Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zorgden op zaterdag voor vuurwerk in de sprintrace. Direct na deze race vond er een teamoverleg plaats, en inmiddels is alles weer koek en ei tussen de coureurs. Mercedes-teambaas Toto Wolff is tevreden en trekt een opvallende vergelijking met Max Verstappen.

Russell en Antonelli vochten tijdens de sprintrace een fel duel uit, en de jonge Italiaan schoot zelfs twee keer door het gras. Hij was van mening dat Russell hem niet genoeg ruimte gaf, en foeterde over de boordradio dat de stewards moesten ingrijpen. Teambaas Wolff sprak hem nog tijdens de sprintrace toe, waarna er voorafgaand aan de kwalificatie intern werd gesproken over het incident.

Het was een goed gesprek, zo stelde Wolff na de kwalificatie bij Sky Sports: "Het was goed, zoals sport hoort te zijn, of het nu om een intern teamgevecht gaat of met een ander team. En voor ons is dit ook een goede les. We hebben dit soort emoties al eens meegemaakt met Nico Rosberg en Lewis Hamilton, en een sprintrace biedt altijd een mooie kans om de boel weer even te kalibreren of op scherp te zetten."

Wat hebben ze besproken?

Maar wat hebben ze precies besproken? "Het was heel eenvoudig. We hebben onze coureurs bij elkaar geroepen en gevraagd: 'Hoe willen we racen? Racen we tegen de andere auto alsof het een willekeurige derde auto is, waar ik overigens prima mee in kan gaan, en laat je dan geen ruimte? Of wil je wel ruimte laten?'"

Wolff begrijpt wel dat zijn coureurs even geen ruimte lieten: "Wat ik overigens niet zou verwachten, want in de basis race je om te winnen en om een titel te winnen. 'Of gaan we voor de heel voorzichtige aanpak, waarbij je elkaar alleen inhaalt op het rechte stuk of bij het aanremmen?"

"We hebben afgesproken dat we op hen vertrouwen. Ze weten hoe ze moeten pushen, maar verwacht in ieder geval dat geen van beiden de ander ruimte zal geven, want daarvoor is het simpelweg te belangrijk."

Verstappen als voorbeeld

Wolff maakt daarna een opvallende vergelijking met Max Verstappen: "Ik denk dat het al eerder begon dan in bocht 1. Volgens mij begon het daarvoor al op het rechte stuk, bij het aanremmen voor de laatste chicane, waar George niet al te veel ruimte liet."

"Het is heel goed om de regels te kennen. Zou Max daar ruimte hebben gelaten? Nee. Zou Max de deur openzetten of genoeg ruimte hebben gelaten in bocht 1? Dat zou hij zeker niet doen. Dus: hoe willen we dit aanpakken tussen teamgenoten? Ik denk dat het belangrijk is dat ze dat zelf beslissen, en dat ze vervolgens dealen met de uitkomsten."