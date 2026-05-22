Het team van Red Bull Racing heeft weer een belangrijke naam aan boord gehaald. Voormalig Ferrari-man Gino Rosato is namelijk per direct aan de slag gegaan bij de werkgever van Max Verstappen. De Canadees gaat aan de gang als consultant, en is dit weekend al aanwezig in de paddock.

Het team van Red Bull Racing heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie Grands Prix van het seizoen vielen de prestaties tegen, en begon de frustratie bij Verstappen te groeien. In Miami introduceerde het team updates, en die leken aan te slaan. Ze konden zich weer mengen in de strijd met Mercedes, McLaren en Ferrari, en ze hopen dit weekend in Canada weer goed voor de dag te kunnen komen.

Wat gaat Rosato doen?

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull in de jacht op betere resultaten nu Gino Rosato vastgelegd. De Canadees gaat per direct aan de slag als consultant en zal dit jaar aanwezig zijn bij een aantal Grands Prix. Rosato was jarenlang werkzaam bij het team van Ferrari, waar hij meerdere rollen vervulde. Rosato was een bekend gezicht in de paddock, en had een goede band met veel coureurs van de Scuderia. Zo bouwde hij een hechte band op met Kimi Räikkönen, en is hij de peetvader van diens zoon Robin.

Volgens De Telegraaf kan Rosato het ook goed vinden met Max en Jos Verstappen, en hij is dit weekend ook aanwezig in Montreal. Hij werd gisteren al gesignaleerd in de paddock, maar het is niet duidelijk of hij zich nu al zal melden in de pitbox van Red Bull.

Hoe gaat het met Verstappen?

Het team van Red Bull Racing is nog niet goed begonnen aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Ze staan na vier Grands Prix op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 30 WK-punten, en hun achterstand op lijstaanvoerder Mercedes is reusachtig. De Duitse renstal staat nu op 180 punten, en Red Bull lijkt een titel nu al te kunnen vergeten.

Voor viervoudig wereldkampioen Verstappen was het een rampzalige start van het seizoen. In Australië, China en Japan worstelde hij met zijn auto en had hij moeite met het vinden van de aansluiting bij de andere topcoureurs. In Miami ging het beter, startte hij vanaf de tweede plaats, maar verspeelde hij zijn podiumkansen met een spin in de tweede bocht. Hij staat na vier raceweekenden op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met slechts 26 WK-punten achter zijn naam.