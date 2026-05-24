De Formule 1-wereld bereidt zich vandaag voor op een belangrijke race in Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve zal blijken hoe de verhoudingen liggen na de updates, en veel coureurs verwachten spektakel. De reden? Er hangt regen in de lucht. Krijgen we nu echt de eerste regenrace in dit nieuwe F1-tijdperk?

Twee weken geleden staarde iedereen in Miami naar de lucht. Er werd dagenlang gesproken over naderend onweer, en de FIA, de Formule 1 en de race-organisatie besloten de race te vervroegen. Iedereen bereidde zich voor op een ouderwets waterballet, maar dat gebeurde niet. Er vielen slechts een paar druppeltjes, en de gewenste regenrace bleef nog even uit.

Vandaag lijkt de kans wat groter te zijn op een ouderwets waterspektakel. De FIA gaf gisteravond al een zogenaamde 'rain hazard' uit, wat betekent dat ze ernstig rekening houden met een natte race. Zo'n waarschuwing wordt afgegeven als er minimaal veertig procent op neerslag is, en dat is volgens de weermodellen van de FIA het geval.

IJskoude dag

Het weer lijkt vandaag helemaal om te slaan in Montreal. Het zonnetje maakt ruimte voor koudere omstandigheden, en het is de verwachting dat het ongeveer 12 graden Celsius wordt in de Canadese stad. Dat zou betekenen dat het de koudste race in jaren wordt, en dat kan al voor problemen zorgen.

Naast de koudere omstandigheden is er een realistische kans op regen. Gisteravond gaven de weermodellen aan dat er zestig procent kans is op regen rond de starttijd van de race. De kans op regen neemt vanaf dat punt echter af, maar het weer blijft zeer onvoorspelbaar.

Kansen voor Verstappen?

De teams en de coureurs houden in ieder geval al rekening met een natte race. Een aantal coureurs verklaarden na afloop van de kwalificatie dat hun teams de set-up hadden aangepast met het oog op de regen. Max Verstappen stelde zelfs dat het chaos zal worden, en dat kan in zijn voordeel werken.

Verstappen staat immers bekend als een echte regenrijder, en hij bewees in het verleden dat hij met een slechte auto ook kan schitteren in de regen. Verstappen is daarnaast één van de weinige coureurs die al met deze auto's in de regen heeft gereden. Tijdens de wintertest in Barcelona betrad hij immers de baan in de regen. Het was die dag ook zeer koud, en dat betekent dat Verstappen al in vergelijkbare omstandigheden als in Canada heeft gereden.