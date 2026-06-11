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Ongelofelijk: Formule 1-commentatoren van Viaplay met dood bedreigd

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Ongelofelijk: Formule 1-commentatoren van Viaplay met dood bedreigd

Formule 1-presentatrice Amber Brantsen heeft onlangs een aantal schokkende details onthuld. De 36-jarige heeft bevestigd dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, de F1-commentatoren bij Viaplay, met de dood zijn bedreigd in de afgelopen jaren. Daarbij stelde zij dat het gros van het F1-publiek in Nederland nog altijd moeite heeft gehad met de veranderingen waar Viaplay voor heeft gezorgd. 

Na het seizoen van 2021, waar Max Verstappen zijn eerste wereldtitel wist te veroveren, nam de Formule 1 in Nederland afscheid van Ziggo Sport en stapte het over naar Viaplay. Commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij moesten plaats maken voor Valkenburg en Heemskerk en later werd daar Chiel van Koldenhoven als pitreporter aan toegevoegd. 

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'Mensen houden niet van verandering'

In gesprek met Sam Hagens bij Goedemorgen Nederland bevestigde Brantsen dat Viaplay het nodige teweeg heeft gebracht in Nederland. "Verandering is moeilijk voor de mensen", zo klonk het luid en duidelijk. "Het was dus heel erg spannend, wat zouden de die hard F1-fans krijgen bij Viaplay? Er kwamen dus ook wat kritische reacties." 

Zo vroegen de mensen zich ook af waarom een vrouw de Formule 1 ging presenteren. "Wat moet dat meisje daar en het feit dat ik een vrouw ben", zo vervolgde Brantsen. "Dus voordat er één seconde uitzending is geweest, was er al best wel wat kritiek, zo ook op onze commentatoren." 

Doodsbedreigingen gingen heel ver 

Vervolgens sudderde Brantsen door dat de kritiek alle perken te buiten ging, al helemaal op Valkenburg en Heemskerk. "Voor mij persoonlijk niet, maar aan het adres van onze hoofdcommentator, Nelson Valkenburg, zijn wel echt doodsbedreigingen geweest. Het is maar een spelletje en dat ging heel ver." 

"Als mensen zo ver gaan om het wisselen van een commentator van onze sport, wie zijn dit soort mensen? En staan ze daadwerkelijk op je te wachten op straat? Ik weet het niet, maar hoe dat voor hem moet zijn geweest. Dat was echt heel intens." 

Brantsen concludeerde vervolgens dat Viaplay de weg omhoog heeft gevonden. "We hebben inderdaad de flow gevonden. Het voelde een beetje als een soort ontgroening, want je gaat als club daar doorheen. Maar vanaf Zandvoort waren we daar en nu zijn we alweer vijf jaar verder, dat is wel bizar", zo sloot zij uiteindelijk af. 

 

misstappen

Posts: 3.578

Te gek voor woorden natuurlijk. doodsbedreigingen omdat iemand anders op een andere manier verslag doet over een paar auto's die rondjes rijden.
Get a life..

  • 5
  • 11 jun 2026 - 08:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Viaplay

Reacties (31)

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  • misstappen

    Posts: 3.578

    Te gek voor woorden natuurlijk. doodsbedreigingen omdat iemand anders op een andere manier verslag doet over een paar auto's die rondjes rijden.
    Get a life..

    • + 5
    • 11 jun 2026 - 08:48
    • NicoS

      Posts: 20.822

      Dit is al een oud verhaal, is al meerdere keren herhaald.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 10:30
  • MrStef85

    Posts: 6.580

    Ik ben waarschijnlijk één van de weinige die beide kan pruimen, maar dat je doodsbedreigingen gaat uiten om commentaar voor een F1 wedstrijd? Dan ben je niet goed en mag je wat mij betreft vervolgd worden.

    • + 5
    • 11 jun 2026 - 08:50
    • skibeest

      Posts: 2.092

      Ik kan je gerust stellen, ik ben ook wel content met het commentaar. Viaplay daarentegen heb ik een zeer grote hekel aan maar dat is absoluut nooit reden voor doodsbedreigingen aan wie ook

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 09:17
    • MrStef85

      Posts: 6.580

      Dan sta ik niet alleen. Dankje!

