user icon
icon

Verstappen vliegt vlak voor Nürburgring-avontuur naar Red Bull-fabriek

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen vliegt vlak voor Nürburgring-avontuur naar Red Bull-fabriek

Voor Max Verstappen staat deze week in het teken van de 24 uur van de Nürburgring. Hij zal zich vandaag echter met iets anders gaan bezighouden, want hij zal afreizen naar de fabriek van Red Bull in het Britse Milton Keynes. Daar zal hij zich vermoedelijk gaan voorbereiden op de Grand Prix van Canada.

Verstappen zal donderdag de Nürburgring opkomen voor de eerste sessies, maar vandaag zal hij zich daar nog niet op focussen. GPToday.net heeft begrepen dat Verstappen rond deze tijd naar het Britse vliegveld Cranfield zal vliegen, wat vlak naast Milton Keynes ligt. Daar zal hij zich melden op de Red Bull-fabriek, en de kans is groot dat hij zich daar bezig gaat houden met de voorbereidingen op de Canadese Grand Prix.

Meer over Red Bull Racing FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

5 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Wat gaat Verstappen doen in Milton Keynes?

Verstappen stapt, als hij zich op de Red Bull-fabriek meldt, meestal in de simulator om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende Grand Prix. Over anderhalve week staat de race in Montreal op het programma, en aangezien Verstappen door zijn Nürburgring-verplichtingen verder weinig tijd heeft, is vandaag de enige kans om zich op de Grand Prix te focussen.

Is dit bijzonder?

Het gaat om een bliksembezoekje aan de Red Bull-fabriek, want Verstappen vliegt vanavond alweer terug naar Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. Verstappen vliegt wel vaker naar het Verenigd Koninkrijk om zich bij zijn team te melden. Voorafgaand aan de Grand Prix van Miami combineerde hij een bezoekje aan de fabriek met een filmdag op het circuit van Silverstone. Daar reed hij voor het eerst met de updates die Red Bull in Miami op de auto schroefde.

Focus op het racen

Na de race in Miami vierde Verstappen kort vakantie met zijn gezin, maar nu gaat de focus weer vol op het racen. Vandaag ligt de focus dus op zijn F1-werkzaamheden met Red Bull, maar daarna zal hij alleen nog maar aan de Nürburgring denken. De eerste sessie in de Groene Hel staat op donderdag op het programma, en het is dus de verwachting dat hij morgenavond naar Duitsland gaat afreizen.

Verstappen bestuurt op de Nürburgring een Mercedes-AMG GT3 die hij deelt met de ervaren coureurs Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon. Met hen kwam hij eerder ook in actie tijdens NLS-races, en daar maakten ze veel indruk.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.720

    Het is lunchtijd en ik ben net als Max stapelgek op kebab, maar toen ik dit net
    tegenkwam ging ik bijna over mijn nek; Zum Kotzen :

    www.instagram.com/p/DYPAbTagGJS/

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 12:35
  • Patrace

    Posts: 6.709

    Stel je voor dat je dit allemaal met lijnvluchten, taxi’s en dergelijke moet doen. Dan kost het zo enorm veel meer tijd, dat je het waarschijnlijk niet eens op één dag kunt doen.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 12:41
  • meister

    Posts: 4.274

    Vervelend dat ie ook nog moet werken, heb het met 'm te doen.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 13:23

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar