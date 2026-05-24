Max Verstappen kende gisteren een frustrerende kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hij kwam niet verder dan de zesde tijd, en maakte na afloop een zwaar gefrustreerde indruk. Verstappen was niet blij met de keuzes van zijn team Red Bull, en dat mocht iedereen weten.

Met pijn en moeite wist Verstappen in de slotfase van de kwalificatie de zesde tijd te rijden. Meer kon hij niet uit zijn Red Bull-bolide persen, en iedereen mocht weten dat er hem iets dwarszat. Zwaar gefrustreerd riep hij over de boordradio dat hij geen snelheid had op de rechte stukken en dat hij amper grip had.

Wat is de stand van zaken?

Na afloop haalde hij uit voor de camera van Viaplay, en toen hij zich meldde bij de internationale media, deed hij dat nog eens dunnetjes over: "We staan er drie tot vier tienden achter. Heel erg veel dingen zijn lastig te begrijpen, want ik heb ook geen idee waar die laatste ronde vandaan kwam. Hij kwam er uiteindelijk wel, maar de hele sessie had ik weinig topsnelheid en gewoon nul grip."

Zwaar ontevreden

Verstappen maakte er geen geheim van, hij was niet blij met de beslissingen van Red Bull: "We hebben natuurlijk de auto aangepast. Iets minder downforce, iets beter over de kerbs en uiteindelijk net zo snel. We hebben wel iets anders gedaan ten opzichte van Isack, want dat wilde het team. Het werkt duidelijk niet hoe het moet."

Waarom hij zoveel snelheid verliest op de rechte stukken, is ook voor Verstappen een raadsel: "Ik weet het niet. Ik kreeg ook nul info van het team, dus het is duidelijk dat we het niet konden oplossen tijdens de sessie."

Waarom nam Verstappen geen besluit?

Verstappen besloot de bal bij Red Bull te leggen. Hij gaf bewust geen input, om te kijken hoe het zou gaan: "Soms moet je het team ook even hun gang laten gaan en duidelijk laten merken dat het zo niet werkt. Ik zei: 'Doe maar, het is goed. Als jullie denken dat het werkt, dan gaan we dat doen.' Maar het werkte niet."

Het kwam niet als een verrassing: "Weet je, ik heb het al zo vaak aangegeven. Soms moet je het dan maar gewoon voelen dat het niet werkt. Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet maken."

Aanpassingen voor de regen?

Qua set-up had Red Bull in ieder geval geen rekening gehouden met de verwachte regen: "Het was puur gericht op snelheid. Maar zondag is het nat, en dan hebben we weer andere problemen. Je moet er eerst maar voor zorgen dat de banden werken, en dat wordt al moeilijk genoeg."