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Gefrustreerde Russell haalt uit na zware straf in Monaco: "Dit klopt niet"

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Gefrustreerde Russell haalt uit na zware straf in Monaco: "Dit klopt niet"

George Russell is door meerdere straffen als veertiende geëindigd tijdens de Grand Prix van Monaco. De Brit reed te snel door de pitstraat en ontving daarvoor een vijf-seconde penalty, maar heeft deze niet ingelost tijdens een pitbeurt. Hierdoor ontving de Brit een drive-trough-penalty. Deze loste hij na de herstart in en hij eindigde als veertiende in het prinsdom. Russell is meer dan gefrustreerd.

Het is hiermee een pijnlijk resultaat voor de Brit, want zijn teamgenoot Kimi Antonelli is niet alleen verder uitgelopen, maar zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton heeft Russell ingehaald op de ranglijst. Hierdoor staat Russell derde en is het verschil met Antonelli 68 punten. 

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Russell baalt van de straf

De Mercedes-coureur baalt enorm van de straf die hij heeft ontvangen en hij is zelfs van mening dat dat niet klopt. Dat vertelt hij na de race tegenover Viaplay. Mercedes was niet helemaal wakker en daardoor loste Russell zijn straf niet in. "Het team zei me dat ik niets verkeerd had gedaan. Wat de snelheidsovertreding betreft: er was een probleem met de software. En blijkbaar zaten heel wat coureurs in dezelfde situatie. En dan de pitstop: door miscommunicatie heb ik de straf niet gekregen."

De fout heeft Russell weinig winst gegeven, maar enorm veel verlies. "Ik bedoel, ik heb waarschijnlijk een tiende van een seconde gewonnen door de softwarefout. En ik zak van P3 naar P14 met een drive-through-straf. De straf staat niet in verhouding tot de overtreding."

Russell legt de fout uit

Russell heeft erg veel moeite met de fout, maar legt uit hoe deze tot stand is gekomen. "Als coureur heb je een knop. Het enige wat je hoeft te doen is voor de streep op de knop te drukken en onder die limiet te blijven. En ik weet niet of ik 60 kilometer per uur rijd of 60,1 kilometer per uur."

Vorig raceweekend had Russell ook al pech. "Als je 60,1 kilometer per uur rijdt, krijg je een straf. Dus vorige week, tijdens de laatste race, lag ik aan de leiding. Buiten mijn controle, deze week weg toen ik aan het einde van de race op P3 stond en weer weg." De Brit is hierdoor veertig punten misgelopen.

De Brit is woedend over de situatie in Monaco en eerder in Canada. "Ik ben nu eigenlijk al ver voorbij het punt van frustratie en kan maar moeilijk begrijpen hoe dit steeds weer kan gebeuren." Russell moet alles op alles zetten om het zijn teamgenoot nog lastig te maken.

StevenQ

Posts: 10.508

Tja, Sjors is natuurlijk niet gewend straffen te krijgen als Brit

  • 14
  • 7 jun 2026 - 19:08
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (17)

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  • StevenQ

    Posts: 10.508

    Tja, Sjors is natuurlijk niet gewend straffen te krijgen als Brit

    • + 14
    • 7 jun 2026 - 19:08
    • Hagueian

      Posts: 8.752

      Is hij niet gemutst met de pitlane exit? Weet niet wat daarmee is gebeurt. Misschien zat ik op de plee. En stond hij bij de start buiten zijn box?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:22
    • NicoS

      Posts: 20.790

      Nee, hij is niet gematst, in de herhaling kon je zien dat hij niet over de witte lijn ging.
      De laatste straf is natuurlijk een domme fout van het team die de vijf seconden niet in acht namen, net als de instellingen van de pitlimiter. Kortom, Mercedes zat meer te blunderen dan Russell zelf in dit geval.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 19:34
    • Hagueian

      Posts: 8.752

      Oke dank voor de opheldering.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:44
  • Kubica

    Posts: 5.735

    Russell is echt niet te geloven. Geen wonder dat zelfs de meeste Britten de spot met hem drijven.

