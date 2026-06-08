Ferrari kan Monaco domineren als ze het goed aanpakken

Vijf races ver in 2026 en Ferrari heeft er nog geen één gewonnen. Mercedes heeft elk grand prix dit seizoen gepakt, Antonelli is van een andere planeet geweest, en de SF-26 heeft het grootste deel van zijn tijd doorgebracht met het bekijken van een zilveren auto die op elk rechte stuk in de verte verdwijnt. Vijf ronden lang is het verhaal van dit seizoen door anderen geschreven. Monaco zou weleens het moment kunnen zijn waarop Ferrari eindelijk de pen oppakt.

Dit is geen wensdenken. De structurele redenen waarom Ferrari dit weekend in Monte Carlo competitief zou moeten zijn, zijn reëel, technisch en meetbaar. De auto is goed in bochten. Monaco bestaat uit niets dan bochten. De wiskunde is niet ingewikkeld.

Maar weten dat je de juiste middelen hebt en ze ook daadwerkelijk goed gebruiken, zijn twee heel verschillende dingen. Ferrari had op verschillende momenten in 2026 het tempo om Mercedes lastig te maken, en elke keer glipte er iets weg — een strategische beslissing, een recht stuk waar de Mercedes gewoon wegreed. Monaco sluit de meeste van die vluchtroutes af. Als Ferrari hun eerste overwinning van het seizoen wil pakken, is dit het weekend om toe te slaan. Laten ze het hier verknallen, dan worden de vragen binnen Maranello aanzienlijk luider. Voor degenen die willen weten hoe je kunt gokken op de Australische Grand Prix en of die vorm doortrekt naar het Europese seizoen, is Ferrari's trajectorie sinds Melbourne stilletjes een van de meest boeiende verhalen van 2026.

Waarom de SF-26 praktisch gebouwd is voor dit circuit

De Ferrari SF-26 is gebouwd rondom een fundamentele filosofie: mechanische grip, scherp insturen en sterke tractie uit langzame bochten. Het probleem in 2026 is dat elk bezocht circuit lange rechte stukken heeft gehad, en op die rechte stukken is het tekort van Ferrari's krachtbron ten opzichte van Mercedes elke keer genadeloos blootgelegd. Sterk in bochten, moeizaam op rechte stukken. Dat is het Ferrari-seizoen in één zin.

Monaco trekt zich niets aan van topsnelheid. Het chassis van de SF-26 wordt algemeen beschouwd als het sterkste op de grid in langzame en middelsnelle bochten, en dat vormt het overgrote deel van de ronde in Monte Carlo. De zwakte van de krachtbron registreert nauwelijks op een circuit waar topsnelheid irrelevant is en tractie uit bochten alles is. Ferrari's kleinere turbo-architectuur — elders in 2026 een beperking — wordt hier zelfs een subtiel voordeel, omdat het langste volledig-gas-gedeelte in fracties van een seconde wordt gemeten.

Ferrari heeft het equivalent van een zwaar beladen rugzak meegedragen door elke race dit seizoen. In Monaco mogen ze die eindelijk afzetten.

De FIA heeft Ferrari een enorm cadeau gedaan

En toen maakte de FIA de zaken nog beter voor de Scuderia — volledig per ongeluk.

De bijgewerkte baankaart van Monaco bevestigt dat de FIA nul Straight Mode-zones heeft aangewezen voor de gehele ronde. Onder de reglementen van 2026 schakelen auto's voortdurend tussen Z-Mode, de hoge-neerdruk-bochteninstelling, en X-Mode, dat de vleugelflapjes platdrukt om de luchtweerstand met wel 55% te verminderen en de topsnelheid drastisch te verhogen op lange rechte stukken. Het is een van de voornaamste redenen waarom de Mercedes W17 dit seizoen zo dominant is geweest. Elk circuit tot nu toe gaf Antonelli en Russell meerdere activatiezones per ronde. Monaco heeft er nul. Nul. Die ene beslissing ontneemt Mercedes het structurele voordeel dat ze in elke ronde van 2026 hebben meegedragen.

Daar bovenop trad de FIA-regelwijziging omtrent de compressieverhouding op 1 juni in werking, waarmee Mercedes de thermische expansiemaagd werd ontnomen die hun motor naar verluidt een voordeel gaf op bedrijfstemperatuur. Twee afzonderlijke regelwijzigingen in dezelfde week, beide wijzend in dezelfde richting. Ferrari heeft er geen van beide om gevraagd, maar ze nemen ze allebei met beide handen aan.

