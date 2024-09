F3-kampioen Fornaroli tekent Formule 2-contract voor 2025

Leonardo Fornaroli pakte afgelopen weekend op bloedstollende wijze de titel in de Formule 3. De jonge Italiaan kende een geweldig seizoen en hij was apetrots op zichzelf. Hij mag zich direct gaan voorbereiden op een nieuwe kans, want hij rijdt volgend jaar in de Formule 2.

Fornaroli is de eerste coureur die een Formule 2-zitje heeft bemachtigd voor 2025. Hij zal gaan rijden voor Invicta Racing, dat vandaag zijn komst bekendmaakte. De 19-jarige coureur kan zich nu volledig gaan focussen op zijn nieuwe kans, aangezien het Formule 3-seizoen erop zit. Invicta laat hem eind dit jaar voor het eerst meters maken in een Formule 2-bolide tijdens de post season test in Abu Dhabi. Invicta rijdt dit jaar in de Formule 2 met Kush Maini en Gabriel Bortoleto. Laatstgenoemde werd vorig jaar kampioen in de Formule 3.