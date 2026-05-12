Regen teistert Nürburgring: campings veranderen in modderpoel

Regen teistert Nürburgring: campings veranderen in modderpoel

De Nürburgring bereidt zich voor op de komst van tienduizenden Max Verstappen-fans, maar zij lopen al tegen de eerste ongemakken aan. Het is namelijk de verwachting dat er de nodige neerslag kan vallen, en de eerste grasvelden naast de Nordschleife zijn al veranderd in een modderpoel.

Verstappen debuteert dit jaar in de 24 uur van de Nürburgring, en dat heeft voor een enorme interesse in het evenement gezorgd. De tickets gingen als warme broodjes over de toonbank, en de organisatie heeft de fans het advies gegeven op tijd naar de Eifel af te reizen. Op maandag trokken de eerste fans al met campers en busjes naar het circuit, maar het weer wilde niet meewerken. Het was vochtig, en dat zorgde ervoor dat grasveldjes veranderden in modderpoeltjes.

Hoe gaat het met de fans?

Op beelden die door fans worden gedeeld op sociale media is te zien hoe de eerste grasveldjes als één grote hoop blubber zijn geworden. Op foto's van het veld naast de Breidscheid op de Nordschleife, is te zien hoe het lastig is om het terrein te bereiken. De eerste campers en auto's hebben het veldje al bereikt, maar het zou inmiddels lastig zijn om door de modder heen te ploegen.

Hoe ziet het weer er voor de komende dagen uit?

Voor de komende dagen lijkt het weerbeeld niet te veranderen. De Duitse weerdienst meldde zelfs dat er een koufront over de regio trekt. Vannacht was er zelfs een kans op vorst, en kon er sneeuw vallen. Voor de komende dagen verwacht men wisselvalligheid. Er kan zware bewolking ontstaan met kans op veel regenbuien, en misschien zelfs onweer.

Extra uitdaging

De kans is dus groot dat de 24 uur van de Nürburgring van aankomend weekend zal worden geteisterd door neerslag. In de voorgaande edities viel er regelmatig een bui, wat ook voor oponthoud zorgde. Aangezien de Nürburgring Nordschleife zeer lang is en in een uitdagend gebied ligt, is het vrij normaal dat het droog is aan de ene kant van het circuit, terwijl het op andere delen regent.

Verstappen maakte tijdens een recente test al kennis met het weer. In regen en zelfs sneeuw reed hij een aantal rondjes in zijn Mercedes-AMG GT3. Hij zal deze auto tijdens de race delen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer.

vosje1991

Posts: 469

Maar in welke klasse zit Coronel dan?

  • 2
  • 12 mei 2026 - 11:14
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.220

    Je zal daar maar in je tentje zitten in je korte broek en Max t-shirtje.
    Smorgens vorst en smiddags sneeuw en savonds.....vorst èn sneeuw.

    Ja, je moet er wel wat voor overhebben toch?

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 10:12
    • F1jos

      Posts: 5.231

      Mijn meisje is een adoring-fan van Max en als ik koud heb liggen we warm onder de Max deken. Hier hebben we alles voor over.

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 10:39
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.220

      Zo'n meisje wil ik ook wel.
      Niet de Max adoratie, maar wel samen onder de deken.

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 12:28
    • schwantz34

      Posts: 41.997

      Lekker aanmodderen onder de dekens is het leukste dat er is....

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 13:24
    • schwantz34

      Posts: 41.997

      En als je stevig aanmoddert komt die poel er vanzelf wel....

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 13:39
  • F1jos

    Posts: 5.231

    “No mud no glory”.

    • + 1
    • 12 mei 2026 - 10:32
  • Regenrace

    Posts: 2.620

    Gt2, GT3 had natuurlijk makkelijker geweest, maar eigenzinnige Duitsers hanteren een eigen klasse-aanduiding. Gebaseerd op zwei-und-halb kubieke bratwurst, denk ik. Dus voor wie geen wijs meer wordt uit al die malle klassen (uh... ik), hier een lijstje:

    SP11 – GT2-auto’s volgens SRO-regels.
    SP9 – GT3-auto’s volgens FIA-reglementen (snelste klasse).
    SP10 – GT4-racewagens.
    SP-X – Speciale of experimentele auto’s die niet in andere klassen passen.

    SP3 t/m SP7 – Klassen op basis van cilinderinhoud (hoe groter de motor, hoe hoger de klasse).
    SP3T / SP2T / SP4T – Turbo-auto’s in verschillende motorcategorieën.
    SP8 / SP8T – Grote motoren, met of zonder turbo.
    SP-Pro – Speciaal aangepaste raceauto’s met krachtige motoren boven 3000 cc.

    VT2 / VT3 – Bijna standaard productieauto’s met beperkte aanpassingen.
    Cup-klassen – Merkspecifieke competities, bijvoorbeeld Porsche Cup- of BMW Cup-auto’s.
    H-klassen – Historische racewagens.
    AT-klassen – Alternatieve aandrijving, zoals hybride of elektrische auto’s.

    Zo is er grote kans dat Coronel gaat winnen: in zijn klasse doen nl maar 2 auto's mee.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 10:50
    • The Wolf

      Posts: 799

      Was für eine Scheiße? Geen touw aan vast te knopen. By the way, die andere is Tim. Dus Tim óf Tom gaat winnen. Of Rocco

      • + 1
      • 12 mei 2026 - 11:01
    • Joeppp

      Posts: 8.557

      Wel balen als er maar 2 auto's meedoen en je wordt niet eerste.

      • + 1
      • 12 mei 2026 - 11:04
    • vosje1991

      Posts: 469

      Maar in welke klasse zit Coronel dan?

      • + 2
      • 12 mei 2026 - 11:14
    • snailer

      Posts: 32.816

      Kan me herinneren dat we ooit een sport tournooi wonnen (onze klas.)

      De judo finale zou de beslissing brengen. En 1 van ons was een judoka. De strijd ging over de volle duur. Mijn klasgenoot scoorde een ninimaal punt direct de eerst epaar tellen. Daarna was eigenlijk die andere gewoon beter, maar kreeg nergens punten voor. Met die overwinning wonnen we het totale sporttournooi. Net.

      En o ja. Volle mep aan punten. 2 deelnemers.

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 14:06
    • snailer

      Posts: 32.816

      O ja. dat vergat ik. Niet bagateliseren. De helft hier is een ornaje supporter. Wie weet houdt Coronel straks de eer hoog.

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 14:07
  • Dikkedop

    Posts: 778

    Och wat heb ik daar fantastische tijden gehad op de campings tijdens de gp's ... beetje blubber hoort er bij!

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 13:54

