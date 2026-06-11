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FIA luistert naar Red Bull en heropent motoronderzoek

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FIA luistert naar Red Bull en heropent motoronderzoek

De FIA gaat opnieuw onderzoek doen naar de ADUO-uitslagen na een verzoek van Red Bull Racing. De FIA zou eigenlijk afgelopen weekend met de uitslagen naar buiten moeten komen, maar dat gebeurde niet. Tot verbazing van velen wees de FIA Red Bull aan als de fabrikant met de beste krachtbron. Ook bij Red Bull waren ze zeker niet tevreden.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en dat heeft voor de nodige ophef gezorgd. Om ervoor te zorgen dat er een situatie zou ontstaan waarbij één fabrikant ver achterop zou raken, werd het ADUO-systeem ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat fabrikanten die achterlopen 'gratis' verbeteringen kunnen doorvoeren.

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De FIA luistert naar Red Bull

Het was de bedoeling dat er afgelopen weekend een ADUO-uitslag naar buiten zou worden gebracht door de FIA, maar dat gebeurde niet. Lewis Hamilton verklapte dat de FIA Red Bull had aangewezen als de beste motor, en dat zorgde voor veel verbazing. Dat zou namelijk betekenen dat Mercedes hierdoor ontwikkelingen kan doorvoeren, terwijl ze een grote voorsprong hebben op de baan. Gisteren werd al duidelijk dat Red Bull ontevreden was, en nu blijkt dat de FIA hun verzoek heeft ingewilligd.

Gaat er iets veranderen?

Volgens The Race gaat de FIA de ADUO-rangschikking nu opnieuw doornemen na de vragen van Red Bull. Dit is dan ook de reden van het feit dat er nog niets naar buiten is gebracht door de FIA. Maar het lijkt er ook niet op dat dit voor grote veranderingen gaat zorgen, want de FIA gaat hun conclusies dubbelchecken.

The Race stelt namelijk dat Red Bull om duidelijkheid heeft gevraagd, en dat de FIA hiernaar heeft geluisterd. Ze gaan de data van de eerste vijf Grands Prix nog een keer bekijken, om alles te dubbelchecken. Dat zal er dan niet voor zorgen dat de conclusie gaat veranderen, en Red Bull zal volgens dit systeem de fabrikant blijven met de beste krachtbron. De FIA wil er nu alleen maar zeker van zijn dat hun eerste conclusies correct zijn.

Wat gaat er verder gebeuren?

Later dit seizoen zal de FIA nog een keertje naar de motorsituatie gaan kijken. Na de Grands Prix van Hongarije en Mexico zal de FIA met een nieuwe ADUO-review naar buitenkomen. Tot die tijd zal het blijven gaan over deze situatie met Red Bull.

mr.Monza

Posts: 10.048

De teams waaronder dus ook RBPT hebben zelf gepushed bij de FIA om het upgrade framework simpel en overzichtelijk te houden door alleen de ICE te beoordelen en het electriche gedeelte niet mee te nemen in de uiteindelijke uitkomst.

De FIA gaat ook nooit bekend maken hoe ze tot een resultaat kome... [Lees verder]

  • 4
  • 11 jun 2026 - 14:30
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • SEN1

    Posts: 2.778

    Ze gaan de data van de eerste vijf Grands Prix nog een keer bekijken, om alles te dubbelchecken. Dat zal er dan niet voor zorgen dat de conclusie gaat veranderen, en Red Bull zal volgens dit systeem de fabrikant blijven met de beste krachtbron. De FIA wil er nu alleen maar zeker van zijn dat hun eerste conclusies correct zijn.


    🤔

    • + 2
    • 11 jun 2026 - 14:28
  • mr.Monza

    Posts: 10.047

    De teams waaronder dus ook RBPT hebben zelf gepushed bij de FIA om het upgrade framework simpel en overzichtelijk te houden door alleen de ICE te beoordelen en het electriche gedeelte niet mee te nemen in de uiteindelijke uitkomst.

    De FIA gaat ook nooit bekend maken hoe ze tot een resultaat komen, dat zou de teams in staat stellen precies op die meetpunten zwakker te lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
    Overigens denk ik dat Ferrari zich heeft gericht op betrouwbaarheid en willens en wetens met een zwakke motor aan het seizoen is begonnen, er vanuit gaande dat zij een ruime ADUO kwalificatie zouden krijgen, op dat gebied hebben ze, lijkt het gegokt en gewonnen.

    • + 4
    • 11 jun 2026 - 14:30
    • WickieDeViking

      Posts: 1.155

      De FIA hoeft de volledige formule niet openbaar te maken, maar ze zullen de betrokken fabrikanten wel voldoende inzicht moeten geven in hoe een ADUO-beslissing tot stand komt. Anders wordt het onmogelijk om de uitkomst te controleren of eventueel aan te vechten, en verliest het systeem geloofwaardigheid.

      Daarom klopt de stelling "de FIA gaat ook nooit bekendmaken hoe ze tot een resultaat komen" niet helemaal. Het publiek zal waarschijnlijk niet alle details zien, maar de fabrikanten zullen meer informatie krijgen dan wij.

      • + 4
      • 11 jun 2026 - 14:40
    • mr.Monza

      Posts: 10.047

      Uiteraard zullen de teams meer info krijgen, maar nooit zoveel dat ze de meet criteria zouden kunnen beïnvloeden.

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 14:57
    • WickieDeViking

      Posts: 1.155

      Wat ik dus zeg...

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 14:59

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
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