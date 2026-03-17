Formule E-coureurs sturen bizarre brandbrief naar FIA-president

In de Formule E is er een opmerkelijke rel aan het licht gekomen. De twintig coureurs hebben namelijk een brandbrief ondertekend die is verstuurd naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Ze klagen vooral over het niveau van de wedstrijdleiding en over hoe de sportieve reglementen worden toegepast.

Niet alleen in de Formule 1 regent het klachten van de coureurs, ook in het elektrische wereldkampioenschap is het onrustig. Waar het in de koningsklasse vooral gaat om de nieuwe regels, gaat het in de Formule E vooral over de wedstrijdleiding en de problemen die daardoor worden veroorzaakt. Dit zorgt voor frustratie, en daarom is deze buitengewone stap gezet.

Meer over FIA 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 Bahrein in gevaar: FIA grijpt in en schrapt WEC-race in Qatar

Bahrein in gevaar: FIA grijpt in en schrapt WEC-race in Qatar

3 maa

Wat is er aan de hand?

The Race heeft de brandbrief ingezien die is verstuurd door Lucas di Grassi en regerend kampioen Oliver Rowland, die de coureurs vertegenwoordigen. De brief is verstuurd op 11 maart en draait vooral om de problemen die de coureurs nu binnen hun kampioenschap ervaren.

Volgens The Race gaan de klachten vooral over het niveau van de wedstrijdleiding, de racedirectie en over hoe sommige sportieve regels worden toegepast. In de brief prijzen de coureurs eerst de hoge heren van de sport voor het feit dat ze veel inspanning en verbeteringen zien van de lokale organisaties, de wedstrijdleiding, de veiligheid, circuitomstandigheden, technische eerlijkheid en algemene protocollen.

Keiharde aanval op de wedstrijdleiding

Al snel slaat de sfeer in de brief om, en stellen ze dat er een gedeelde en groeiende bezorgdheid heerst over de huidige standaard, consistentie en procedurele coherentie van de wedstrijdleiding in de sport. De twintig coureurs willen een consistentere wedstrijdleiding zien en coureur-adviseurs die een directe ervaring met de Formule E hebben.

De coureurs lijken vol de aanval te openen op wedstrijdleider Marek Hanaczewski, want ze vragen in de brief om een interne evaluatie van het begrip en de interpretatie van de racedirecteur van de sportieve regels. 

Hoe reageert Ben Sulayem?

Hoe Ben Sulayem heeft gereageerd op deze bijzondere brief, is nog niet bekend. Volgens The Race heeft Ben Sulayem besloten om af te reizen naar de aankomende Formule E-race op het circuit van Jarama. Dit is opvallend, want hij is vrijwel nooit aanwezig bij races in dit kampioenschap.

F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (4)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.624

    Net alsof het niveau wedstrijdleiding in de F1 zo geweldig is.

    • + 2
    • 17 maa 2026 - 15:26
  • f(1)orum

    Posts: 9.713

    Ik heb altijd wel wat medelijden met een postbode als die een brandbrief moet bezorgen.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 15:39
  • Larry Perkins

    Posts: 63.561

    Er is een tweede brandbrief van Lucas di Grassi en Oliver Rowland naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem onderweg waarin zij stellen dat de Formule 1 teveel op de Formule E gaat lijken en dat daardoor de concurrentie moordend wordt voor de FE...

    • + 2
    • 17 maa 2026 - 15:40
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.219

    Formule e lijkt te veel op formule 1. De formule e rijders beklagen zich omdat zij toch als eerste waren?

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 16:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

