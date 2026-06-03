user icon
icon

FIA en F1-teams akkoord of aanpassingen F1-regels

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA en F1-teams akkoord of aanpassingen F1-regels

De Formule 1-top, de teams en de FIA hebben een overeenstemming bereikt over het aanpassen van de regels. Tijdens een vergadering van de F1 Commission zijn er een aantal knopen doorgehakt, maar er is nog geen besluit genomen over de veelbesproken aanpassingen van de motorregels.

De nieuwe motorregels liggen het hele jaar al onder het vergrootglas in de Formule 1-wereld. De eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor zorgde voor de nodige controverse, en de coureurs reageerden kritisch. De FIA besloot in te grijpen, en er werd een principeakkoord gesloten voor 2027. Dat houdt in dat er afscheid wordt genomen van de eerlijke verdeling, en dat er wordt teruggegrepen op een 60/40-verdeling.

Meer over FIA FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

1 jun
 FIA opent onderzoek naar Hamilton

FIA opent onderzoek naar Hamilton

23 mei

De FIA wil deze regels zo snel mogelijk doorvoeren, maar in Canada werd duidelijk dat er nog wat fabrikanten dwarsliggen. Gisteren stond er in Londen een bijeenkomst van de F1 Commission op het programma, maar het lijkt er niet op dat er overeenstemming is bereikt over de motorregels. Wel zijn er een aantal andere regels aangepast voor het komende Formule 1-seizoen.

Welke veranderingen zijn wél aangekondigd?

Zo is een voorstel over het uitbreiden van het aantal testdagen in 2027 goedgekeurd. In eerste instantie was het de bedoeling om volgend jaar één testweek van drie dagen te organiseren, maar nu is besloten om het aantal testdagen uit te breiden naar vier. Op welk circuit de testweek in 2027 zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Dit jaar werd er getest in Barcelona en Bahrein, maar de race in het laatstgenoemde land werd afgeblazen vanwege de onrust in het Midden-Oosten.

Wat wordt er verder aangepast?

Naast de aanpassingen aan de testregels, laat de FIA weten dat er nog een aantal zaken zijn aangepast. Zo zijn aanpassingen aan de regels omtrent de aerodynamische onderdelen en delen van het bodywork goedgekeurd. Daarnaast is er ook gekeken naar de regels omtrent het Testing of Previous Cars (TPC_tests). Het draait hier om de locaties voor de TPC-tests, waar er beperkingen worden doorgevoerd aan het testen op circuits waar in het volgende seizoen een Grand Prix wordt georganiseerd.

Wat is de F1 Commission?

De F1 Commission bestaat uit alle Formule 1-teams, de FIA en de kopstukken van de Formule 1 zelf. De meeting van gisteren vond plaats op het kantoor van de F1-top in de Britse hoofdstad Londen, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA Single Seaters-directeur Nikolas Tombazis.

shakedown

Posts: 1.817

Dus eigenlijk is er niet zoveel beslist. Dit had prima met een mailtje afgedaan kunnen worden.

  • 3
  • 3 jun 2026 - 12:55
F1 Nieuws

Reacties (4)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.817

    Dus eigenlijk is er niet zoveel beslist. Dit had prima met een mailtje afgedaan kunnen worden.

    • + 3
    • 3 jun 2026 - 12:55
    • F1jos

      Posts: 5.319

      Wij worden wederom blij gemaakt met een dooie mus.

      • + 2
      • 3 jun 2026 - 13:22
    • f(1)orum

      Posts: 10.077

      Blijkbaar had Tombazis ook eerst een voorstel gedaan om dit via een email of een Teams sessie te regelen, maar blijkbaar heeft een meerderheid van 60/40 dit voorstel verworpen (zelf was hij aanvankelijk nog hoopvol gestemd over een 50/50 verdeling).

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 13:27
  • Larry Perkins

    Posts: 65.443

    "FIA en F1-teams akkoord of aanpassingen F1-regels."

    Zit op het puntje van mijn stoel. Wat zal het worden?
    Gaan de FIA en F1-teams akkoord of komen er aanpassingen van de F1-regels...

    50/50 procent kans.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 15:07

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar