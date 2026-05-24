Verstappen valt Red Bull aan: "Het werkt duidelijk niet"

Verstappen valt Red Bull aan: "Het werkt duidelijk niet"

Max Verstappen kende gisteren een frustrerende kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hij kwam niet verder dan de zesde tijd, en maakte na afloop een zwaar gefrustreerde indruk. Verstappen was niet blij met de keuzes van zijn team Red Bull, en dat mocht iedereen weten.

Met pijn en moeite wist Verstappen in de slotfase van de kwalificatie de zesde tijd te rijden. Meer kon hij niet uit zijn Red Bull-bolide persen, en iedereen mocht weten dat er hem iets dwarszat. Zwaar gefrustreerd riep hij over de boordradio dat hij geen snelheid had op de rechte stukken en dat hij amper grip had.

Wat is de stand van zaken?

Na afloop haalde hij uit voor de camera van Viaplay, en toen hij zich meldde bij de internationale media, deed hij dat nog eens dunnetjes over: "We staan er drie tot vier tienden achter. Heel erg veel dingen zijn lastig te begrijpen, want ik heb ook geen idee waar die laatste ronde vandaan kwam. Hij kwam er uiteindelijk wel, maar de hele sessie had ik weinig topsnelheid en gewoon nul grip."

Zwaar ontevreden

Verstappen maakte er geen geheim van, hij was niet blij met de beslissingen van Red Bull: "We hebben natuurlijk de auto aangepast. Iets minder downforce, iets beter over de kerbs en uiteindelijk net zo snel. We hebben wel iets anders gedaan ten opzichte van Isack, want dat wilde het team. Het werkt duidelijk niet hoe het moet."

Waarom hij zoveel snelheid verliest op de rechte stukken, is ook voor Verstappen een raadsel: "Ik weet het niet. Ik kreeg ook nul info van het team, dus het is duidelijk dat we het niet konden oplossen tijdens de sessie."

Waarom nam Verstappen geen besluit?

Verstappen besloot de bal bij Red Bull te leggen. Hij gaf bewust geen input, om te kijken hoe het zou gaan: "Soms moet je het team ook even hun gang laten gaan en duidelijk laten merken dat het zo niet werkt. Ik zei: 'Doe maar, het is goed. Als jullie denken dat het werkt, dan gaan we dat doen.' Maar het werkte niet."

Het kwam niet als een verrassing: "Weet je, ik heb het al zo vaak aangegeven. Soms moet je het dan maar gewoon voelen dat het niet werkt. Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet maken."

Aanpassingen voor de regen?

Qua set-up had Red Bull in ieder geval geen rekening gehouden met de verwachte regen: "Het was puur gericht op snelheid. Maar zondag is het nat, en dan hebben we weer andere problemen. Je moet er eerst maar voor zorgen dat de banden werken, en dat wordt al moeilijk genoeg."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 646

    Gezien de meest recente berichtgeving hier krijg het idee dat het voor MV niet geheel naar behoren verloopt.

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 11:34
    • snailer

      Posts: 33.118

      Ik ben vooral de stemmingmakerij hier zat. We weten het nu wel. Net als dat hij ergens schijnt te rijden volgend jaar of de n24. Kunnen misschien eens met echte info komen. Journaille onderzoek doen? Compleet verhaal? Fijne race uit het verleden op terugblikken? Een vergeten held beschrijven? Etc.

      Denk dat deze post wel weer wordt weggehaald...

      • + 20
      • 24 mei 2026 - 11:39
    • Bertrand Gachot

      Posts: 646

      @snailer ik kan je bericht nu nog lezen en je hebt 100% gelijk

      • + 3
      • 24 mei 2026 - 11:41
    • schwantz34

      Posts: 42.047

      Max is bij elk artikeltje een stukje confjuusder aan het worden...

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 11:41
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.382

      Het is een en al treurnis @snailer, maar ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat het op meer plaatsen om te huilen is. Echter, hier zijn ze de onbetwiste kampioenen.

      • + 6
      • 24 mei 2026 - 12:24
    • snailer

      Posts: 33.118

      Laat ze beginnen met Bertrand Gachot te beschrijven. En voor de rac begint nog even Canada ik dacht 1981. Met een verrasend goed en verrassende winnaar en met Gilles Villeneuve in een slechte Ferari met een verbeten gevecht om het podium.

      De quizz vraag is wie de winnar van de race was. En niet spieken, he! Maar denk niet dat erg veel het zullen raden.
      De prijs is dat ik volgend weekend een snoekbaars vang, er kibbelingen van maak en hier vertel hoe lekker dat was.

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 13:02
    • JM_K

      Posts: 1.252

      Ben het met je eens Snailler,

      maar qua reacties is het soms ook bar slecht hoor.. dan lijkt het op een forum voor 4+ tot max 14 jaar.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 13:45
  • Erwinnaar

    Posts: 5.682

    Zo'n klaagzang om een paar tienden, terecht wel want hij wil vooraan staan. Moet je eens nagaan als het wel loopt, dan seconde ervoor?

    Ben dan toch benieuwd hoe het Perez vergaat.....

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 11:56
    • Patrace

      Posts: 6.721

      Max wil altijd maximaliseren. Dus als hij een tiende sneller is dan de concurrent, wil hij alles doen om daar twee tienden van te maken. Als hij een seconde sneller is, wil hij alles proberen om daar 1,5 seconden van te maken.
      Hij streeft ernaar om zich altijd te verbeteren en dat verwacht hij ook van het team.

      Dat hij aangeeft dat dingen niet gaan zoals hij wil, kun je interpreteren als een klaagzang, maar het geeft vooral zijn drive om te winnen aan en als dat niet lukt om dan ten minste zo hoog mogelijk te finishen.

      • + 4
      • 24 mei 2026 - 12:40
  • JeanLuc Picard

    Posts: 369

    Ik had van de week ook geen snelheid, warp 4 was de max. Bleek dat Geordi La Forge de verkeerde coils geïnstalleerd had.

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 13:32
  • Stoffelman

    Posts: 6.345

    "Verstappen besloot de bal bij Red Bull te leggen. Hij gaf bewust geen input, om te kijken hoe het zou gaan"

    ----

    Om de eenvoudige reden dat hij zelf ook geen oplossing wist.
    Doelbewust het team de verkeerde richting insturen doet geen enkele coureur.
    Het compromitteert zijn eigen uitgangspositie.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 13:54

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

