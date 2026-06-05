Isack Hadjar trekt met veel vertrouwen naar de Grand Prix van Monaco. De jonge Fransman voelt zich al jarenlang uitstekend op zijn gemak op het iconische stratencircuit en kijkt uit naar een rechtstreeks duel met teamgenoot Max Verstappen. Ondanks de stevige concurrentie verwacht Hadjar opnieuw een sterk weekend neer te zetten.

De coureur maakte vorig seizoen al indruk in Monaco. Tijdens zijn rookieseizoen reed hij naar een knappe zesde plaats en was hij de sterkste man van het middenveld. Die prestatie zorgt ervoor dat hij ook dit jaar met hoge verwachtingen afreist naar Monte Carlo.

Hadjar voelt zich thuis tussen de vangrails

Volgens Hadjar is Monaco een circuit dat hem van nature ligt. De Fransman heeft naar eigen zeggen altijd veel snelheid op het stratencircuit en voelt zich er bijzonder comfortabel achter het stuur.

"Ik heb altijd een goed gevoel als ik hier kom. Op de een of andere manier voelt het heel natuurlijk om op dit circuit te rijden en ik beschik hier meestal over de pure snelheid. Alleen moet ik het nu opnemen tegen Max Verstappen en dat maakt het natuurlijk een stuk moeilijker. Toch hou ik van dit circuit. Als er één plek is waar ik een goed resultaat wil neerzetten, dan is het hier."

Die woorden onderstrepen het vertrouwen waarmee Hadjar aan het weekend begint. De Fransman lijkt ervan overtuigd dat hij opnieuw voor een opvallende prestatie kan zorgen op een circuit dat hem uitstekend ligt.

Uitdaging tegen Verstappen wacht

Waar Hadjar vorig jaar vooral streed tegen de concurrentie uit het middenveld, wacht hem nu een veel zwaardere opdracht. Met Verstappen heeft hij immers een teamgenoot die Monaco al twee keer wist te winnen en tot de absolute specialisten op stratencircuits behoort.

Toch lijkt Hadjar niet terug te deinzen voor die uitdaging. Integendeel, de Fransman oogt vastberaden om zich rechtstreeks met Verstappen te meten. Monaco zou daardoor zomaar het decor kunnen worden van een interessante krachtmeting tussen beide teamgenoten.