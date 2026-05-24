Wolff wijst naar Verstappen na intern Mercedes-gevecht

Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zorgden op zaterdag voor vuurwerk in de sprintrace. Direct na deze race vond er een teamoverleg plaats, en inmiddels is alles weer koek en ei tussen de coureurs. Mercedes-teambaas Toto Wolff is tevreden en trekt een opvallende vergelijking met Max Verstappen.

Russell en Antonelli vochten tijdens de sprintrace een fel duel uit, en de jonge Italiaan schoot zelfs twee keer door het gras. Hij was van mening dat Russell hem niet genoeg ruimte gaf, en foeterde over de boordradio dat de stewards moesten ingrijpen. Teambaas Wolff sprak hem nog tijdens de sprintrace toe, waarna er voorafgaand aan de kwalificatie intern werd gesproken over het incident.

Het was een goed gesprek, zo stelde Wolff na de kwalificatie bij Sky Sports: "Het was goed, zoals sport hoort te zijn, of het nu om een intern teamgevecht gaat of met een ander team. En voor ons is dit ook een goede les. We hebben dit soort emoties al eens meegemaakt met Nico Rosberg en Lewis Hamilton, en een sprintrace biedt altijd een mooie kans om de boel weer even te kalibreren of op scherp te zetten."

Wat hebben ze besproken?

Maar wat hebben ze precies besproken? "Het was heel eenvoudig. We hebben onze coureurs bij elkaar geroepen en gevraagd: 'Hoe willen we racen? Racen we tegen de andere auto alsof het een willekeurige derde auto is, waar ik overigens prima mee in kan gaan, en laat je dan geen ruimte? Of wil je wel ruimte laten?'"

Wolff begrijpt wel dat zijn coureurs even geen ruimte lieten: "Wat ik overigens niet zou verwachten, want in de basis race je om te winnen en om een titel te winnen. 'Of gaan we voor de heel voorzichtige aanpak, waarbij je elkaar alleen inhaalt op het rechte stuk of bij het aanremmen?"

"We hebben afgesproken dat we op hen vertrouwen. Ze weten hoe ze moeten pushen, maar verwacht in ieder geval dat geen van beiden de ander ruimte zal geven, want daarvoor is het simpelweg te belangrijk."

Verstappen als voorbeeld

Wolff maakt daarna een opvallende vergelijking met Max Verstappen: "Ik denk dat het al eerder begon dan in bocht 1. Volgens mij begon het daarvoor al op het rechte stuk, bij het aanremmen voor de laatste chicane, waar George niet al te veel ruimte liet."

"Het is heel goed om de regels te kennen. Zou Max daar ruimte hebben gelaten? Nee. Zou Max de deur openzetten of genoeg ruimte hebben gelaten in bocht 1? Dat zou hij zeker niet doen. Dus: hoe willen we dit aanpakken tussen teamgenoten? Ik denk dat het belangrijk is dat ze dat zelf beslissen, en dat ze vervolgens dealen met de uitkomsten."

Pietje Bell

Posts: 34.933

Over een ander gevecht gesproken ...... Off Topic:

Rico Verhoeven heeft een half jaar lang dag in dag uit getraind om te leren boksen
voor de wedstrijd tegen de ongeslagen WK van het boksen Oleksandr Usyk [Een van de beste boksers ooit.].

Hij was de betere tot de scheidsrechter er voor de laats... [Lees verder]

  • 3
  • 24 mei 2026 - 13:08
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.934

    Toto deed het niet middels een powerpoint, haha.

    ibb.co/Gf1pyMGC

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 12:41
  • hupholland

    Posts: 9.922

    het is altijd de achterste coureur die besluit om de strijd aan te gaan, ik denk dat daar ook vooral de verantwoordelijkheid ligt. Een cleane inhaalactie aan de binnenkant kan niemand wat van zeggen. Buitenom ligt altijd gevoelig en is met risico. Wel of geen straf, de meeste coureurs staan dat echt niet zo maar toe. Je schiet zelf van de baan en met een beetje pech krijgt je teamgenoot nog een straf ook en ga je van een 1-2 naar een overwinning voor McLaren (ook al ging Norris pas later voorbij aan Antonelli).

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 12:58
  • Pietje Bell

    Posts: 34.934

    Over een ander gevecht gesproken ...... Off Topic:

    Rico Verhoeven heeft een half jaar lang dag in dag uit getraind om te leren boksen
    voor de wedstrijd tegen de ongeslagen WK van het boksen Oleksandr Usyk [Een van de beste boksers ooit.].