Leclerc: thuis, hongerig en met een vers contract

Als je wilt begrijpen wat dit weekend betekent voor Charles Leclerc, moet je begrijpen waar hij is opgegroeid.

Leclerc won Monaco in 2024 in een van de meest emotionele taferelen die de race in jaren heeft opgeleverd. Prins Albert II van Monaco was zichtbaar ontroerd toen de lokale jongen zijn plek op de bovenste trede van het podium innam in de stad waar hij als kind naar de Formule 1 had gekeken. Die overwinning was jaren in de maak. Hem verdedigen, in een Ferrari die nu capabel lijkt voor echt tempo door deze straten, met een vers contract getekend op woensdag, is een heel ander soort druk.

De contractverlenging verdient aandacht. Ferrari bevestigde deze week dat Leclerc de komende seizoenen in het rood zal rijden, een voortzetting van een relatie die begon toen hij in 2016 toetrad tot de rijdersacademie. Leclerc verklaarde: "Ik kon niet gelukkiger zijn om deze reis voort te zetten met Scuderia Ferrari HP. Het is altijd zoveel meer dan alleen een team voor me geweest." Zijn loyaliteit is opmerkelijk, gezien het feit dat Ferrari voor het laatst een rijderstitel won in 2007 en een constructeurstitel in 2008 — bijna twee decennia wachten op een kampioenschap dat maar niet komt.

Leclerc staat momenteel derde in het rijderskampioenschap met 75 punten, 56 achter Antonelli. Een Monaco-overwinning zou dat gat op zichzelf niet dramatisch dichten, maar de psychologische waarde zou enorm zijn voor zowel de coureur als een team dat het gewicht van het wachten begint te voelen. Ferrari's laatste overwinning was Mexico 2024. Die droogte, zes ronden ver in een nieuw regelementtijdperk, begint voor iedereen bij Maranello te jeuken. De ingenieurs weten dat het chassis goed is. De coureurs weten het ook. Ze hebben het alleen nog niet kunnen bewijzen met een trofee. En kampioenschapsleider Antonelli zelf noemde Ferrari als het "team om te kloppen" in Monaco, waarbij hij verwacht dat zowel Leclerc als Hamilton vooraan mee zullen doen. Wanneer de coureur die elke race dit seizoen heeft gewonnen naar jouw garage wijst en die woorden uitspreekt, betekent dat iets.

Hamilton: het gevoel vinden dat hij nodig had

Het verhaal van Lewis Hamilton richting Monaco is de interessantste ondertoon van het weekend, en verreweg het meest onderbelichte verhaal voor de kwalificatie van zaterdag.

In Canada reed Hamilton als een bezetene. Hij haalde Verstappen in tijdens de laatste stint, passeerde de Nederlander in man-tegen-man-gevecht en eindigde tweede. Het was de beste Ferrari-rit van 2026, en het kwam op een circuit waar de langzame-bocht-kwaliteiten van de SF-26 bijzonder duidelijk naar voren kwamen. Hamilton koos ervoor om de traditionele simulatorvoorbereiding voor Canada over te slaan en voelde zich er aanzienlijk beter door, en omschreef de relatie tussen hemzelf en de auto als eindelijk beginnen te kloppen na een seizoen van kleine aanpassingen en geleidelijk opgebouwd vertrouwen.

Hamilton sprak hoge verwachtingen uit voor Monaco, waar hij twee eerdere raceoverwinningen heeft en het soort institutionele circuitkennis dat alleen voortkomt uit decennia van racen op het hoogste niveau. Hij heeft elke era van de Formule 1-auto door deze vangrails gereden. Hij weet waar de muren eerlijk zijn en waar ze je misleiden. Hij weet welke kerbstones je kunt gebruiken en welke de auto zijwaarts zullen slingeren. Elke online Formule 1 bookmaker zal je vertellen dat Hamilton's kansen voor Monaco aanzienlijk zijn gestegen na die prestatie in Canada, en terecht.

De vraag voor Ferrari's strategen is een oprecht delicate: welke coureur geven ze prioriteit als de race zich ontwikkelt tot een scenario waarin een teambeslissing genomen moet worden? Leclerc heeft de sterkere hoofd-aan-hoofd-data op stratencircuits in 2026 en is thuis in de meest letterlijke zin. Hamilton brengt de superieure ervaring en de vorm uit Canada die suggereert dat de auto eindelijk voor hem werkt. Ferrari heeft twee coureurs die deze race allebei legitiem kunnen winnen. Dat is een geweldig probleem om te hebben — tot het moment dat het een probleem wordt.

