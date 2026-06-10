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Belgisch Viaplay-alternatief vooralsnog niet geblokkeerd

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Belgisch Viaplay-alternatief vooralsnog niet geblokkeerd

Viaplay stond afgelopen week in het middelpunt van de aandacht nadat duidelijk werd dat RTL Duitsland werd geblokkeerd in Nederland. De Duitse zender zond de Grand Prix van Monaco uit, wat een uitweg kon bieden voor Nederlandse fans. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de Belgische omroep VRT ook wordt geblokkeerd voor de race op Spa.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, en ze hebben de exclusieve uitzendrechten in handen. Ook F1 TV Pro is beschikbaar in Nederland, maar deze streamingdienst van de FOM maakt onderdeel uit van het pakket dat Viaplay aanbiedt. In de afgelopen jaren bood RTL Duitsland een gratis alternatief, maar afgelopen weekend kregen de Nederlandse providers te horen dat ze de zender op zwart moesten zetten tijdens de race.

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Komt er een extra alternatief?

Het was de eerste keer dat dit gebeurde bij een Formule 1-race, en dat roept vragen op. Volgens TotaalTV lijkt het er vooralsnog niet op dat er iets soortgelijks gaat gebeuren rondom de Belgische Grand Prix. De race op het circuit van Spa-Francorchamps staat op 19 juli op de planning, en zal ook worden uitgezonden door de Belgische omroep VRT. Deze is in Nederland te ontvangen bij de providers Ziggo, KPN, Odido en ook bij NLZiet.

TotaalTV heeft vernomen dat er vooralsnog geen verzoek tot een blokkade van de VRT ligt. Het lijkt er nu dus nog op dat de Grand Prix van België via deze manier wel gratis te bekijken is. Of dat echt gaat gebeuren, moet nog blijken. Er kan immers nog veel gebeuren in de komende weken, maar vooralsnog lijkt dit een optie te zijn om gratis naar de koningsklasse te kijken.

Eerdere kritiek op Viaplay

Vooralsnog lijkt het er niet op dat er snel een gratis alternatief voor Viaplay zal komen in Nederland. Viaplay zendt de sport sinds 2022 uit en ontving in de afgelopen jaren veel kritiek. Zo zorgde de kwaliteit van de streams voor de nodige kritiek, en kregen ook de commentatoren veel kritiek over zich heen.

F1 Nieuws Viaplay

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 786

    Als geboren Belg heb ik een VRT Max account, beetje zullen ze niet blocken vanaf zijn adres in Baskenland

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 16:34
  • Larry Perkins

    Posts: 65.658

    Ook de wegen naar de Belgische Grand Prix zijn niet geblokkeerd, ze zijn allen slecht berijdbaar...

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 16:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.398

    "Viaplay zendt de sport sinds 2022 uit en ontving in de afgelopen jaren veel kritiek. Zo zorgde de kwaliteit van de streams voor de nodige kritiek, en kregen ook de commentatoren veel kritiek over zich heen".

    Eerst de streams.
    Ik heb in al die jaren nog niet één keer haperingen of storingen gehad...ik moet zeggen dat ik de trainingen en kwalificaties aan me voorbij laat gaan.

    Dan de commentaren.
    Ik kan me wel degelijk opwinden over het commentaar.
    Men mag gerust chauvinistisch zijn.... maar die twee gaan elkaar af zitten moppen als ze het over Max hebben of ze zien hem rijden.
    Alles wat Max doet is goed....doet 'n ander hetzelfde wordt het niet eens benoemd.

    Dan het feit dat ze bij Viaplay de boel bij andere zenders op zwart kunnen zetten vind ik niet meer te dan normaal.
    Viaplay betaald veel knaken voor het alleenrecht om de boel uit te zenden.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 17:53

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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    15:00 - 17:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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  • Snelste ronde

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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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