De chaos op de Nordschleife neemt alleen maar toe. De eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring ligt inmiddels al ruim een uur stil na een zware crash, waarbij meerdere coureurs gewond zijn geraakt.

Wat begon als een onderbreking zonder duidelijke reden, blijkt nu het gevolg van een ernstig incident met meerdere auto’s. Al snel werd de race op de Nordschleife stilgelegd maar na een lange tijd van onduidelijkheid, is nu bevestigd dat er een massa-crash heeft plaatsgevonden.

Zware crash zorgt voor meerdere gewonden

De wedstrijdleiding bevestigt dat het ongeval ontstond door vloeistof op het circuit, waardoor meerdere wagens de controle verloren. In totaal raakten zeven auto’s betrokken bij de crash, waaronder bolides van Aston Martin, BMW, Porsche en Toyota.

De impact was enorm: één van de auto’s schoof zelfs onder de vangrail door, wat de ernst van het incident onderstreept. “De hulpdiensten zijn momenteel volop bezig met de reddingsoperaties voor meerdere gewonde coureurs. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt er een nieuwe update”, laat de organisatie weten.

Grote onzekerheid rond hervatting race

Door de ernst van het incident blijft het voorlopig onduidelijk of de race überhaupt nog hervat zal worden. De prioriteit ligt volledig bij de medische hulpverlening en het veiligstellen van het circuit.

De betrokken auto’s – waaronder meerdere Porsches en BMW’s – zijn zwaar beschadigd, terwijl de schade aan de infrastructuur van het circuit nog in kaart wordt gebracht. De situatie zorgt voor grote zorgen binnen de paddock, waar teams en coureurs in spanning wachten op meer nieuws over de toestand van de betrokken rijders.

Max Verstappen komt dus mogelijk helemaal niet in actie op de Nürburgring. Aangezien teamgenoot Lucas Auer de honneurs waar nam in de openingsfase van de race, heeft de Nederlander nog geen enkele raceronde geklokt.

Update: Om 20:00 uur plaatselijke tijd wordt er in het mediacentrum een persmoment belegd. Dan zal er meer duidelijk zijn over de crash, de gevolgen en of er eventueel nog gereden gaat worden.