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 09:22
    • De Vogel is Geland

      Posts: 930

      Ik kan ze niet aanhoren maar zo heeft iedereen z’n persoonlijke smaken en voorkeuren

      • + 4
      • 11 jun 2026 - 09:30
    • markos

      Posts: 1.032

      Ik vind het ook prima commentaar. Af en toe een sactastische opmerking tussendoor, ik vind het mooi.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 10:46
    • iOosterbaan

      Posts: 2.181

      Ik vind ze ook niet veel, maar vond Mol en Plooij nog grotere mafklappers als personen. Maar geen haar op mn hoofd die dan aan bedreigingen denkt. Ik heb m'n device taal gewoon op Engels en dan krijg je zowel F1TV als Sky als opties. Maar goed, kijk ook geen Viaplay dus.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 10:51
  • monzaron

    Posts: 1.022

    Dat ze zichzelf belangrijker vinden dan de sport kan nare berichten opleveren. Em social media begint her en der door te slaan. Niet goed te praten. Van mij mogen ze veel van die social media kanalen sluiten. Helaas heeft daarin ook geld de power. 😌

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 08:58
  • Need5Speed

    Posts: 3.934

    We moeten ervoor zorgen dat we in onze samenleving nooit verplicht zijn iets te doen met het internet, het moet altijd ook fysiek kunnen.
    Dan kunnen dit soort idioten ook gerust van het net gehaald worden.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 09:01
    • Need5Speed

      Posts: 3.934

      Ik bedoelde natuurlijk de idioten die de presentators bedreigen, niet de slachtoffers ;)

      • + 2
      • 11 jun 2026 - 09:02
    • arone

      Posts: 1.194

      Ik moet helemaal niks

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 09:08
    • Housmans

      Posts: 506

      "We moeten ervoor zorgen dat we in onze samenleving nooit verplicht zijn iets te doen met het internet,"

      Beetje vreemde conclusie IMHO.
      Omdat sommige mensen zich niet weten te gedragen zouden we 'onze samenleving' moeten beperken en regels op moeten leggen?

      En kan je uitleggen hoe je iemand dan van het net wilt halen?

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 09:30
    • Need5Speed

      Posts: 3.934

      @Housmans We beperken de samenleving nu juist door iedereen te dwingen het internet te gebruiken. Daarom moeten anderen regelmatig inspringen om mensen te helpen die niet digitaal vaardig zijn. Er moet altijd een fysiek adres blijven waar mensen terecht kunnen.

      Wat nu gebeurt is dat instanties weten dat iemand zich vreselijk misdraagt maar dan hun accounts en IP adressen toch niet geweerd mogen worden want 'iedereen moet toegang kunnen hebben tot het net'.

      Terwijl Microsoft bijvoorbeeld gewoon je account verwijdert als er een foto in je drive zit die de AI als kinderporno beoordeelt, of dat terecht is of niet (bijvoorbeeld onlangs waar een kinderarts heeft gevraagd om een foto van een medisch probleem bij een kind). Dus dan gebeurt het wel, maar als je iemand met de dood bedreigt niet. Het is allemaal nogal krom.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 09:58
    • Housmans

      Posts: 506

      @Need5Speed:
      We hebben hier een rechtssysteem. Als iemand zich vreselijk gedraagt kan je een aanklacht indienen, en oordeelt er een rechter over.
      Dat lijkt mij een systeem dat we moeten blijven koesteren.

      Hoezo denk je dat het blokkeren van een account of IP adres niet zou mogen? Dat gebeurt zelfs hier op het forum, en je geeft zelf een voorbeeld dat Microsoft het doet.

      Begrijp mij niet verkeerd; Het is stuitend dat mensen anderen menen met de dood te moeten bereigen, en dat moet aangepakt worden. Ik heb alleen zo mijn vraagtekens bij jouw oplossing.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 10:14
  • meister

    Posts: 4.294

    Ik dacht dat het ging om het ophemelen van Kimi, meer dan ze ooit deden bij Max.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 09:09
  • Snork

    Posts: 22.624

    Het zou helpen als je op veel forum’s, ook hier, alleen (wellicht nog met een nick name) met daarachter altijd geverifieerde identiteit kan reageren. Het anonieme karakter van online heeft de riolen van de samenleving wel opengetrokken. Ook hier wemelt het van figuren die met diverse accounts lopen te zieken. Zodra dat soort gasten alleen een account met geverifieerde identiteit kunnen krijgen, houdt dat snel op.
    Anonimiteit geeft een dekmantel om frustraties ongeremd de ether in te slingeren en leidt daardoor vaak tot extreme uitingen, helaas zelfs doodsbedreigingen.

    • + 5
    • 11 jun 2026 - 09:13
    • monzaron

      Posts: 1.022

      Goed geschreven 👍

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 09:28
    • Housmans

      Posts: 506

      Het is best een interessante discussie mbt een geverifieeerd identiteit op internet.

      Er zitten namelijk ook aanzienlijke voordelen aan het anoniem kunnen zijn.

      En waarom houdt het geziek hier snel op het forum dan snel op? De beheerders van deze site zien vanaf welk IP adres een gebruiker binnenkomt. Er is blijkbaar ook behoefde aan wat 'geziek' op het forum zolang het binnen grenzen blijft.

      En hoe voorkom je dan dat b.v. een geverifieerde Pietje alsnog inlogt op het account van zijn geverifieerde zoon Abeltje om zijn eigen post wat kracht bij te zetten en te ondersteunen?

