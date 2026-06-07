George Russell is door meerdere straffen als veertiende geëindigd tijdens de Grand Prix van Monaco. De Brit reed te snel door de pitstraat en ontving daarvoor een vijf-seconde penalty, maar heeft deze niet ingelost tijdens een pitbeurt. Hierdoor ontving de Brit een drive-trough-penalty. Deze loste hij na de herstart in en hij eindigde als veertiende in het prinsdom. Russell is meer dan gefrustreerd.

Het is hiermee een pijnlijk resultaat voor de Brit, want zijn teamgenoot Kimi Antonelli is niet alleen verder uitgelopen, maar zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton heeft Russell ingehaald op de ranglijst. Hierdoor staat Russell derde en is het verschil met Antonelli 68 punten.

Russell baalt van de straf

De Mercedes-coureur baalt enorm van de straf die hij heeft ontvangen en hij is zelfs van mening dat dat niet klopt. Dat vertelt hij na de race tegenover Viaplay. Mercedes was niet helemaal wakker en daardoor loste Russell zijn straf niet in. "Het team zei me dat ik niets verkeerd had gedaan. Wat de snelheidsovertreding betreft: er was een probleem met de software. En blijkbaar zaten heel wat coureurs in dezelfde situatie. En dan de pitstop: door miscommunicatie heb ik de straf niet gekregen."

De fout heeft Russell weinig winst gegeven, maar enorm veel verlies. "Ik bedoel, ik heb waarschijnlijk een tiende van een seconde gewonnen door de softwarefout. En ik zak van P3 naar P14 met een drive-through-straf. De straf staat niet in verhouding tot de overtreding."

Russell legt de fout uit

Russell heeft erg veel moeite met de fout, maar legt uit hoe deze tot stand is gekomen. "Als coureur heb je een knop. Het enige wat je hoeft te doen is voor de streep op de knop te drukken en onder die limiet te blijven. En ik weet niet of ik 60 kilometer per uur rijd of 60,1 kilometer per uur."

Vorig raceweekend had Russell ook al pech. "Als je 60,1 kilometer per uur rijdt, krijg je een straf. Dus vorige week, tijdens de laatste race, lag ik aan de leiding. Buiten mijn controle, deze week weg toen ik aan het einde van de race op P3 stond en weer weg." De Brit is hierdoor veertig punten misgelopen.

De Brit is woedend over de situatie in Monaco en eerder in Canada. "Ik ben nu eigenlijk al ver voorbij het punt van frustratie en kan maar moeilijk begrijpen hoe dit steeds weer kan gebeuren." Russell moet alles op alles zetten om het zijn teamgenoot nog lastig te maken.