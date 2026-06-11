Ford doet er nog steeds alles aan om Max Verstappen in een van hun racewagens te krijgen. Verstappen racet in GT3-kampioenschappen met bolides van Mercedes, maar bij Red Bull-partner Ford blijven ze dromen. Volgens Mark Rushbrook worden er nog steeds gesprekken gevoerd met Verstappen.

Verstappen houdt zich niet alleen bezig met de Formule 1, maar werkt ook aan allerlei andere race-avonturen. Verstappen debuteerde dit jaar in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 bestuurde van zijn eigen team. Samen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer maakte hij kans op de zege, maar gooiden technische problemen roet in het eten. Verstappen wil in de toekomst meer van dit soort races rijden, en vooralsnog lijkt het erop dat hij hier Mercedes-bolides voor gaat gebruiken.

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'Zelfs ik vond het hartverscheurend'

Bij Red Bulls motorpartner Ford willen ze vanzelfsprekend dat Verstappen met een van hun auto's gaat rijden. Ford Racing-directeur Mark Rushbrook maakte daar in Monaco geen geheim van tijdens een evenement van The Race en Axios: "We zijn dol op het feit dat Max een volbloed racer is. Dat is gewoon het enige wat hij wil doen, hij wil meedoen en winnen, of het nu in de virtuele wereld is, de Formule 1 of de sportcars."

Rushbrook genoot ook van de dingen die Verstappen op de Nürburgring liet zien: "Ik was erbij tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Het was geweldig om hem daar bezig te zien. Hij liet echt geweldige dingen zien. Om eerlijk te zijn was het echt hartverscheurend, ook al reed hij daar toen niet in een Ford! Maar goed, het was nog steeds echt hartverscheurend om te zien wat er gebeurde met zijn auto."

Ford om tafel met Verstappen

Diep in zijn hart wil Rushbrook dat Verstappen gaat rijden met een bolide van Ford. Er liggen veel opties op tafel, want Ford heeft een uitgebreid raceprogramma: "Natuurlijk voeren we gesprekken. We hebben een breed programma van de Mustang GT4 tot de Mustang GT3 en de Hypercar komt er nu ook aan. Dus we zouden het geweldig vinden, als het goed is voor hem en voor ons, om ook in de sportcars samen te werken met elkaar."