Voor Max Verstappen staat deze week in het teken van de 24 uur van de Nürburgring. Hij zal zich vandaag echter met iets anders gaan bezighouden, want hij zal afreizen naar de fabriek van Red Bull in het Britse Milton Keynes. Daar zal hij zich vermoedelijk gaan voorbereiden op de Grand Prix van Canada.

Verstappen zal donderdag de Nürburgring opkomen voor de eerste sessies, maar vandaag zal hij zich daar nog niet op focussen. GPToday.net heeft begrepen dat Verstappen rond deze tijd naar het Britse vliegveld Cranfield zal vliegen, wat vlak naast Milton Keynes ligt. Daar zal hij zich melden op de Red Bull-fabriek, en de kans is groot dat hij zich daar bezig gaat houden met de voorbereidingen op de Canadese Grand Prix.

Wat gaat Verstappen doen in Milton Keynes?

Verstappen stapt, als hij zich op de Red Bull-fabriek meldt, meestal in de simulator om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende Grand Prix. Over anderhalve week staat de race in Montreal op het programma, en aangezien Verstappen door zijn Nürburgring-verplichtingen verder weinig tijd heeft, is vandaag de enige kans om zich op de Grand Prix te focussen.

Is dit bijzonder?

Het gaat om een bliksembezoekje aan de Red Bull-fabriek, want Verstappen vliegt vanavond alweer terug naar Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. Verstappen vliegt wel vaker naar het Verenigd Koninkrijk om zich bij zijn team te melden. Voorafgaand aan de Grand Prix van Miami combineerde hij een bezoekje aan de fabriek met een filmdag op het circuit van Silverstone. Daar reed hij voor het eerst met de updates die Red Bull in Miami op de auto schroefde.

Focus op het racen

Na de race in Miami vierde Verstappen kort vakantie met zijn gezin, maar nu gaat de focus weer vol op het racen. Vandaag ligt de focus dus op zijn F1-werkzaamheden met Red Bull, maar daarna zal hij alleen nog maar aan de Nürburgring denken. De eerste sessie in de Groene Hel staat op donderdag op het programma, en het is dus de verwachting dat hij morgenavond naar Duitsland gaat afreizen.

Verstappen bestuurt op de Nürburgring een Mercedes-AMG GT3 die hij deelt met de ervaren coureurs Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon. Met hen kwam hij eerder ook in actie tijdens NLS-races, en daar maakten ze veel indruk.