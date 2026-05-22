Verstappen positief gezind over Red Bull: "Blijven verbeteren"

Max Verstappen kijkt met vertrouwen vooruit naar de komende races na een bemoedigend weekend in Miami. De Nederlander zag Red Bull daar een stap vooruit zetten, maar beseft tegelijk dat de verhoudingen in de Formule 1 razendsnel kunnen veranderen. Daarnaast blikte Verstappen ook nog eens terug op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, een avontuur dat duidelijk naar meer smaakt.

Verstappen kende in Miami een degelijk weekend en zag positieve signalen bij Red Bull. Toch blijft de viervoudig wereldkampioen voorzichtig, want volgens hem kan ieder circuit opnieuw een ander verhaal opleveren. De verschillen zijn klein en ontwikkeling blijft cruciaal.

Verstappen hoopt dichter bij top drie te komen

Volgens Verstappen was Miami een belangrijke stap vooruit voor Red Bull, al verwacht hij niet dat het team nu plots structureel meevecht vooraan. De Nederlander benadrukt dat elk raceweekend opnieuw een gevecht tegen de klok én de concurrentie wordt.

“Miami voelde voor ons echt als een stap vooruit”, vertelt Verstappen tegenover verschillende media. “Maar in deze sport blijft het elk weekend een ontwikkelingsstrijd. Dit circuit is weer helemaal anders, met een andere lay-out en een ander gevoel in de wagen. Daardoor zullen er sowieso verrassingen zijn.”

Toch reist Verstappen met een duidelijk doel af naar het weekend. “Ik hoop vooral dat we dichter bij de top drie kunnen aansluiten. Dat zou opnieuw een mooie stap vooruit zijn.”

Nürburgring smaakt naar meer voor Verstappen

Naast de Formule 1 ging het in Canada vanzelfsprekend ook nog over Verstappens deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Ondanks de technische problemen in de slotfase kijkt de Nederlander met veel plezier terug op het evenement.

“Dat was echt een ontzettend cool evenement”, zegt Verstappen glimlachend. Daarmee lijkt de deur voor een nieuwe deelname in de toekomst allesbehalve gesloten.

Toch blijft de focus voorlopig op Red Bull en de sportieve vooruitgang liggen. “Voor ons draait het nu vooral om blijven verbeteren en proberen de kloof met de top drie-teams verder te verkleinen”, besluit Verstappen. “Het team is enorm gemotiveerd en iedereen kijkt uit naar de komende races.”

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