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 19:08
  • AUDI_F1

    Posts: 3.858

    Het klopt wel. En als je 1 straf hebt dan moet je die in het vak voor de pitstop 5 seconden staan om de penalty uit te zitten. Doe je dat niet dan is er een volgende straf. Drive Through.

    Dus voor 100% terecht.

    • + 6
    • 7 jun 2026 - 19:09
    • StevenQ

      Posts: 10.508

      En die straf moet je dus uitdienen voordat de monteurs beginnen te werken, maar die memo was bij in ieder geval 1 van de monteurs niet doorgekomen die meteen begon en de auto aanraakt, op dat moment kan de straf dus niet meer uitgevoerd worden

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 19:20
    • NicoS

      Posts: 20.790

      De straf was terecht, maar niet de fout van Russell, maar van het team.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:36
  • WickieDeViking

    Posts: 1.136

    Toen Lewis in 2021 Max eraf reed in Silverstone, stond de straf ook niet in verhouding met de overtreding.

    Dat was nu eenmaal de straf die erop stond, net als vandaag deze straf nu eenmaal de straf is. Dus gewoon terecht.

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 19:12
  • schwantz34

    Posts: 42.138

    Sjors kan beter klagen over zijn eigen team. Want als die bij de pitstop gewoon 5 seconden hadden gewacht om zijn speeding in the pitlane straf in te lossen alvorens zijn bandjes te wisselen was er niks aan het handje geweest. Alleen deden ze dat niet, met een zeer terechte drive throug penalty tot gevolg!

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 19:16
  • Hagueian

    Posts: 8.752

    De mensen die hij er in het verleden bij heeft genaaid hebben zelfs geen tiende van een seconde voordeel gehad. Maar die moest hij allemaal een straf hebben van volgens heb. Karma noem je dat. Er zullen heel wat coureurs in hun vuistje lachen. What goes around comes around.

    • + 7
    • 7 jun 2026 - 19:18
    • Hagueian

      Posts: 8.752

      Maar die moesten allemaal een straf hebben volgens hem*

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 19:19
    • schwantz34

      Posts: 42.138

      Het spreekwoord "what goes around comes around" is Sjors op zijn Britse arrogante balg geschreven!

      • + 5
      • 7 jun 2026 - 19:23
  • Skimi

    Posts: 1.120

    Nee, het was niet jouw fout. Was je te snel? Ja, ook al was het 0,1 km te hard en had je geen voordeel. Iedereen is wss op zo'n kleine overtreding gestraft want ik heb niemand met 200 door de pit zien gaan.
    Overigens maak je het jezelf lastig door eerst net aan binnen de lijntjes te starten, vervolgens bijna over de witte lijn te gaan (als enige) en daarna nog bizar langzaam te gaan in de hairpin en daardoor indirect een ongeluk te veroorzaken. Mag ik je er aan nerinneren dat Williams met Albon nog een bonnetje open had staan met je..en nu met Sainz.
    Hij zal het nooit lezen maar de opsomming is bizar

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 19:41
  • racepace1

    Posts: 730

    Kijk ik heb totaal niks met Russel , maar hij heeft hier gelijk!
    Als het team een fout maakt dan moet het team worden gestraft en als de coureur dat doet de coureur. maar een drive trough is wel zwaar of maak er 10 sec van

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 19:46
    • Kubica

      Posts: 5.735

      Zou wat zijn als de coureur wegkomt met of dus zelfs voordeel heeft van de fout van het team…

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 19:56
    • StevenQ

      Posts: 10.508

      Hij had een straf, die straf is niet uitgevoerd, als je dan alleen het team een boete geeft hebben teams voortaan maling aan die straffen en doen ze gewoon een pitstop zonder te wachten en is de straf tegen kleine betaling meteen weg

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 20:18

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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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