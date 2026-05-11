Voormalig ontwerper Gary Anderson snapt helemaal niets van de nieuwe motorregeling in de Formule 1. Hij is opvallend kritische en maakt de FIA met de grond gelijk. Hij is zeker niet de eerste die kritisch is op de huidige motorregels.

Hij vindt dat de FIA een enorm domme fout heeft gemaakt en steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij is erg kritisch naar de organisatie toe en kan geen touw aan de beslissingen vastknopen.

'Hoe kan iemand deze fout maken?'

Tegenover The Race vraagt Anderson zich af hoe de FIA tot hun regels is gekomen: "Hoe kon iemand denken dat men ook maar in de buurt zou komen van een 50/50-verdeling van het hybride vermogen over een ronde, terwijl voor beide taken dezelfde motor, de 350 kW MGU-K, werd gebruikt? We weten dat 50/50 nooit echt het geval was. Het was waarschijnlijk eerder 370 kW van de verbrandingsmotor en aanvankelijk 350 kW van de MGU-K."

Volgens Anderson is het simpelweg onmogelijk. "Als we uitgaan van die cijfers, betekent dit dat de MGU-K dat vermogensniveau ongeveer 11,5 seconden lang kon leveren vanuit een 4 MJ-accupakket, voordat de fakkel doofde. Als ik kijk naar de magie van hoe dat mogelijk zou moeten zijn, begin ik me achter mijn oren te krabben."

Weinig energie terug te winnen

"Op een vrij gemiddeld circuit wil de coureur ongeveer 60% van de ronde vol vermogen gebruiken en remt hij ongeveer 15% van de ronde hard. Dat laat 25% over in niemandsland. Er is misschien wat regeneratie mogelijk tijdens die periode, maar in werkelijkheid niet veel. Laten we voor het gemak 5% van die 25% nemen, zodat we potentieel 20% van de ronde kunnen terugwinnen."

Anderson komt daarom met een rekensommetje. "Als we dus naar die percentages kijken en uitgaan van een ronde van 100 seconden, komen we uit op 60 seconden potentieel volledig vermogen op verzoek van de coureur. Om dat te bereiken met het 4 MJ-accupakket moet je het 5,2 keer per ronde opladen (11,5 s x 5,2 = 60 s, red.) en om dat te bereiken heb je slechts 20 seconden om diezelfde MGU-K op zijn maximale regeneratievermogen te gebruiken."

Dure motoren

De nieuwe motoren waren erg duur, zo valt ook Anderson op. "In feite gebruik je 22 van de miljoenen dollars kostende aandrijflijnpakketten als generator. Als je alleen naar de basiscijfers kijkt, moet die theoretische 350 kW worden gedeeld door de 5,2 die ik hierboven heb berekend, wat neerkomt op ongeveer 70 kW. Tel dat op bij de 370 kW van de verbrandingsmotor en je komt uit op een totaal vermogen van 440 kW, in tegenstelling tot de oorspronkelijke opgave van 700 kW. Dat is 590 pk in plaats van 940 pk."

Anderson vertelt dat de FIA dit nooit had kunnen doen en dat zij zelfs twee keer dezelfde fout hebben gemaakt. "Ik heb in mijn leven veel fouten gemaakt, maar het enige wat ik heb geprobeerd te vermijden, was dezelfde fout twee keer maken. Wat ik uit bovenstaande uitspraak opmaak, is dat de machthebbers zich niet lijken te realiseren hoe ernstig het probleem is waarin ze zichzelf hebben gewerkt”, sluit hij af.