    Hij was de betere tot de scheidsrechter er voor de laatste ronde er een stokje voor stak
    dat Rico de nieuwste bokskampioen zou worden, want dat zou een blamage zijn voor de bokswereld als een kickbokser WK zou worden.

    Dit doet me sterk denken aan de FIA die door hun beleid bepalen wie er kampioen mag worden.

    Rico Verhoeven heeft de bokswereld verrast met zijn titelgevecht tegen Oleksandr Usyk bij de Piramides van Gizeh in Egypte. Internationale media zagen de Nederlander schitteren tegen de Oekraïner.

    "Usyk voorkwam in de voorlaatste ronde een van de grootste stunts in het boksen ooit", schrijft The Guardian. "Het titelgevecht werd gezien als een mismatch, maar Verhoeven verscheurde vanaf de eerste ronde het script op verbijsterende wijze."

    "Verhoeven leek op weg naar de zege tot de controversiële ingreep van de scheidsrechter. Verhoeven bewees dat hij meer dan een lastige tegenstander voor Usyk was. Zijn schokkerige stijl, meedogenloze agressie en krachtige rechter brachten de traag ogende Usyk gedurende het grootste deel van de wedstrijd in de problemen."

    "Een schokgolf vermeden", schrijft Sporza. "De ongeslagen Nederlandse kickbokser had de eveneens ongeslagen Oekraïense bokskampioen sterretjes laten zien. Vanaf de eerste gong kwam Verhoeven verbazingwekkend sterk voor de dag en bezorgde hij Usyk een avond vol kopzorgen."

    Het Amerikaanse ESPN zag dat Usyk niet in zijn ritme kwam door Verhoeven. "Tot de elfde ronde waren de juryleden verdeeld over de winst. De toeschouwers en tv-kijkers zagen een enorme underdog bijna de grootste boksstunt voltooien sinds de winst van Buster Douglas tegen Mike Tyson in 1990."

    Usyk won op technische knock-out na een ingreep van de scheidsrechter. Het team van Verhoeven was woest. Later tekende het kamp-Verhoeven bezwaar aan, omdat de scheidsrechter de partij na het klinken van de bel zou hebben beëindigd.

    Jake Paul vond het schandalig dat de scheidsrechter de wedstrijd stopte. "Dit is het bizarste dat ik heb gezien", schrijft de Amerikaanse bokser op X. "Rico was iedere ronde beter. Maar op het moment dat de scheidsrechter ziet dat hij de partij kan beëindigen, doet hij dat ook. Is dit een grap?"

    Paul is naar eigen zeggen de grootste fan van Usyk. "Maar je hebt dik verloren. Hulde aan Rico, die hem elke ronde helemaal in elkaar sloeg en vervolgens werd opgelicht.

    Verhoeven tekent bezwaar aan

    Verhoeven maakte zondagochtend via zijn manager bekend officieel bezwaar aan te tekenen na het ingrijpen van de scheidsrechter. Volgens het team van Verhoeven klonk de bel voor het einde van de elfde ronde al voordat de scheidsrechter de wedstrijd beëindigde.

    Daar kwamen zij enkele uren na de partij achter op basis van filmpjes die online werden gedeeld. "Het uiteindelijke doel is dat er objectief wordt vastgesteld of de stoppage volgens de regels is verlopen", zei manager Karim Erja.

    Verhoeven was tegen Usyk hard op weg naar een enorme sensatie. Hij domineerde lange tijd, maar ging aan het einde van de voorlaatste ronde naar de grond en kreeg daarna nog wat klappen. Scheidsrechter Mark Lyson vond het niet verantwoord om door te gaan en gaf de zege op technische knock-out aan Usyk.

    "De scheidsrechter weet ook dat het nog maar een paar seconden was. Dan is het niet nodig om te stoppen", zei Verhoeven na afloop. "Dan had ik weer een minuut gehad om te herstellen en was het in ieder geval een gevecht geweest tot in de laatste ronde."

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 13:08
    • F1 bekijker

      Posts: 344

      Heeft niks met F1 te maken maar ik heb het wel gezien.

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 14:38
    • Pietje Bell

      Posts: 34.934

      Ook zo genoten? Knap om in zo'n korte tijd die vechtsport zo te beheersen!
      Rico staat er ook om bekend een enorm uithoudingsvermogen te hebben. Zijn tegenstanders zijn altijd veel eerder moe. Zo ook nu weer.
      En toen greep de scheidsrechter in. Gewoon zielig.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 14:45
  • The Wolf

    Posts: 875

    Wat een wazig verhaal, zit Toto aan de crack

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 13:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

