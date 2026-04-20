FIA-president hint op nieuwe F1-regels na gesprekken met coureurs

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft een statement gedeeld over de discussies over de veelbesproken F1-regels. De FIA-president bevestigt dat hij eind vorige week heeft gesproken met de coureurs, en dat hij hoopt dat ze vandaag regelwijzigingen kunnen bespreken met de teambazen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, maar die zijn niet bepaald goed gevallen bij de coureurs. Zo is Max Verstappen allesbehalve tevreden over het feit dat hij niet langer voluit kan pushen, en dat hij meer aan energiemanagement moet doen. Daarnaast ontstaan er hierdoor ook gevaarlijke situaties, zoals te zien was tijdens de Grand Prix van Japan.

Wat is er besproken?

Er gingen al geruchten rond over een vergadering tussen de F1-coureurs en de FIA, en Ben Sulayem bevestigde dat gisteravond laat in een statement op Instagram: "Ik ben verheugd om te kunnen melden dat er een constructieve en gezamenlijke discussie is geweest tussen de FIA en de coureurs, voorafgaand aan de bijeenkomst van morgen (vandaag, red.) met de CEO's en de teambazen om potentiële wijzigingen aan de regels van 2026 te bespreken."

Volgens Ben Sulayem was het gesprek met de coureurs zeer belangrijk: "De coureurs hebben input van onschatbare waarde geleverd over aanpassingen die volgens hen moeten worden doorgevoerd, met name op het gebied van energiebeheer om veilig, eerlijk en competitief racen te garanderen."

Belangrijke vergadering op komst

Vandaag staat de belangrijke vergadering met de teams op het programma, en Ben Sulayem hoopt dat er iets gaat gebeuren: "De FIA heeft in de afgelopen weken ook een aantal vergaderingen belegd met technische vertegenwoordigers van de teams, motorfabrikanten en de FOM om voorgestelde wijzigingen te bespreken. Veiligheid en de beste belangen van de sport staan centraal in deze discussies."

"Na de vergadering van morgen (vandaag, red.) zullen de definitieve voorstellen worden voorgelegd aan een e-vote van de FIA Motor Sport Council (WMSC)."

Gaat er echt iets veranderen?

Of er iets gaat veranderen, en wat, is vooralsnog niet duidelijk. In de afgelopen weken gingen er geruchten rond over het terugschroeven van de impact van de elektrische componenten, maar nog niet alle neuzen zouden dezelfde kant op staan.

  f(1)orum

    Posts: 9.995

    Ah, eindelijk weer eens een bericht van onze FIA bobo; Ben still here.

    • + 3
    • 20 apr 2026 - 09:31
  • F1jos

    Posts: 5.152

    Met Ome Ben Sulayem aan het roer blijft het vaak lastig voorspellen welke kant het opgaat. Hij heeft de afgelopen tijd wel vaker laten zien dat er veel wordt besproken en aangekondigd, maar dat concrete, breed gedragen veranderingen soms uitblijven of minder groot zijn dan gehoopt.

    Je hoopt eigenlijk op iets wat zowel coureurs als fans merken op de baan – en dat is precies waar het vaak spaak loopt.

    • + 3
    • 20 apr 2026 - 09:45
  • monzaron

    Posts: 919

    Vergadering en bespreking en dan overleg voeren met teambazen, een hoop bla bla,bla, welke teambaas zou gaan meewerken, ferrari en mercedes (en klantenteams) hebben alles tecnisch on orde. En ja het racen is f@ck, de (echte) racers zijn de klos en hebben minimale zeggenschap.

    • + 2
    • 20 apr 2026 - 10:19

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