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 09:53
    • "En hoe voorkom je dan dat b.v. een geverifieerde Pietje alsnog inlogt op het account van zijn geverifieerde zoon Abeltje om zijn eigen post wat kracht bij te zetten en te ondersteunen?"


      • Oh mijn God!! Daar gaan we weer. Stop daar eens een keer mee Housmans!!
      Ik gebruik zijn account HELEMAAL NIET en hij is trouwens na de eerst race meteen gekapt met deze droevige sport die het nu geworden is.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 10:12
  • nr 76

    Posts: 7.507

    100% mee eens dat de anonimiteit het toestaat dat dit soort gespuis zijn gang kan gaan.
    Maar ik denk niet dat het stopt met wat extra gegevens. Willen ze dan de internetpolitie bij je thuis langs sturen?

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:26
  • ameliusvtwil

    Posts: 4

    Doodsbedreigingen slaan uiteraard nergens op!. Maar ik moet ook zeggen dat het verslag de laatste tijd wel om te huilen is. Ze zitten er zo vaak naast dat ik haast weer begin te verlangen naar het punt, puntkomma, dubbele punt verslag van Olaf Mol :) Blij dat ik af en toe ook gewoon met Engels verslag kan kijken. Lang leve F1TV. Nou nog vrienden die Engels kunnen verstaan :P

    • + 4
    • 11 jun 2026 - 09:20
  • Olav Drol

    Posts: 648

    Grotendeels wellicht debiele snotneuzen die hun pa hebben horen schelden over het wegvallen van Mol.

    Maar je weet nooit of er een echte idioot tussenzit die het serieus meent.

    Forums en social media verplichten inschrijvers met Digid en dergelijke zich te legitimeren zou het aantal schreeuwende lafaards snel tot nul terugbrengen.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 09:21
    • Housmans

      Posts: 506

      Wat bedoel je met 'en dergelijke'?

      Je weet dat Digid (buiten niet zo gebruikersvriendelijk) een oplossing is die zich alleen op Nederlandse gebruikers richt?
      We hebben hier op het forum volgens mij ook best wat Belgische gebruikers. En wat nederlanders die vanuit andere landen meedoen hier.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 10:01
  • dutchiceman

    Posts: 5.632

    Die hard formule 1 fans????

    Dat zijn ze dus niet.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 09:43
  • Sander

    Posts: 1.763

    Als je alleen al ziet hoe men hier elkaar soms schoffeert, en dat op een forum waar nog enige controle of toezicht is en waar dan ook terecht actie wordt ondernomen. Sommigen mogen dan ook wel eens hand in eigen boezem steken. Doe's lief.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 10:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.401

    Van elitesport naar paupersport.....dan ga je zoiets krijgen hè.

    Ik ga niemand de schuld geven natuurlijk, laat dat duidelijk zijn.
    Maar de verharding in de maatschappij is hier ook aanwezig.....en dat kun je goed merken.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:08
  • snailer

    Posts: 33.345

    Het is al lang niet meer 'ongelofelij'. Het hoort blijkbaar bij de tegenwoordige maatschappij. Hier zien we ook zwartgallerij, waar bepaalde personen vooral in een kwaad daglicht worden gesteld.

    Wat het het wel is.... Een absolute schande.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:16
  • Maximo

    Posts: 9.886

    Even over de inhoudelijke verslaggeving.

    De heer Mol vond ik jaren lang een uitstekende commentator qua toon, totdat Max kwam en het soms wat te theatraal werd, hij leek zelf ook heel graag te willen “shinen” en mee liften op Max zijn succes. En tot Max opkwam was het prima te doen dat hij in zijn eentje het commentaar deed ook al miste hij toen ook al te vaak belangrijke dingen van de race die de kijker thuis soms ronden eerder al had gezien. Hij heeft daar uiteindelijk zijn eigen “graf gegraven” als DE Nederlandse F1 commentator geen co-commentator te accepteren.
    Giedo heeft ergens een keer co-commentaar mogen geven en dat was een verademing waarbij meteen niks meer fout werd opgemerkt of gewoon volstrekt niet gezien door Mol.

    Maar dhr Mol wilde zijn glorie niet delen en alleen commentaar blijven geven.

    Gelukkig gaat het op inhoud met Valkenburg en Heemskerk een stuk beter, al mis ik Mol zijn stem nog wel een beetje na al die jaren daar zo vertrouwd mee te zijn geraakt.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:16
  • Wingleader

    Posts: 3.425

    Deze heren zijn slecht, heel slecht, maar doodsbedreigingen? Waanzin.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 10:21
  • TylaHunter

    Posts: 10.742

    Naast het feit dat dit niet kan natuurlijk...vind ik het even onethisch om hier 4 maand later nog even mee te proberen te scoren na een reeks van week op week "viaplay" opstokerij.

    Dit interview deed hij in februari 2026. Een goede journalist die de boodschap wil overbrengen plaats het direct. Niet pas na een seriereeks viaplay gespui.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:49

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