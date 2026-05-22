Max Verstappen kijkt met vertrouwen vooruit naar de komende races na een bemoedigend weekend in Miami. De Nederlander zag Red Bull daar een stap vooruit zetten, maar beseft tegelijk dat de verhoudingen in de Formule 1 razendsnel kunnen veranderen. Daarnaast blikte Verstappen ook nog eens terug op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, een avontuur dat duidelijk naar meer smaakt.

Verstappen kende in Miami een degelijk weekend en zag positieve signalen bij Red Bull. Toch blijft de viervoudig wereldkampioen voorzichtig, want volgens hem kan ieder circuit opnieuw een ander verhaal opleveren. De verschillen zijn klein en ontwikkeling blijft cruciaal.

Verstappen hoopt dichter bij top drie te komen

Volgens Verstappen was Miami een belangrijke stap vooruit voor Red Bull, al verwacht hij niet dat het team nu plots structureel meevecht vooraan. De Nederlander benadrukt dat elk raceweekend opnieuw een gevecht tegen de klok én de concurrentie wordt.

“Miami voelde voor ons echt als een stap vooruit”, vertelt Verstappen tegenover verschillende media. “Maar in deze sport blijft het elk weekend een ontwikkelingsstrijd. Dit circuit is weer helemaal anders, met een andere lay-out en een ander gevoel in de wagen. Daardoor zullen er sowieso verrassingen zijn.”

Toch reist Verstappen met een duidelijk doel af naar het weekend. “Ik hoop vooral dat we dichter bij de top drie kunnen aansluiten. Dat zou opnieuw een mooie stap vooruit zijn.”

Nürburgring smaakt naar meer voor Verstappen

Naast de Formule 1 ging het in Canada vanzelfsprekend ook nog over Verstappens deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Ondanks de technische problemen in de slotfase kijkt de Nederlander met veel plezier terug op het evenement.

“Dat was echt een ontzettend cool evenement”, zegt Verstappen glimlachend. Daarmee lijkt de deur voor een nieuwe deelname in de toekomst allesbehalve gesloten.

Toch blijft de focus voorlopig op Red Bull en de sportieve vooruitgang liggen. “Voor ons draait het nu vooral om blijven verbeteren en proberen de kloof met de top drie-teams verder te verkleinen”, besluit Verstappen. “Het team is enorm gemotiveerd en iedereen kijkt uit naar de komende races.”