Monaco en het inhaalprobleem: waarom pole position alles is

De historische inhaaldata van Monaco maakt ongemakkelijk leeswerk. In 2025 was er één inhaalactie gedurende de volledige 78 ronden. In 2021, nul. In 2024, vier. Zelfs de betere recente jaren — 2023 met 22 inhaalacties — werden grotendeels als uitzonderlijk beschouwd vanwege ongebruikelijke safety car-periodes en incidenten die kunstmatige positiewisselingen veroorzaakten. Het circuit is te smal, de vangrails te dichtbij, de auto's te breed. Inhalen is theoretisch mogelijk en praktisch nonexistent zonder een groot incident of een catastrofale fout van de auto direct voor je.

Voor Ferrari is dit feitelijk het best mogelijke nieuws. Wat er ook gebeurt in de kwalificatie op zaterdag, is vrijwel zeker wat er in de race op zondag gebeurt. Er zal geen Mercedes voorbijstuiven met Straight Mode geactiveerd, want Straight Mode bestaat hier niet. Er zal geen late charge komen van een snellere auto achteraan, want die snellere auto kan er fysiek niet voorbij. De startopstelling vormt zich, de lichten gaan uit, en wie leidt bij Sainte Dévote heeft grote kans nog steeds te leiden op ronde 78.

Ferrari moet minstens één auto op de eerste startrij zetten. Dat is de volledige opdracht voor zaterdag. Lukt dat, dan beheert de race zichzelf via bandenbeheer en pitstop-uitvoering — beide gebieden waar Ferrari dit seizoen redelijk solide is geweest. Lukt dat niet, dan lost geen enkele tactische slimheid het op. Het is kwalificatie of niets, en Ferrari weet dat.

De bedreigingen die het feest kunnen bederven

Ferrari zou deze race moeten winnen. Maar Monaco heeft een lange geschiedenis van uitkomsten die het bewijs niet ondersteunde, en er zijn minstens drie echte bedreigingen die het verhaal voor zondagavond kunnen herschrijven.

McLaren is een serieuze bedreiging. De MCL40 heeft consequent effectief geleken op kortere acceleratiezones, en Norris won deze race vorig jaar. Hij komt aan met verse frustratie na een DNF in Canada die hem uit de punten sloeg toen hij ze het hardst nodig had, en coureurs in die stemming rond Monaco vinden tienden die ze normaal niet vinden. Ook Piastri is gemotiveerd, na een van de meer chaotische seizoensstarten in recente herinnering. McLaren op dit circuit, met dit niveau van chip-on-shoulder-energie, is iets wat Ferrari niet kan negeren.

Verstappen is altijd een joker op stratencircuits. Red Bull kan moeite hebben met de hobbels van Monaco en de hoge vooras-belastingen die de kerbstones vereisen, maar Verstappen heeft een bijzondere gewoonte om zulke voorspellingen er dom uit te laten zien. Hij pakte zijn eerste podium van het seizoen in Canada en arriveert in Monaco met momentum en een punt om te bewijzen na een moeilijke start aan de campagne onder de nieuwe reglementen.

Dan is er Russell, die furieus aankomt na zijn motordefect in Canada dat hem beroofde van een race die hij van voren af aan domineerde. Hij heeft expliciet gezegd niets te verliezen te hebben, en een Russell zonder kampioenschapsdruk neemt risico's die een titelkandidaat niet zou nemen. Als hij voor beide Ferrari-coureurs kwalificeert, wordt zondag heel moeilijk heel snel — want in Monaco passeert niemand iemand.

Wat de kaarten goed spelen werkelijk betekent

Ferrari's pad is duidelijk. Leclerc op pole, Hamilton tweede of derde, de SF-26 aan de leiding door 78 ronden waarbij zijn sterke punten worden gemaximaliseerd en zijn zwaktes onzichtbaar zijn. Leclerc bezorgt Ferrari de eerste overwinning van 2026 in zijn thuisstad, voor zijn familie, in de stad waar hij als kind naar de Formule 1 keek vanuit een appartementraam bij de Sainte Dévote-bocht. De Tifosi draaien door. Prins Albert huilt opnieuw. En na bijna twee jaar van toekijken hoe andere teams trofeeën pakken, herinnert Ferrari het paddock eindelijk aan wat ze werkelijk in huis hebben wanneer het circuit hen past.