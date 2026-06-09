Het Formule 1-circus is onderweg naar Spanje, waar aankomend weekend de Grand Prix van Barcelona op het programma staat. Voor de teams en coureurs is het bekend terrein, en voor de fans is goed te volgen. Ze kunnen namelijk gewoon weer in de middaguren genieten van het racespektakel.

Afgelopen weekend werd de Grand Prix van Monaco nog afgewerkt. De race in de straten van het prinsdom was een enorm spektakel, maar men kan niet rustig bijkomen. In Barcelona zullen de teams en coureurs weer vol de aanval moeten openen. Voor Max Verstappen wordt het een weekend om de schade te beperken, terwijl George Russell de aanval moet openen.

De tijden voor aankomend weekend zijn vergelijkbaar met die van Monaco. Op vrijdag wordt de eerste vrije training verreden om 13:30 en een dag later staat de kwalificatie om 16:00 op het programma. Op zondag gaat de Grand Prix van start om 15:00, en de verwachtingen zijn weer hooggespannen. In tegenstelling tot Monaco zijn er op het circuit van Barcelona wel genoeg mogelijkheden om in te halen.

Tijdschema Barcelona (Nederlandse tijd):

Vrijdag 12 juni:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 13 juni:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 14 juni:

Grand Prix van Barcelona-Catalonië: 15:00

Waar is de Grand Prix aankomend weekend te zien?

De Grand Prix op het circuit van Barcelona is te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Bij beide diensten zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien en worden er rondom de sessies speciale programma's gemaakt. Viaplay en F1 TV Pro zijn echter wel betaalde diensten, en dat betekent dat de fans nog altijd flink in de buidel moeten tasten.

De Duitse zender RTL vormt dit jaar geen alternatief meer, omdat Nederlandse providers de zender op zwart moeten zetten van Viaplay en de FOM.