die op 156 punten staat.

f(1)orum

Posts: 10.124

"Verstappen hekelde eerder de politieke spelletjes die op de achtergrond worden gespeeld door de teams en de motorfabrikanten. Nu laat de viervoudig wereldkampioen daar een ander geluid over horen, en toont hij zelfs een beetje begrip"

Dat snap ik ook wel, want dat is hem vriendelijk verzocht do... [Lees verder]

  • 3
  • 12 jun 2026 - 08:02
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.124

    "Verstappen hekelde eerder de politieke spelletjes die op de achtergrond worden gespeeld door de teams en de motorfabrikanten. Nu laat de viervoudig wereldkampioen daar een ander geluid over horen, en toont hij zelfs een beetje begrip"

    Dat snap ik ook wel, want dat is hem vriendelijk verzocht door zijn a.s. teambaas ;-)

    • + 3
    • 12 jun 2026 - 08:02
    • arone

      Posts: 1.195

      Pffffh jij kan zo bij deze s i t e gaan werken

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 08:24
    • f(1)orum

      Posts: 10.124

      Yep!

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 08:29
    • Larry Perkins

      Posts: 65.699

      Helaas pindakaas @f(1)orum, daarvoor maak je te weinig taalvauten en je verzint je teksten ook zelf, dat is niet de bedoeling hè...

      • + 2
      • 12 jun 2026 - 09:15
    • f(1)orum

      Posts: 10.124

      bummer

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 09:19
  • Larry Perkins

    Posts: 65.699

    "Voor Verstappen wordt het dit weekend in Barcelona vooral zaak om punten te gaan scoren, want zijn achterstand op de kop is inmiddels reusachtig."

    Voor de stand in het WCC vindt Max de punten wel van belang, maar voor het WDC niet zo, zolang hij niet voor de titel kan strijden. Max zal vooral willen zien dat RBR de RB22 goed ontwikkelt en wat dat betreft de achterstand op de top (Mercedes) wegwerkt, dat dat ook helpt in de stand van het WDC is prettig meegenomen...

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 09:11
  • racepace1

    Posts: 754

    Als fan vind ik dit echt K.L.O.T.E!
    Blijft allemaal hetzelfde of het nu 50/50 is of 60/40 het is en blijft teveel aan stroomhulp.
    En elke keer het argument dat dit voor duurzaamheid bevorderend is want technieken uit de F1 helpen de auto industrie gaat voor mij hier niet meer op, dit is omgedraaide wereld. De auto industrie heeft dat helemaal niet meer nodig. De F1 rijd op laboratorium benzine. En de fabrikanten weten heus wel hoe ze stroom kunnen terugwinnen met afremmen. De maccarena vleugel zal niet worden toegepast op een weg auto en de powerboostknop ook niet. Als alle coureurs en alle fans de vraag krijgen 60/40 of terug naar V8 dan weten we wat het antwoordt zal zijn.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 10:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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