RODE VLAG: Meerdere auto's betrokken bij grote crash op Nürburgring

De eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring is zaterdag abrupt stilgelegd. Teamgenoot van Max Verstappen, Lucas Auer, reed op dat moment op de negende plaats toen de rode vlag werd gezwaaid.

De race, die om 17:30 uur Nederlandse tijd van start ging, kende daarmee een chaotisch begin op de iconische Nordschleife. Daar reden de GT3-bolides kort op elkaar, waaronder de Mercedes met Auer achter het stuur.

Rode vlag legt race vroeg stil

Kort na die openingsfase werd de race plots stilgelegd door de wedstrijdleiding. De reden voor de rode vlag is nog niet officieel bevestigd, maar volgens meerdere berichten op het circuit werd er een ambulance de baan op gestuurd door een ongeluk waar meerdere auto's bij betrokken waren.

Alle auto’s keerden direct terug naar de pits, waardoor ook Verstappen voorlopig moest wachten op zijn geplande stint. De Nederlander zou later in de race instappen om extra ervaring op te doen in het donker op de Nürburgring.

Voorlopig is het afwachten wanneer en of de race wordt hervat, terwijl de organisatie eerst duidelijkheid wil over de situatie op het circuit.

Valse start voor Verstappen-team na gridstraf

Verstappen en Auer begonnen het weekend nog sterk met een zesde tijd in de kwalificatie, maar moesten door een gridstraf van drie plaatsen terug naar P9. De straf volgde op een incident met een Porsche tijdens de kwalificatie, waardoor het duo direct in de achtervolging moest.

Auer nam de start voor zijn rekening en kende een degelijke openingsfase. De Oostenrijker wist zijn positie vast te houden en mengde zich kort in een duel met de zusterauto van Maro Engel. Een inhaalpoging zat er echter niet in, waardoor hij op P9 bleef hangen.

 

 

Snelrondje

Posts: 8.999

F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Nürburgring Nordschleife

Reacties (6)

Login om te reageren
  • DRS-zone

    Posts: 441

    Flinke crash met 8 auto's!

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 18:55
  • monzaron

    Posts: 908

    7 autos betrokken bij een ongeval op de baan 😌

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 18:56
  • monzaron

    Posts: 908

    Voor de iphone is de app Racing App met digitale info op de baan

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 18:59
  • Snelrondje

    Posts: 8.998

    Weet iemand hoe laat de race hervat wordt?

    • + 0
    • 18 apr 2026 - 19:26
    • Snelrondje

      Posts: 8.998

      Oh lees nu dat er gewonden zijn. Die status is belangrijker dan racen. Had het gemist.

      • + 2
      • 18 apr 2026 - 19:29

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

