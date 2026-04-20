FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft een statement gedeeld over de discussies over de veelbesproken F1-regels. De FIA-president bevestigt dat hij eind vorige week heeft gesproken met de coureurs, en dat hij hoopt dat ze vandaag regelwijzigingen kunnen bespreken met de teambazen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, maar die zijn niet bepaald goed gevallen bij de coureurs. Zo is Max Verstappen allesbehalve tevreden over het feit dat hij niet langer voluit kan pushen, en dat hij meer aan energiemanagement moet doen. Daarnaast ontstaan er hierdoor ook gevaarlijke situaties, zoals te zien was tijdens de Grand Prix van Japan.

Wat is er besproken?

Er gingen al geruchten rond over een vergadering tussen de F1-coureurs en de FIA, en Ben Sulayem bevestigde dat gisteravond laat in een statement op Instagram: "Ik ben verheugd om te kunnen melden dat er een constructieve en gezamenlijke discussie is geweest tussen de FIA en de coureurs, voorafgaand aan de bijeenkomst van morgen (vandaag, red.) met de CEO's en de teambazen om potentiële wijzigingen aan de regels van 2026 te bespreken."

Volgens Ben Sulayem was het gesprek met de coureurs zeer belangrijk: "De coureurs hebben input van onschatbare waarde geleverd over aanpassingen die volgens hen moeten worden doorgevoerd, met name op het gebied van energiebeheer om veilig, eerlijk en competitief racen te garanderen."

Belangrijke vergadering op komst

Vandaag staat de belangrijke vergadering met de teams op het programma, en Ben Sulayem hoopt dat er iets gaat gebeuren: "De FIA heeft in de afgelopen weken ook een aantal vergaderingen belegd met technische vertegenwoordigers van de teams, motorfabrikanten en de FOM om voorgestelde wijzigingen te bespreken. Veiligheid en de beste belangen van de sport staan centraal in deze discussies."

"Na de vergadering van morgen (vandaag, red.) zullen de definitieve voorstellen worden voorgelegd aan een e-vote van de FIA Motor Sport Council (WMSC)."

Gaat er echt iets veranderen?

Of er iets gaat veranderen, en wat, is vooralsnog niet duidelijk. In de afgelopen weken gingen er geruchten rond over het terugschroeven van de impact van de elektrische componenten, maar nog niet alle neuzen zouden dezelfde kant op staan.