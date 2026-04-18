De eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring is zaterdag abrupt stilgelegd. Teamgenoot van Max Verstappen, Lucas Auer, reed op dat moment op de negende plaats toen de rode vlag werd gezwaaid.

De race, die om 17:30 uur Nederlandse tijd van start ging, kende daarmee een chaotisch begin op de iconische Nordschleife. Daar reden de GT3-bolides kort op elkaar, waaronder de Mercedes met Auer achter het stuur.

Rode vlag legt race vroeg stil

Kort na die openingsfase werd de race plots stilgelegd door de wedstrijdleiding. De reden voor de rode vlag is nog niet officieel bevestigd, maar volgens meerdere berichten op het circuit werd er een ambulance de baan op gestuurd door een ongeluk waar meerdere auto's bij betrokken waren.

Alle auto’s keerden direct terug naar de pits, waardoor ook Verstappen voorlopig moest wachten op zijn geplande stint. De Nederlander zou later in de race instappen om extra ervaring op te doen in het donker op de Nürburgring.

Voorlopig is het afwachten wanneer en of de race wordt hervat, terwijl de organisatie eerst duidelijkheid wil over de situatie op het circuit.

Valse start voor Verstappen-team na gridstraf

Verstappen en Auer begonnen het weekend nog sterk met een zesde tijd in de kwalificatie, maar moesten door een gridstraf van drie plaatsen terug naar P9. De straf volgde op een incident met een Porsche tijdens de kwalificatie, waardoor het duo direct in de achtervolging moest.

Auer nam de start voor zijn rekening en kende een degelijke openingsfase. De Oostenrijker wist zijn positie vast te houden en mengde zich kort in een duel met de zusterauto van Maro Engel. Een inhaalpoging zat er echter niet in, waardoor hij op P9 bleef hangen.