Verstappen moet toezien hoe Auer een slechte start beleeft op Nürburgring

De Nürburgring-gekte van dit weekend is nu echt van start gegaan. Op de legendarische Nordschleife in Duitsland zijn de GT3-auto's losgegaan voor de eerste race van 4 uur. Max Verstappen moest met lede ogen toezien hoe Lucas Auer een matige start kende. 

Vanochtend kenden Verstappen een Auer al een lastige start van het weekend. Het duo kwam in de GT3-bolide, gedreven door Mercedes, niet verder dan een zesde plaats. Nadien moesten zij ook nog eens gridstraf doorslikken, waardoor er niet meer in zat dan een negende startpositie. Dit gebeurde na aanleiding van een inhaalactie van Auer tijdens een rode vlag-situatie. 

Matige start voor Auer 

Verstappen besloot om de start van de race aan zich voorbij te laten gaan. Aangezien hij zich klaar ging maken voor het racen in het donker, liet hij het startschot van 17:30 uur over aan Auer. De Oostenrijker kwam niet lekker weg en moest een plek laten aan Martin Rump, die in een Porsche er voorbij kwam. 

Nadien slaagde Auer erin om zijn negende startplek terug te veroveren, maar een plek in de top-3 lijkt nog ver weg. Mede door de smalle stukken op de Nordschleife en het drukke verkeer, is het zoeken naar het juiste moment voor een inhaalactie. 

Verstappen kijkt nog toe

Verstappen zal later deze avond in actie komen. De Nederlander - die in 2025 de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife wist te winnen met Chris Lulham in een Ferrari - schemerde eerder al door dat hij in het donker wilde gaan rijden om dat voor het eerst te ervaren. Of er daadwerkelijk een podiumplek voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing in zit, moet nog blijken.

Voor Verstappen blijft het racen op de Nordschleife een heerlijk tussendoortje. De 28-jarige liet vaker blijken een groot fan te zijn van racen in andere klassen.

Check hieronder de start op de Nürburgring Nordschleife:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door Viaplay Racing | Formule 1 (@viaplayracingnl)

nr 76

Posts: 7.403

Ja, zo slecht was die start nou ook weer niet

  • 18 apr 2026 - 19:08
  • snailer

    Posts: 32.429

    Startte 9, verloor een plek, heel even nog 1, maar was snel terug naar P10 om vervolgens weer p9 te rijden. Daarna leek het alsof Auer niet snel genoeg kon om aan te sluiten en aan te vallen. Of het was gewoon sparen.

    Saaie boel.

    Nu regent het en is er een rode vlag waarbij niemand weet wat nu de volgorde is.

    • 18 apr 2026 - 18:17
    • nr 76

      Posts: 7.403

      Ja, zo slecht was die start nou ook weer niet

      • 18 apr 2026 - 19:08
  • monzaron

    Posts: 908

    Auer kan me niet echt boeien, ver van Verstappens ‘skills’ op de baan. Liever Gounon naast Verstappen 👍

    • 18 apr 2026 - 19:29
    • snailer

      Posts: 32.429

      Ik vind de andere rijders nog moeilijk in te schatten. Had gedacht dat ook Auer wel een flink niveau zou hebben.

      • 18 apr 2026 - 19:45

