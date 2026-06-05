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Hadjar daagt Verstappen uit in Monaco: "Als ik ergens resultaat wil halen, dan is het hier"

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Hadjar daagt Verstappen uit in Monaco: "Als ik ergens resultaat wil halen, dan is het hier"

Isack Hadjar trekt met veel vertrouwen naar de Grand Prix van Monaco. De jonge Fransman voelt zich al jarenlang uitstekend op zijn gemak op het iconische stratencircuit en kijkt uit naar een rechtstreeks duel met teamgenoot Max Verstappen. Ondanks de stevige concurrentie verwacht Hadjar opnieuw een sterk weekend neer te zetten.

De coureur maakte vorig seizoen al indruk in Monaco. Tijdens zijn rookieseizoen reed hij naar een knappe zesde plaats en was hij de sterkste man van het middenveld. Die prestatie zorgt ervoor dat hij ook dit jaar met hoge verwachtingen afreist naar Monte Carlo.

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Hadjar voelt zich thuis tussen de vangrails

Volgens Hadjar is Monaco een circuit dat hem van nature ligt. De Fransman heeft naar eigen zeggen altijd veel snelheid op het stratencircuit en voelt zich er bijzonder comfortabel achter het stuur.

"Ik heb altijd een goed gevoel als ik hier kom. Op de een of andere manier voelt het heel natuurlijk om op dit circuit te rijden en ik beschik hier meestal over de pure snelheid. Alleen moet ik het nu opnemen tegen Max Verstappen en dat maakt het natuurlijk een stuk moeilijker. Toch hou ik van dit circuit. Als er één plek is waar ik een goed resultaat wil neerzetten, dan is het hier."

Die woorden onderstrepen het vertrouwen waarmee Hadjar aan het weekend begint. De Fransman lijkt ervan overtuigd dat hij opnieuw voor een opvallende prestatie kan zorgen op een circuit dat hem uitstekend ligt.

Uitdaging tegen Verstappen wacht

Waar Hadjar vorig jaar vooral streed tegen de concurrentie uit het middenveld, wacht hem nu een veel zwaardere opdracht. Met Verstappen heeft hij immers een teamgenoot die Monaco al twee keer wist te winnen en tot de absolute specialisten op stratencircuits behoort.

Toch lijkt Hadjar niet terug te deinzen voor die uitdaging. Integendeel, de Fransman oogt vastberaden om zich rechtstreeks met Verstappen te meten. Monaco zou daardoor zomaar het decor kunnen worden van een interessante krachtmeting tussen beide teamgenoten.

zoefroef

Posts: 1.721

Nou hadjar heeft m in de muur geparkeerd, e van beter je best doen keerl

  • 2
  • 5 jun 2026 - 14:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (11)

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  • Schumi86

    Posts: 613

    Hopelijk niet in de muur.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 13:37
    • Housmans

      Posts: 497

      Qua schade staat hij nu ruim voor....

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 14:08
    • Larry Perkins

      Posts: 65.498

      Vermoed dat Max zijn achterstand niet meer kan inhalen...

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 14:12
  • Dale U

    Posts: 1.936

    Dat is huilen, overdriven noemen we dat.....
    ........

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 14:07
    • Larry Perkins

      Posts: 65.498

      De schade lijkt aanzienlijk: de voorvleugel ontbreekt en er zitten nog maar drie banden onder de auto.
      Over de radio laat de Fransman weten dat hij in orde is, maar zegt hij niet te begrijpen waarom de auto "opeens zo uitbreekt".

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 14:11
  • zoefroef

    Posts: 1.721

    Nou hadjar heeft m in de muur geparkeerd, e van beter je best doen keerl

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 14:07
    • beerkuh

      Posts: 3.818

      da krijg je ervan als je jezelf zo vol in de druk zet! en het is niet de eerste keer hier in Monaco dat hij er zo vanaf klapt

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 14:09
    • StevenQ

      Posts: 10.494

      I destroyed the car!

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 14:11
    • beerkuh

      Posts: 3.818

      are you ok Isack? yeah im ok, i think Ericson hits me ........

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 14:15
  • Joeppp

    Posts: 8.636

    Normaal gaat Hadjar uit zijnn plaat als hij zelf een fout maakt maar nu was hij heel rustig en kalm wat mij zegt dat hij er waarschijnlijk zelf niet zoveel aan kon doen.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 14:14
    • StevenQ

      Posts: 10.494

      Het leek mij alsof hij gewoon te hard die bocht inging en/of te laat instuurde waardoor de achterkant uitbrak

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 14:19

MC Grand Prix van Monaco

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

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  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 65
  • Podiums 1
  • Grand Prix 29
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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