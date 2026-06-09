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Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Barcelona

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Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Barcelona

Het Formule 1-circus is onderweg naar Spanje, waar aankomend weekend de Grand Prix van Barcelona op het programma staat. Voor de teams en coureurs is het bekend terrein, en voor de fans is goed te volgen. Ze kunnen namelijk gewoon weer in de middaguren genieten van het racespektakel.

Afgelopen weekend werd de Grand Prix van Monaco nog afgewerkt. De race in de straten van het prinsdom was een enorm spektakel, maar men kan niet rustig bijkomen. In Barcelona zullen de teams en coureurs weer vol de aanval moeten openen. Voor Max Verstappen wordt het een weekend om de schade te beperken, terwijl George Russell de aanval moet openen.

De tijden voor aankomend weekend zijn vergelijkbaar met die van Monaco. Op vrijdag wordt de eerste vrije training verreden om 13:30 en een dag later staat de kwalificatie om 16:00 op het programma. Op zondag gaat de Grand Prix van start om 15:00, en de verwachtingen zijn weer hooggespannen. In tegenstelling tot Monaco zijn er op het circuit van Barcelona wel genoeg mogelijkheden om in te halen.

Tijdschema Barcelona (Nederlandse tijd):

Vrijdag 12 juni:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 13 juni:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 14 juni:

Grand Prix van Barcelona-Catalonië: 15:00

Waar is de Grand Prix aankomend weekend te zien?

De Grand Prix op het circuit van Barcelona is te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Bij beide diensten zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien en worden er rondom de sessies speciale programma's gemaakt. Viaplay en F1 TV Pro zijn echter wel betaalde diensten, en dat betekent dat de fans nog altijd flink in de buidel moeten tasten.

De Duitse zender RTL vormt dit jaar geen alternatief meer, omdat Nederlandse providers de zender op zwart moeten zetten van Viaplay en de FOM.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.384

    "Viaplay en F1 TV Pro zijn echter wel betaalde diensten, en dat betekent dat de fans nog altijd flink in de buidel moeten tasten."

    Pff, flink in de buidel!
    Ik wou dat ik 60€ mocht betalen in plaats van dat schamel bedrag wat ik nu betaal.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 11:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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