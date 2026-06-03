De Formule 1-top, de teams en de FIA hebben een overeenstemming bereikt over het aanpassen van de regels. Tijdens een vergadering van de F1 Commission zijn er een aantal knopen doorgehakt, maar er is nog geen besluit genomen over de veelbesproken aanpassingen van de motorregels.

De nieuwe motorregels liggen het hele jaar al onder het vergrootglas in de Formule 1-wereld. De eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor zorgde voor de nodige controverse, en de coureurs reageerden kritisch. De FIA besloot in te grijpen, en er werd een principeakkoord gesloten voor 2027. Dat houdt in dat er afscheid wordt genomen van de eerlijke verdeling, en dat er wordt teruggegrepen op een 60/40-verdeling.

De FIA wil deze regels zo snel mogelijk doorvoeren, maar in Canada werd duidelijk dat er nog wat fabrikanten dwarsliggen. Gisteren stond er in Londen een bijeenkomst van de F1 Commission op het programma, maar het lijkt er niet op dat er overeenstemming is bereikt over de motorregels. Wel zijn er een aantal andere regels aangepast voor het komende Formule 1-seizoen.

Welke veranderingen zijn wél aangekondigd?

Zo is een voorstel over het uitbreiden van het aantal testdagen in 2027 goedgekeurd. In eerste instantie was het de bedoeling om volgend jaar één testweek van drie dagen te organiseren, maar nu is besloten om het aantal testdagen uit te breiden naar vier. Op welk circuit de testweek in 2027 zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Dit jaar werd er getest in Barcelona en Bahrein, maar de race in het laatstgenoemde land werd afgeblazen vanwege de onrust in het Midden-Oosten.

Wat wordt er verder aangepast?

Naast de aanpassingen aan de testregels, laat de FIA weten dat er nog een aantal zaken zijn aangepast. Zo zijn aanpassingen aan de regels omtrent de aerodynamische onderdelen en delen van het bodywork goedgekeurd. Daarnaast is er ook gekeken naar de regels omtrent het Testing of Previous Cars (TPC_tests). Het draait hier om de locaties voor de TPC-tests, waar er beperkingen worden doorgevoerd aan het testen op circuits waar in het volgende seizoen een Grand Prix wordt georganiseerd.

Wat is de F1 Commission?

De F1 Commission bestaat uit alle Formule 1-teams, de FIA en de kopstukken van de Formule 1 zelf. De meeting van gisteren vond plaats op het kantoor van de F1-top in de Britse hoofdstad Londen, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA Single Seaters-directeur Nikolas Tombazis.