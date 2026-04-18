Massa-crash met gevolgen op Nürburgring: Verstappen mogelijk niet meer in actie

De chaos op de Nordschleife neemt alleen maar toe. De eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring ligt inmiddels al ruim een uur stil na een zware crash, waarbij meerdere coureurs gewond zijn geraakt.

Wat begon als een onderbreking zonder duidelijke reden, blijkt nu het gevolg van een ernstig incident met meerdere auto’s. Al snel werd de race op de Nordschleife stilgelegd maar na een lange tijd van onduidelijkheid, is nu bevestigd dat er een massa-crash heeft plaatsgevonden.

Zware crash zorgt voor meerdere gewonden

De wedstrijdleiding bevestigt dat het ongeval ontstond door vloeistof op het circuit, waardoor meerdere wagens de controle verloren. In totaal raakten zeven auto’s betrokken bij de crash, waaronder bolides van Aston Martin, BMW, Porsche en Toyota.

De impact was enorm: één van de auto’s schoof zelfs onder de vangrail door, wat de ernst van het incident onderstreept. “De hulpdiensten zijn momenteel volop bezig met de reddingsoperaties voor meerdere gewonde coureurs. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt er een nieuwe update”, laat de organisatie weten.

Grote onzekerheid rond hervatting race

Door de ernst van het incident blijft het voorlopig onduidelijk of de race überhaupt nog hervat zal worden. De prioriteit ligt volledig bij de medische hulpverlening en het veiligstellen van het circuit.

De betrokken auto’s – waaronder meerdere Porsches en BMW’s – zijn zwaar beschadigd, terwijl de schade aan de infrastructuur van het circuit nog in kaart wordt gebracht. De situatie zorgt voor grote zorgen binnen de paddock, waar teams en coureurs in spanning wachten op meer nieuws over de toestand van de betrokken rijders.

Max Verstappen komt dus mogelijk helemaal niet in actie op de Nürburgring. Aangezien teamgenoot Lucas Auer de honneurs waar nam in de openingsfase van de race, heeft de Nederlander nog geen enkele raceronde geklokt. 

Update: Om 20:00 uur plaatselijke tijd wordt er in het mediacentrum een persmoment belegd. Dan zal er meer duidelijk zijn over de crash, de gevolgen en of er eventueel nog gereden gaat worden.

F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Nürburgring Nordschleife

Reacties (9)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.912

    Hopelijk zijn alle bij de crash betrokken coureurs ok, maar omdat de rode vlagsituatie al zo lang duurt ik ben bang dat dat niet het geval is.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 19:24
    • nr 76

      Posts: 7.404

      Ik begreep dat er 1 wagen onder de barrier door is geschoten.
      Geeft wel meteen Bianchi en Grosjean flashbacks...

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 19:29
    • F1 bekijker

      Posts: 225

      ja duurt veel te lang.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 19:30
    • Snelrondje

      Posts: 8.999

      Nee, het is te stil. In eerste instantie was alleen een stilstaande Porsche te zien. Maar dit is minder. Laten we hopen dat het meevalt.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 19:32
    • Pietje Bell

      Posts: 34.359

      Las op Twitter dat ene Griesemann ongedeerd is een 6 ambulances op de baan waren/zijn.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 19:37
  • F1 bekijker

    Posts: 225

    Niet best...

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 19:30
  • AUDI_F1

    Posts: 3.693

    Hopenlijk hgeen doden, zag dat in een chat sgesuggereerd werd 2 zwaar gewonden en 1 dode.
    Laten we hopen dat het een gerucht is en niet de waarheid.

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 19:34
    • AUDI_F1

      Posts: 3.693

      Om 20:00 uur komt er een update.

      • + 0
      • 18 apr 2026 - 19:51
  • skibeest

    Posts: 2.046

    20:00 persconferentie. Daarmee ziet het er m.i. niet best uit. Ik verwacht dan ook geen herstart meer

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 19:52

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

