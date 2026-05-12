Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Tijdens zijn eerdere deelnames aan NLS-races op de Ring maakte hij al veel indruk, en veteraan Markus Winkelhock zag Verstappen iets bijzonders doen bij het rijden door het verkeer.

Voor Verstappen gaat er met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring een droom in vervulling. Hij is een groot fan van de GT3-racerij en liet eerder al zien dat hij ook in deze auto's tot de besten behoort. Verstappen zal veel tegenstand krijgen tijdens de 24-uursrace, maar van een clash is geen sprake. Verstappen heeft veel respect voor de Nürburgring-coureurs, en dat is wederzijds.

Onder de indruk van Verstappen

Voormalig F1-coureur en Nürburgring-veteraan Markus Winkelhock is vol lof over Verstappen, en sprak zich uit bij PlanetF1: "Ik vind het geweldig om Max daar te zien rijden, alsof het normaal is. Uiteindelijk is hij een superster in de Formule 1, maar zo gedraagt hij zich niet."

"Ik denk dat hij ervan geniet, omdat het een compleet andere wereld is. Ik ken Max niet zo goed, maar als ik het van buitenaf bekijk, dan lijkt het erop dat hij dol is op puur racen. Hij is ook een echte racer, en hij vindt dit soort basic zaken op de Nürburgring leuk."

'Het is ongelooflijk'

Winkelhock vindt het ook heel bijzonder om te zien hoe Verstappen zich heeft aangepast aan de GT3-auto's: "Het is een compleet andere auto dan hij gewend is, en het heen en weer gaan tussen deze twee werelden is al lastig. Als je dan naar de Nordschleife gaat, wat geen normaal circuit is, en je er geen ervaring hebt... Ik weet nog dat ik hier voor het eerst in een GT3-auto reed, ik had wat meer lessen dan Max nodig om op snelheid te komen!"

Hoe Verstappen de Nordschleife bedwingt, is volgens de Duitser dan ook heel bijzonder: "Ik denk dat ik het nu wel onder de knie heb, maar wat hij doet is bizar. Het is echt ongelooflijk."

Wat is het moeilijkste punt?

Winkelhock legt uit hoe groot de verschillen zijn tussen de Formule 1 en het racen op de Nürburgring. Daar zag hij tijdens eerdere races hoe Verstappen op een bijzondere manier door het verkeer sneed.

Hij wist naar een trucje van Verstappen in de beruchte bocht Flugplatz: "Het verkeer, F1-coureurs zijn niet gewend aan het snelheidsverschil in het verkeer met al die langzame auto's. Er zijn iets van 160, 180 auto's op de baan, toch?"

"Soms is er een snelheidsverschil van zo'n 80 kilometer per uur, of misschien zelfs meer. Om al dat verkeer te kunnen lezen... Als GT3-coureur kan je daar veel tijd verliezen of winnen. Als je bijvoorbeeld aankomt in Flugplatz, dan is het slechtste wat je kan doen achter een langzame auto blijven en dan gaan accelereren richting Schwedenkreuz."

Waarom Verstappen hier indruk maakt

Hier is volgens Winkelhock een speciale tactiek nodig, iets wat Verstappen direct onder de knie had: "Het is slimmer om je daar iets terug te laten vallen, een gat te creëren, en je dan genoeg snelheid hebt om in te halen bij de run uit Flugplatz. Veel coureurs met weinig ervaring gaan daar gewoon achter de langzame auto rijden om dat te accelereren."

"Max begrijpt hoe je de juiste flow hebt door het verkeer. Ik heb de onboards van zijn tweede race bekeken, gewoon alleen zijn beelden voor 45 minuten lang. Ik zag hoe hij de Audi van Christopher Haase volgde, en het was geweldig. Het was bijzonder om te zien hoeveel ervaring hij al heeft. Echt heel vet."