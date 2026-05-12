De Nürburgring bereidt zich voor op de komst van tienduizenden Max Verstappen-fans, maar zij lopen al tegen de eerste ongemakken aan. Het is namelijk de verwachting dat er de nodige neerslag kan vallen, en de eerste grasvelden naast de Nordschleife zijn al veranderd in een modderpoel.

Verstappen debuteert dit jaar in de 24 uur van de Nürburgring, en dat heeft voor een enorme interesse in het evenement gezorgd. De tickets gingen als warme broodjes over de toonbank, en de organisatie heeft de fans het advies gegeven op tijd naar de Eifel af te reizen. Op maandag trokken de eerste fans al met campers en busjes naar het circuit, maar het weer wilde niet meewerken. Het was vochtig, en dat zorgde ervoor dat grasveldjes veranderden in modderpoeltjes.

Hoe gaat het met de fans?

Op beelden die door fans worden gedeeld op sociale media is te zien hoe de eerste grasveldjes als één grote hoop blubber zijn geworden. Op foto's van het veld naast de Breidscheid op de Nordschleife, is te zien hoe het lastig is om het terrein te bereiken. De eerste campers en auto's hebben het veldje al bereikt, maar het zou inmiddels lastig zijn om door de modder heen te ploegen.

Hoe ziet het weer er voor de komende dagen uit?

Voor de komende dagen lijkt het weerbeeld niet te veranderen. De Duitse weerdienst meldde zelfs dat er een koufront over de regio trekt. Vannacht was er zelfs een kans op vorst, en kon er sneeuw vallen. Voor de komende dagen verwacht men wisselvalligheid. Er kan zware bewolking ontstaan met kans op veel regenbuien, en misschien zelfs onweer.

Extra uitdaging

De kans is dus groot dat de 24 uur van de Nürburgring van aankomend weekend zal worden geteisterd door neerslag. In de voorgaande edities viel er regelmatig een bui, wat ook voor oponthoud zorgde. Aangezien de Nürburgring Nordschleife zeer lang is en in een uitdagend gebied ligt, is het vrij normaal dat het droog is aan de ene kant van het circuit, terwijl het op andere delen regent.

Verstappen maakte tijdens een recente test al kennis met het weer. In regen en zelfs sneeuw reed hij een aantal rondjes in zijn Mercedes-AMG GT3. Hij zal deze auto tijdens de race delen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer.