In de Formule E is er een opmerkelijke rel aan het licht gekomen. De twintig coureurs hebben namelijk een brandbrief ondertekend die is verstuurd naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Ze klagen vooral over het niveau van de wedstrijdleiding en over hoe de sportieve reglementen worden toegepast.

Niet alleen in de Formule 1 regent het klachten van de coureurs, ook in het elektrische wereldkampioenschap is het onrustig. Waar het in de koningsklasse vooral gaat om de nieuwe regels, gaat het in de Formule E vooral over de wedstrijdleiding en de problemen die daardoor worden veroorzaakt. Dit zorgt voor frustratie, en daarom is deze buitengewone stap gezet.

Wat is er aan de hand?

The Race heeft de brandbrief ingezien die is verstuurd door Lucas di Grassi en regerend kampioen Oliver Rowland, die de coureurs vertegenwoordigen. De brief is verstuurd op 11 maart en draait vooral om de problemen die de coureurs nu binnen hun kampioenschap ervaren.

Volgens The Race gaan de klachten vooral over het niveau van de wedstrijdleiding, de racedirectie en over hoe sommige sportieve regels worden toegepast. In de brief prijzen de coureurs eerst de hoge heren van de sport voor het feit dat ze veel inspanning en verbeteringen zien van de lokale organisaties, de wedstrijdleiding, de veiligheid, circuitomstandigheden, technische eerlijkheid en algemene protocollen.

Keiharde aanval op de wedstrijdleiding

Al snel slaat de sfeer in de brief om, en stellen ze dat er een gedeelde en groeiende bezorgdheid heerst over de huidige standaard, consistentie en procedurele coherentie van de wedstrijdleiding in de sport. De twintig coureurs willen een consistentere wedstrijdleiding zien en coureur-adviseurs die een directe ervaring met de Formule E hebben.

De coureurs lijken vol de aanval te openen op wedstrijdleider Marek Hanaczewski, want ze vragen in de brief om een interne evaluatie van het begrip en de interpretatie van de racedirecteur van de sportieve regels.

Hoe reageert Ben Sulayem?

Hoe Ben Sulayem heeft gereageerd op deze bijzondere brief, is nog niet bekend. Volgens The Race heeft Ben Sulayem besloten om af te reizen naar de aankomende Formule E-race op het circuit van Jarama. Dit is opvallend, want hij is vrijwel nooit aanwezig bij races in dit kampioenschap.