De FIA gaat opnieuw onderzoek doen naar de ADUO-uitslagen na een verzoek van Red Bull Racing. De FIA zou eigenlijk afgelopen weekend met de uitslagen naar buiten moeten komen, maar dat gebeurde niet. Tot verbazing van velen wees de FIA Red Bull aan als de fabrikant met de beste krachtbron. Ook bij Red Bull waren ze zeker niet tevreden.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en dat heeft voor de nodige ophef gezorgd. Om ervoor te zorgen dat er een situatie zou ontstaan waarbij één fabrikant ver achterop zou raken, werd het ADUO-systeem ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat fabrikanten die achterlopen 'gratis' verbeteringen kunnen doorvoeren.

De FIA luistert naar Red Bull

Het was de bedoeling dat er afgelopen weekend een ADUO-uitslag naar buiten zou worden gebracht door de FIA, maar dat gebeurde niet. Lewis Hamilton verklapte dat de FIA Red Bull had aangewezen als de beste motor, en dat zorgde voor veel verbazing. Dat zou namelijk betekenen dat Mercedes hierdoor ontwikkelingen kan doorvoeren, terwijl ze een grote voorsprong hebben op de baan. Gisteren werd al duidelijk dat Red Bull ontevreden was, en nu blijkt dat de FIA hun verzoek heeft ingewilligd.

Gaat er iets veranderen?

Volgens The Race gaat de FIA de ADUO-rangschikking nu opnieuw doornemen na de vragen van Red Bull. Dit is dan ook de reden van het feit dat er nog niets naar buiten is gebracht door de FIA. Maar het lijkt er ook niet op dat dit voor grote veranderingen gaat zorgen, want de FIA gaat hun conclusies dubbelchecken.

The Race stelt namelijk dat Red Bull om duidelijkheid heeft gevraagd, en dat de FIA hiernaar heeft geluisterd. Ze gaan de data van de eerste vijf Grands Prix nog een keer bekijken, om alles te dubbelchecken. Dat zal er dan niet voor zorgen dat de conclusie gaat veranderen, en Red Bull zal volgens dit systeem de fabrikant blijven met de beste krachtbron. De FIA wil er nu alleen maar zeker van zijn dat hun eerste conclusies correct zijn.

Wat gaat er verder gebeuren?

Later dit seizoen zal de FIA nog een keertje naar de motorsituatie gaan kijken. Na de Grands Prix van Hongarije en Mexico zal de FIA met een nieuwe ADUO-review naar buitenkomen. Tot die tijd zal het blijven gaan over deze situatie met Red Bull.