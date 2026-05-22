'Red Bull trekt voormalig Ferrari-gezicht aan'


Het team van Red Bull Racing heeft weer een belangrijke naam aan boord gehaald. Voormalig Ferrari-man Gino Rosato is namelijk per direct aan de slag gegaan bij de werkgever van Max Verstappen. De Canadees gaat aan de gang als consultant, en is dit weekend al aanwezig in de paddock.

Het team van Red Bull Racing heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie Grands Prix van het seizoen vielen de prestaties tegen, en begon de frustratie bij Verstappen te groeien. In Miami introduceerde het team updates, en die leken aan te slaan. Ze konden zich weer mengen in de strijd met Mercedes, McLaren en Ferrari, en ze hopen dit weekend in Canada weer goed voor de dag te kunnen komen.

Wat gaat Rosato doen?

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull in de jacht op betere resultaten nu Gino Rosato vastgelegd. De Canadees gaat per direct aan de slag als consultant en zal dit jaar aanwezig zijn bij een aantal Grands Prix. Rosato was jarenlang werkzaam bij het team van Ferrari, waar hij meerdere rollen vervulde. Rosato was een bekend gezicht in de paddock, en had een goede band met veel coureurs van de Scuderia. Zo bouwde hij een hechte band op met Kimi Räikkönen, en is hij de peetvader van diens zoon Robin.

Volgens De Telegraaf kan Rosato het ook goed vinden met Max en Jos Verstappen, en hij is dit weekend ook aanwezig in Montreal. Hij werd gisteren al gesignaleerd in de paddock, maar het is niet duidelijk of hij zich nu al zal melden in de pitbox van Red Bull.

Hoe gaat het met Verstappen?

Het team van Red Bull Racing is nog niet goed begonnen aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Ze staan na vier Grands Prix op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 30 WK-punten, en hun achterstand op lijstaanvoerder Mercedes is reusachtig. De Duitse renstal staat nu op 180 punten, en Red Bull lijkt een titel nu al te kunnen vergeten.

Voor viervoudig wereldkampioen Verstappen was het een rampzalige start van het seizoen. In Australië, China en Japan worstelde hij met zijn auto en had hij moeite met het vinden van de aansluiting bij de andere topcoureurs. In Miami ging het beter, startte hij vanaf de tweede plaats, maar verspeelde hij zijn podiumkansen met een spin in de tweede bocht. Hij staat na vier raceweekenden op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met slechts 26 WK-punten achter zijn naam.

Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Ferrari Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (6)

  • koppie toe

    Posts: 5.338

    Hoe zou het met Verstappen gaan?

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 09:37
    • Pietje Bell

      Posts: 34.885

      Die ligt nog heerlijk te slapen in Montreal.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 09:50
    • van lotje,g

      Posts: 1.257

      Met Max of met Jos, of met beiden?

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 09:54
    • snailer

      Posts: 33.053

      Als ik moet gokken tussen slapen en simmen.... Denk simmen.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:36
    • The Wolf

      Posts: 865

      slapend simmen,
      oftewel slammen

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:43
    • Pietje Bell

      Posts: 34.885

      @koppie's bericht was van 09:37u. Het was daar toen 03:37u.
      Zeker weten dat hij lag te slapen.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:48

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

