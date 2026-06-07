Max Verstappen beleefde vandaag een nachtmerrie in Monaco. Hij startte op de tweede plaats, maar kwam door motorproblemen niet van zijn plaats. Voor Verstappen was dit een angstig moment, want de kans op een enorm ongeval was groot. Alles ging goed, maar hij moest wel opgeven.

Verstappen zorgde gisteren met Andrea Kimi Antonelli voor een groot feestje in de straten van Monaco. In de kwalificatie was er enorm veel spektakel, en iedereen hoopte op een machtig duel tussen Verstappen en Antonelli in de race. Dat gebeurde niet, want Verstappens Red Bull gaf de geest bij de start van de race.

Wat ging er allemaal mis?

Wat er precies aan de hand was, weet Verstappen zelf ook nog niet. Bij Viaplay werd hij gevraagd of het om een kapotte motor ging: "Ja, dat denken we wel. Op dit moment is het lastig om te zeggen wat er precies fout was. Maar dat er iets fout was, dat is wel duidelijk!"

Verstappen had al snel door dat er iets niet in de haak was met zijn auto: "Hij liep al niet in de formatieronde. Daarna bij de start, als je je prestart doet, daar werkte al iets niet. Dan blijft hij heel inconsistent toeren draaien. En daarna laat je weer de koppeling los, en ja, nu vermogen. Hij viel toen eigenlijk uit. En toen ik daarna eindelijk vermogen had, was volgens mij iedereen al in de tweede sector. Toen ik op het gas ging wist ik gewoon dat de motor vast zou lopen. Dus ja, het is klote."

Enorm drama

Het was voor Verstappens fans een enorm drama, maar deelt de viervoudig wereldkampioen die mening ook: "Nou ja, je wil in ieder geval op het podium staan als je zo'n weekend hebt. En natuurlijk als je ook mee wil doen in het kampioenschap bij de constructeurs, dan kan je natuurlijk ook niet uitvallen."

Verstappen richt de blik nu op de race van Barcelona, en kan huiswaarts keren: "Dat is gelukkig niet zover!"