Oud-ontwerper vernietigend naar FIA: "Hoe kan iemand zó'n fout twee keer maken?"

Voormalig ontwerper Gary Anderson snapt helemaal niets van de nieuwe motorregeling in de Formule 1. Hij is opvallend kritische en maakt de FIA met de grond gelijk. Hij is zeker niet de eerste die kritisch is op de huidige motorregels. 

Hij vindt dat de FIA een enorm domme fout heeft gemaakt en steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij is erg kritisch naar de organisatie toe en kan geen touw aan de beslissingen vastknopen.

'Hoe kan iemand deze fout maken?'

Tegenover The Race vraagt Anderson zich af hoe de FIA tot hun regels is gekomen:  "Hoe kon iemand denken dat men ook maar in de buurt zou komen van een 50/50-verdeling van het hybride vermogen over een ronde, terwijl voor beide taken dezelfde motor, de 350 kW MGU-K, werd gebruikt? We weten dat 50/50 nooit echt het geval was. Het was waarschijnlijk eerder 370 kW van de verbrandingsmotor en aanvankelijk 350 kW van de MGU-K."

Volgens Anderson is het simpelweg onmogelijk. "Als we uitgaan van die cijfers, betekent dit dat de MGU-K dat vermogensniveau ongeveer 11,5 seconden lang kon leveren vanuit een 4 MJ-accupakket, voordat de fakkel doofde. Als ik kijk naar de magie van hoe dat mogelijk zou moeten zijn, begin ik me achter mijn oren te krabben."

Weinig energie terug te winnen

"Op een vrij gemiddeld circuit wil de coureur ongeveer 60% van de ronde vol vermogen gebruiken en remt hij ongeveer 15% van de ronde hard. Dat laat 25% over in niemandsland. Er is misschien wat regeneratie mogelijk tijdens die periode, maar in werkelijkheid niet veel. Laten we voor het gemak 5% van die 25% nemen, zodat we potentieel 20% van de ronde kunnen terugwinnen."

Anderson komt daarom met een rekensommetje. "Als we dus naar die percentages kijken en uitgaan van een ronde van 100 seconden, komen we uit op 60 seconden potentieel volledig vermogen op verzoek van de coureur. Om dat te bereiken met het 4 MJ-accupakket moet je het 5,2 keer per ronde opladen (11,5 s x 5,2 = 60 s, red.) en om dat te bereiken heb je slechts 20 seconden om diezelfde MGU-K op zijn maximale regeneratievermogen te gebruiken."

Dure motoren

De nieuwe motoren waren erg duur, zo valt ook Anderson op. "In feite gebruik je 22 van de miljoenen dollars kostende aandrijflijnpakketten als generator. Als je alleen naar de basiscijfers kijkt, moet die theoretische 350 kW worden gedeeld door de 5,2 die ik hierboven heb berekend, wat neerkomt op ongeveer 70 kW. Tel dat op bij de 370 kW van de verbrandingsmotor en je komt uit op een totaal vermogen van 440 kW, in tegenstelling tot de oorspronkelijke opgave van 700 kW. Dat is 590 pk in plaats van 940 pk."

Anderson vertelt dat de FIA dit nooit had kunnen doen en dat zij zelfs twee keer dezelfde fout hebben gemaakt. "Ik heb in mijn leven veel fouten gemaakt, maar het enige wat ik heb geprobeerd te vermijden, was dezelfde fout twee keer maken. Wat ik uit bovenstaande uitspraak opmaak, is dat de machthebbers zich niet lijken te realiseren hoe ernstig het probleem is waarin ze zichzelf hebben gewerkt”, sluit hij af.

Reacties (7)

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.789

    Anderson heeft gelijk, dit is geen mening maar een sluitende berekening van de gevolgen van deze regels.

    • + 2
    • 11 mei 2026 - 10:17
  • F1jos

    Posts: 5.226

    Een belangrijk punt van kritiek is dat de FIA veel te veel compromissen heeft gesloten met fabrikanten en teams. Daardoor zou het uiteindelijke motorconcept intern tegenstrijdig zijn geworden.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 10:20
  • shakedown

    Posts: 1.792

    Een hoop gereken van iemand die er vast wel verstand van heeft. Maar of zijn aannames allemaal kloppen? Een deel van de drijvende kracht van de 50/50 verdeling was de hoop dat de technische koppen een nieuwe level van regeneratie konden ontwerpen.

