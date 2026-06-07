user icon
icon

Verstappen diep teleurgesteld: "Dit is klote"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen diep teleurgesteld: "Dit is klote"

Max Verstappen beleefde vandaag een nachtmerrie in Monaco. Hij startte op de tweede plaats, maar kwam door motorproblemen niet van zijn plaats. Voor Verstappen was dit een angstig moment, want de kans op een enorm ongeval was groot. Alles ging goed, maar hij moest wel opgeven.

Verstappen zorgde gisteren met Andrea Kimi Antonelli voor een groot feestje in de straten van Monaco. In de kwalificatie was er enorm veel spektakel, en iedereen hoopte op een machtig duel tussen Verstappen en Antonelli in de race. Dat gebeurde niet, want Verstappens Red Bull gaf de geest bij de start van de race. 

Meer over Max Verstappen FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Wat ging er allemaal mis?

Wat er precies aan de hand was, weet Verstappen zelf ook nog niet. Bij Viaplay werd hij gevraagd of het om een kapotte motor ging: "Ja, dat denken we wel. Op dit moment is het lastig om te zeggen wat er precies fout was. Maar dat er iets fout was, dat is wel duidelijk!"

Verstappen had al snel door dat er iets niet in de haak was met zijn auto: "Hij liep al niet in de formatieronde. Daarna bij de start, als je je prestart doet, daar werkte al iets niet. Dan blijft hij heel inconsistent toeren draaien. En daarna laat je weer de koppeling los, en ja, nu vermogen. Hij viel toen eigenlijk uit. En toen ik daarna eindelijk vermogen had, was volgens mij iedereen al in de tweede sector. Toen ik op het gas ging wist ik gewoon dat de motor vast zou lopen. Dus ja, het is klote."

Enorm drama

Het was voor Verstappens fans een enorm drama, maar deelt de viervoudig wereldkampioen die mening ook: "Nou ja, je wil in ieder geval op het podium staan als je zo'n weekend hebt. En natuurlijk als je ook mee wil doen in het kampioenschap bij de constructeurs, dan kan je natuurlijk ook niet uitvallen."

Verstappen richt de blik nu op de race van Barcelona, en kan huiswaarts keren: "Dat is gelukkig niet zover!"

NicoS

Posts: 20.790

Komt hij weer met z’n depri verhaal…..
De motor is prima, ja wat betrouwbaarheids perikelen, maar die heeft Mercedes net zo.
Ook nu komt de huidige wereldkampioen niet aan de finish door een onbetrouwbare Mercedes motor, net als Russell die vorige race uitviel met een kapotte Mercedes motor. ... [Lees verder]

  • 4
  • 7 jun 2026 - 19:28
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 916

    Kan er wel bij. Seizoen was toch al weggegooid voordat het begonnen was.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 18:37
    • NicoS

      Posts: 20.790

      Het is vooral zonde van al het werk voorafgaand de race, en ook jammer dat we niet hebben kunnen zien wat de snelheid in de race zou zijn geweest. De Ferrari’s vielen qua tempo eigenlijk ook zwaar tegen, Kimi had geen enkele dreiging, en kon simpel de overwinning pakken. Alleen pech had hem de overwinning kunnen kosten, maar zijn Mercedes lijkt dit seizoen de enige die geen problemen heeft.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:50
  • Rimmer

    Posts: 13.323

    Geen probleem, je wilde graag tot einde carrière bij RBR blijven en dat gaat gebeuren. Het einde wordt hooguit iets versneld. Succes, lekker genieten van een team in verval met een Ford motor terwijl Kimi, Lando en Gaby de komende jaren de titels gaan verdelen.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 19:02
    • Joeppp

      Posts: 8.649

      Gelukkig gaat niet benz nooit stuk, vraag maar aan russell

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 19:10
    • snailer

      Posts: 33.301

      Hoe eerder hij overstapt naar andere vormen van racen, hoe beter ik het vind.

      Dus ik vind het een goede keuze van Verstappen.

      En gezien de invloed die Verstappen overal heeft, zullen over gratwie live streams van te vinden zijn.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:12
    • Hagueian

      Posts: 8.752

      Alsof er bij de concurrentie niets kapot gaat En laat Gaby nou maar eens eerst even de Hulk van zich afschudden, anders komt er geen topteam.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:27
    • NicoS

      Posts: 20.790

      Komt hij weer met z’n depri verhaal…..
      De motor is prima, ja wat betrouwbaarheids perikelen, maar die heeft Mercedes net zo.
      Ook nu komt de huidige wereldkampioen niet aan de finish door een onbetrouwbare Mercedes motor, net als Russell die vorige race uitviel met een kapotte Mercedes motor. De enige die nog geen probleem kende was Kimi. Alle andere coureurs hebben al hun problemen gehad, en daar is Max geen uitzondering op.
      En het verval is wel erg vreemd als ze juist weer beter presteren sinds een paar races, en eigenlijk alleen Mercedes nog voor zich moeten dulden, en met Ferrari en McLaren aan het strijden zijn om de plek daarachter.
      Kortom….. gel.l van de bovenste plank….
      Lando pakt dit jaar de titel ook niet, net als Gaby……hoe je bij die naam komt is mij al helemaal een raadsel…
      Rare gedachtengoed weer….

      • + 4
      • 7 jun 2026 - 19:28
    • schwantz34

      Posts: 42.138

      Lando? Nou, als er iemand de pechvogel van het seizoen is, is hij het wel met die "super betrouwbare" Merc motor!

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:32
    • De Vogel is Geland

      Posts: 916

      Je doet je gebruikersnaam weer eer aan

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:42
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.089

      @Rimmer
      Wat zit jij, de grote Rimmer, toch altijd ontiegelijk simplistisch te zeveren over andermans keuzes?! Wát weet jíj nu helemaal?

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 20:03
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.399

      Sterker nog, volgens de laatste berichten heeft Red Bull de beste motor gebouwd en mogen Mercedes (2%), Ferrari (4%) de boel gaan verbeteren.

      Het alom geleuter dat Mercedes alleen motoren kan bouwen mag dus wel (weer) de prullenmand in, dat was vandaag ook wel te zien.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:25

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Cadillac F1
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar