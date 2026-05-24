Chaos op komst: Regen kan spelbreker worden in Canada

Chaos op komst: Regen kan spelbreker worden in Canada

De Formule 1-wereld bereidt zich vandaag voor op een belangrijke race in Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve zal blijken hoe de verhoudingen liggen na de updates, en veel coureurs verwachten spektakel. De reden? Er hangt regen in de lucht. Krijgen we nu echt de eerste regenrace in dit nieuwe F1-tijdperk?

Twee weken geleden staarde iedereen in Miami naar de lucht. Er werd dagenlang gesproken over naderend onweer, en de FIA, de Formule 1 en de race-organisatie besloten de race te vervroegen. Iedereen bereidde zich voor op een ouderwets waterballet, maar dat gebeurde niet. Er vielen slechts een paar druppeltjes, en de gewenste regenrace bleef nog even uit.

Vandaag lijkt de kans wat groter te zijn op een ouderwets waterspektakel. De FIA gaf gisteravond al een zogenaamde 'rain hazard' uit, wat betekent dat ze ernstig rekening houden met een natte race. Zo'n waarschuwing wordt afgegeven als er minimaal veertig procent op neerslag is, en dat is volgens de weermodellen van de FIA het geval.

IJskoude dag

Het weer lijkt vandaag helemaal om te slaan in Montreal. Het zonnetje maakt ruimte voor koudere omstandigheden, en het is de verwachting dat het ongeveer 12 graden Celsius wordt in de Canadese stad. Dat zou betekenen dat het de koudste race in jaren wordt, en dat kan al voor problemen zorgen.

Naast de koudere omstandigheden is er een realistische kans op regen. Gisteravond gaven de weermodellen aan dat er zestig procent kans is op regen rond de starttijd van de race. De kans op regen neemt vanaf dat punt echter af, maar het weer blijft zeer onvoorspelbaar.

Kansen voor Verstappen?

De teams en de coureurs houden in ieder geval al rekening met een natte race. Een aantal coureurs verklaarden na afloop van de kwalificatie dat hun teams de set-up hadden aangepast met het oog op de regen. Max Verstappen stelde zelfs dat het chaos zal worden, en dat kan in zijn voordeel werken.

Verstappen staat immers bekend als een echte regenrijder, en hij bewees in het verleden dat hij met een slechte auto ook kan schitteren in de regen. Verstappen is daarnaast één van de weinige coureurs die al met deze auto's in de regen heeft gereden. Tijdens de wintertest in Barcelona betrad hij immers de baan in de regen. Het was die dag ook zeer koud, en dat betekent dat Verstappen al in vergelijkbare omstandigheden als in Canada heeft gereden.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.930

    Het schijnt daar vanaf 's morgens vroeg te gaan regenen tot een uur of 4.
    In ieder geval starten op een natte baan, maar het zou zomaar eens droog
    kunnen zijn tijdens de race,

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 08:21
  • Rimmer

    Posts: 13.301

    Het wordt gewoon een droge race. Koud maar droog. De rijders zullen meerdere ronden nodig hebben om de banden op temperatuur te krijgen maar aangezien er geracet wordt heeft niemand de luxe ze rustig op te warmen.
    De auto’s die niet goed in balans zijn zullen als eerste de banden aan gort rijden.
    Het wordt dus een vrij eenvoudige race voor Mercedes en McLaren met ver daarachter de Ferrari’s.
    Max valt denk ik uit en Hadjar roemloos buiten de top 10.
    “Verrassing” van de dag zullen de Audi’s zijn. Zij pakken de puntjes van P7 en P8 op.
    Sowieso is het bewonderenswaardig wat Audi met hun eigen motor al heeft laten zien. Ook nu stonden ze weer op het randje van de top 10.
    Ze hoeven nog maar kleine stapjes te zetten om al structureel in de top 10 mee te doen en dat is gewoon knap.

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 08:55
    • snailer

      Posts: 33.117

      Verstappen zal het hoe dan ook moeilijk krijgen. De deg in de sprint race was dramatisch. Wat een contrast met Miami waar hij de minste deg had.

      Het RBR team heeft echt een heel slechte job gedaan. Ze schijnen niet naar Verstappen hebben willen luisteren omdat ze overtuigd waren dat de richting waar ze op wilden gaan de beste was. Verstappen heeft er uiteindelijk mee ingestmd om ze de data te laten verzamelen. Hadjer is de auto niet van aangepast. De auto van Verstappen is gewoon veel slechter nog dan na de sprint.

      Het zou zmaar kunnen zijn dat Hadjar voor Verstappen komt, omdat de auto niet mag worden aangepast.

      Als ik RBR was zou ik met Verstappen barc ferme overtreden en van de pit starten.

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 09:02
    • Skoda F1

      Posts: 802

      De bitch is loose! Wat de oorzaak van de hooge Deg kan zijn..

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 10:47
    • snailer

      Posts: 33.117

      Ik snap je niet skoda. Daarom maar een serieus antwoord.

      Bandenfluisteraars hebben gewoon een auto nodig om te exeleren op dat gebied. Als de auto banden vreet, dan kunnen Hamilton, Norris en Verstappen, de besten wat mij betreft op dat gebied, helemaal niets.
      je kan het vooral n aan Piastri zien. Die is er duidelijk minder in geweest. Maar sinds de wondervelg kan hij wel zijn rijstijl vol deployen zonder hoge deg. Als het dan regent en de inters komen er onder, dan helpen de velgen niet goed omdat die vooral zijn ontworpen voor droge omstandigheden. En dan heeft Norris weer de overhand wat banden managen betreft.

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 10:53
    • Skoda F1

      Posts: 802

      De auto van max lag als een dijk op de weg in Miami! Nu in Montreal is hij heel los aan de achterkant en kan geen grip vinden met als gevolg veel wielspin uit de bochten

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 11:09
  • Erwinnaar

    Posts: 5.681

    Zoals zo vaak met voorspelde regen maar dan ook echt vaak: storm in glas water.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 09:10
  • Larry Perkins

    Posts: 65.213

    Totale chaos en dus de eerste GP-overwinning van Lance en dat nog wel op zijn thuiscircuit...

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 09:22
    • Pietje Bell

      Posts: 34.930

      Wat is daar bij RBR aan de hand? Max vond de wagen niet goed. Hij heeft zelf meerdere set-ups uitgeprobeerd. Hielp niet. Toen kreeg hij van het team een set-up die hij uit moest proberen tijdens de kwali, waarvan Max op voorhand al zei dat die niet ging werken. Toen hij dat tijdens het rijden zei kreeg hij geen feedback/antwoord. "Doorrijden, goed om data te verzamelen" en kwali hierdoor naar de ..........
      Mekies vertelde dat ze NIET met een regen set-up hebben gereden.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 09:47
    • snailer

      Posts: 33.117

      "Mekies vertelde dat ze NIET met een regen set-up hebben gereden."

      Als hij het zegt zal het waar zijn. Waarom er om liegen? Maar het verbaasde me wel, want de RBR van Verstappen ging erg langzaam op de rechte stukken. Ging steeds meer clippen. En dat suggereert toch wel dat de downforce van de vleugels omhoog is gegaan elke ronde in kwalificatie.

      Hoe dan ook gebeuren er vreemde dingen.

      Wat ik ook enorm vreemd vind vanuit de data:
      In Miami had Verstappen de minste deg, dus beter dan die bij McLaren die de magische velgen heeft die er voor zorgen dat de banden niet oververhitten. Hoewel marginaal was daar de deg minder dan bij de McLarens in Miami.

      Nu was de deg van de banden dramatisch. En dat terwijl er nog minder load op de banden komt dan in Miami. Zeer bijzonder. RBR maakt er een potje van. En er is nog steeds iets niet goed aan de wagen dat ze waarschijnlijk zelf niet begrijpen.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 10:14
  • Pietje Bell

    Posts: 34.930

    Deze weerman uit Sao Paulo houdt altijd de weersverwachtingen van de F1 en WEC bij.

    In Miami zat hij ook goed. Eigenlijk meestal wel.

    Ook hij zegt net als Ventusky dat er tijdens de GP geen regen gaat vallen, hooguit een spatje.

    Zijn laatste bericht is van 3 am onze tijd:

    Rodolfo
    @Rodolfoar07
    ·
    9 u
    #F1 #CanadianGP 🇨🇦 The latest forecast from the FIA ​​Weather Service (by @NobleF1
    ) informs teams that shower activity will decrease during the afternoon.

    This Saturday night's ECMWF (18Z) schedule even suggests a rain-free race is more likely.

    Voor de kaartjes zie zijn Twitter ccount.

    Momenteel regent het in Montreal, zie Ventusky.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 12:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