    En dat is niet gelukt. Enerzijds door gebrek aan materiaal kennis, anderzijds door de tekortkomingen van de natuurkundige kennis. Is het ondenkbaar dat dit ooit gaat lukken? Nee. Die ontwikkeling staat nooit stil en met genoeg tijd en geld zullen ze steeds meer kunnen regenereren. Nieuwe materialen, nieuws optimalisaties.

    Het tijdspad is niet realistisch geweest. Dat er wel voor gekozen is, is ergens nog wel te begrijpen. De Formule E komt eraan. met de Gen 4 wagens is er weer een stap vooruit gezet. Die ontwikkeling is best intressant om te zien. ik denk dat ze qua snelheid nu in de buurt van de F2 komen. en met dit tempo zal er rond 2030 de trage F1 teams in het vizier komen (race distance zal nog wel ff een issues blijven)

    De F1 heeft denk ik dit best door. en ze stellen alle sop alles om de ontwikkel race als koploper te blijven gelden.

    En daar is het mis gegaan. De Formule E zal op lagere termijn (2030 en verder) steeds dichter op de F1 komen. Die ontwikkeling is simpelweg niet tegen te houden.

    Ik denk dat ze een beetje als een kat in het nauw een keuze gemaakt hebben welke niet goed doordacht is geweest. Nu is het aan ze om dit te corrigeren. Terug naar de ICE al dan niet met turbo, maar geen elektrisch vermogen meer. Uiteindelijk zal een volledig elektrische motor het winnen van de hybride.

    Waar ligt dan de kracht van de ICE? Beleving en gewicht. Voorlopig zie ik de Formule E niet lichtvoetig worden. ook niet na 2030 met Gen 5 en verder. Gewicht is dan denk ik het punt waar de F1 zich kan onderscheiden. Terug naar de 600-650 kilo. ICE erin van rond de 1000 PK en gaan met die banaan. De Formule E zal ook naar de 1000 pk gaan, maar met een gewicht van rond de 900-1000 kilo, is dat een heel ander klasse. met 4 wiel aandrijving en actieve aero zal het in de buurt van de F1 kunnen komen. Maar de beleving zal nooit de F1 kunnen benaderen.

    De lichtvoetigheid en geluid zijn de aspecten waarbij de F1 zich altijd kan blijven onderscheiden tov van de Formule E. En dat is waarop ze zich moeten gaan richten.

    De huidige keuze is verkeerd geweest. En dat blijkt mede de huidige voorstellen en proefballonnen. Maar zoals we allemaal weten: Toegeven dat je het fout had is iets wat niet veel mensen/culturen kunnen. Maar intern denk ik dat dit echt wel doorgedrongen is bij de F1 bazen...

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 10:36
    • The Wolf

      Posts: 789

      F1 zou eigenlijk hun eigen sterke punten moeten perfectioneren, geluid, spektakel, dikke motoren zodra elektro, wagens waarmee men goed kan racen....... en uiteindelijk zal FE qua snelheid steeds meer richting F1 kruipen, sneller worden denk ik ook niet want uiteindelijk wordt de mens achter het stuur toch wel de beperkende factor...

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 10:42
    • John6

      Posts: 11.606

      Gary Anderson die weet wel waar die over praat, ze zitten ook geheel verkeerd, waarom denk je dat ze nu al over V8 praten, dat is niet omdat dit nou zo'n geweldig succes verhaal is denk je wel.


      Ik weet zeker dat ze denken, hadden we hier maar nooit aan begonnen, nu moeten ze alle teams te vriend houden en zo hun tijd uitzitten, tot ze weer andere motoren nemen.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 10:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.215

    Mag ik zeggen dat ik van die berekeningen geen hol snap....ja, mag ik dat zeggen?

    Mijn kennis van dat soort dingen stokte vroeger al.
    Zou dat 'n gevolg zijn van teveel vloeistoffen aftappen?

    Wie het weet mag het zeggen..

    Staat tegenover dat ik van andere dingen weer wel veel verstand heb.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 11:09
    • Joeppp

      Posts: 8.554

      Dan zeg ik dat ik het ook niet snap en mij er ook niet in wil verdiepen. Ik wil gewoon pitpoesen op de startgrid, een hoop herrie als de rode lampen uitgaan, een heel rondje volgas, wiel aan wiel gevechten en hoe ze dat voor elkaar krijgen zal mij een rotzorg zijn.

      • + 1
      • 11 mei 2026 - 11:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

