Viaplay stond afgelopen week in het middelpunt van de aandacht nadat duidelijk werd dat RTL Duitsland werd geblokkeerd in Nederland. De Duitse zender zond de Grand Prix van Monaco uit, wat een uitweg kon bieden voor Nederlandse fans. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de Belgische omroep VRT ook wordt geblokkeerd voor de race op Spa.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, en ze hebben de exclusieve uitzendrechten in handen. Ook F1 TV Pro is beschikbaar in Nederland, maar deze streamingdienst van de FOM maakt onderdeel uit van het pakket dat Viaplay aanbiedt. In de afgelopen jaren bood RTL Duitsland een gratis alternatief, maar afgelopen weekend kregen de Nederlandse providers te horen dat ze de zender op zwart moesten zetten tijdens de race.

Komt er een extra alternatief?

Het was de eerste keer dat dit gebeurde bij een Formule 1-race, en dat roept vragen op. Volgens TotaalTV lijkt het er vooralsnog niet op dat er iets soortgelijks gaat gebeuren rondom de Belgische Grand Prix. De race op het circuit van Spa-Francorchamps staat op 19 juli op de planning, en zal ook worden uitgezonden door de Belgische omroep VRT. Deze is in Nederland te ontvangen bij de providers Ziggo, KPN, Odido en ook bij NLZiet.

TotaalTV heeft vernomen dat er vooralsnog geen verzoek tot een blokkade van de VRT ligt. Het lijkt er nu dus nog op dat de Grand Prix van België via deze manier wel gratis te bekijken is. Of dat echt gaat gebeuren, moet nog blijken. Er kan immers nog veel gebeuren in de komende weken, maar vooralsnog lijkt dit een optie te zijn om gratis naar de koningsklasse te kijken.

Eerdere kritiek op Viaplay

Vooralsnog lijkt het er niet op dat er snel een gratis alternatief voor Viaplay zal komen in Nederland. Viaplay zendt de sport sinds 2022 uit en ontving in de afgelopen jaren veel kritiek. Zo zorgde de kwaliteit van de streams voor de nodige kritiek, en kregen ook de commentatoren veel kritiek over zich heen.