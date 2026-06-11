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Ford praat met Verstappen over nieuwe uitstapjes

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Ford praat met Verstappen over nieuwe uitstapjes

Ford doet er nog steeds alles aan om Max Verstappen in een van hun racewagens te krijgen. Verstappen racet in GT3-kampioenschappen met bolides van Mercedes, maar bij Red Bull-partner Ford blijven ze dromen. Volgens Mark Rushbrook worden er nog steeds gesprekken gevoerd met Verstappen.

Verstappen houdt zich niet alleen bezig met de Formule 1, maar werkt ook aan allerlei andere race-avonturen. Verstappen debuteerde dit jaar in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 bestuurde van zijn eigen team. Samen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer maakte hij kans op de zege, maar gooiden technische problemen roet in het eten. Verstappen wil in de toekomst meer van dit soort races rijden, en vooralsnog lijkt het erop dat hij hier Mercedes-bolides voor gaat gebruiken.

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29 mei

'Zelfs ik vond het hartverscheurend'

Bij Red Bulls motorpartner Ford willen ze vanzelfsprekend dat Verstappen met een van hun auto's gaat rijden. Ford Racing-directeur Mark Rushbrook maakte daar in Monaco geen geheim van tijdens een evenement van The Race en Axios: "We zijn dol op het feit dat Max een volbloed racer is. Dat is gewoon het enige wat hij wil doen, hij wil meedoen en winnen, of het nu in de virtuele wereld is, de Formule 1 of de sportcars."

Rushbrook genoot ook van de dingen die Verstappen op de Nürburgring liet zien: "Ik was erbij tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Het was geweldig om hem daar bezig te zien. Hij liet echt geweldige dingen zien. Om eerlijk te zijn was het echt hartverscheurend, ook al reed hij daar toen niet in een Ford! Maar goed, het was nog steeds echt hartverscheurend om te zien wat er gebeurde met zijn auto."

Ford om tafel met Verstappen

Diep in zijn hart wil Rushbrook dat Verstappen gaat rijden met een bolide van Ford. Er liggen veel opties op tafel, want Ford heeft een uitgebreid raceprogramma: "Natuurlijk voeren we gesprekken. We hebben een breed programma van de Mustang GT4 tot de Mustang GT3 en de Hypercar komt er nu ook aan. Dus we zouden het geweldig vinden, als het goed is voor hem en voor ons, om ook in de sportcars samen te werken met elkaar."

Klus

Posts: 2.460

Gaat is dan op zoek met Ford naar de lost ark?

  • 1
  • 11 jun 2026 - 14:46
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Ford

Reacties (4)

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  • Klus

    Posts: 2.460

    Gaat is dan op zoek met Ford naar de lost ark?

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 14:46
  • Aajd Flupke

    Posts: 217

    Frappant dat het bericht van Pietje is verwijderd en dat er dan een artikel verschijnt waar het toevallig over hetzelfde gaat...

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 14:52
    • Aajd Flupke

      Posts: 217

      En vervolgens is dat ineens ook weer verdwenen 😂

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 16:06
  • AUDI_F1

    Posts: 3.881

    Als Ford graag wil dan zullen ze hem daarvan moeten overtuigen, vooral op de baan, dat de Ford Mustang GT3 een goede auto is, en dat de support erachter ook in orde is. verstapppen wil alleen maar met het beste matriaal werken.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 15:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
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8
Williams
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Audi
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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