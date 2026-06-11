Formule 1-presentatrice Amber Brantsen heeft onlangs een aantal schokkende details onthuld. De 36-jarige heeft bevestigd dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, de F1-commentatoren bij Viaplay, met de dood zijn bedreigd in de afgelopen jaren. Daarbij stelde zij dat het gros van het F1-publiek in Nederland nog altijd moeite heeft gehad met de veranderingen waar Viaplay voor heeft gezorgd.

Na het seizoen van 2021, waar Max Verstappen zijn eerste wereldtitel wist te veroveren, nam de Formule 1 in Nederland afscheid van Ziggo Sport en stapte het over naar Viaplay. Commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij moesten plaats maken voor Valkenburg en Heemskerk en later werd daar Chiel van Koldenhoven als pitreporter aan toegevoegd.

'Mensen houden niet van verandering'

In gesprek met Sam Hagens bij Goedemorgen Nederland bevestigde Brantsen dat Viaplay het nodige teweeg heeft gebracht in Nederland. "Verandering is moeilijk voor de mensen", zo klonk het luid en duidelijk. "Het was dus heel erg spannend, wat zouden de die hard F1-fans krijgen bij Viaplay? Er kwamen dus ook wat kritische reacties."

Zo vroegen de mensen zich ook af waarom een vrouw de Formule 1 ging presenteren. "Wat moet dat meisje daar en het feit dat ik een vrouw ben", zo vervolgde Brantsen. "Dus voordat er één seconde uitzending is geweest, was er al best wel wat kritiek, zo ook op onze commentatoren."

Doodsbedreigingen gingen heel ver

Vervolgens sudderde Brantsen door dat de kritiek alle perken te buiten ging, al helemaal op Valkenburg en Heemskerk. "Voor mij persoonlijk niet, maar aan het adres van onze hoofdcommentator, Nelson Valkenburg, zijn wel echt doodsbedreigingen geweest. Het is maar een spelletje en dat ging heel ver."

"Als mensen zo ver gaan om het wisselen van een commentator van onze sport, wie zijn dit soort mensen? En staan ze daadwerkelijk op je te wachten op straat? Ik weet het niet, maar hoe dat voor hem moet zijn geweest. Dat was echt heel intens."

Brantsen concludeerde vervolgens dat Viaplay de weg omhoog heeft gevonden. "We hebben inderdaad de flow gevonden. Het voelde een beetje als een soort ontgroening, want je gaat als club daar doorheen. Maar vanaf Zandvoort waren we daar en nu zijn we alweer vijf jaar verder, dat is wel bizar", zo sloot zij uiteindelijk af.