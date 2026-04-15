user icon
icon

Norris verkozen tot één van de invloedrijkste mensen ter wereld

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris verkozen tot één van de invloedrijkste mensen ter wereld

Lando Norris heeft een opvallende eer gekregen van het invloedrijke Amerikaanse tijdschrift Time Magazine. De Britse regerend wereldkampioen heeft een plekje gekregen op de lijst van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld, naast onder meer Donald Trump en de Paus.

Norris veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De McLaren-coureur stond onder enorme druk, en moest tot en met de laatste ronde vechten om een aanval van Max Verstappen af te slaan. Norris vierde na zijn titelrace een groot feestje, en heeft een matige start van het huidige seizoen achter de rug. In Australië, China en Japan liep hij achter de feiten aan, maar bij McLaren hopen ze op verbetering.

Meer over Lando Norris Verstappen-effect: Ook Norris gespot op de Nordschleife

Verstappen-effect: Ook Norris gespot op de Nordschleife

15 apr
 McLaren hoopt in Miami met Norris en Piastri vooraan te staan

McLaren hoopt in Miami met Norris en Piastri vooraan te staan

15 apr

Waarom maakt Norris indruk?

Norris heeft vandaag een plekje gekregen op de prestigieuze Time 100-lijst. Hij is door het magazine ingedeeld in de categorie innovators, en niemand minder dan Paris Hilton prijst hem aan: "Ik ontmoette Lando voor het eerst bij de race in Miami, en ik was direct dol op zijn energie. Hij is natuurlijk enorm getalenteerd, maar wat hem echt bijzonder maakt, is hoe aardig en down to earth hij is. Zelfs met alle druk van de spotlights, blijft hij met beide benen op de grond staan."

"Dat we hem wereldkampioen hebben mogen zien worden in 2025, was echt geweldig. Het was welverdiend en een enorm moment. Ik heb hem ook met fans om zien gaan bij races, en dat is heel speciaal. Hij neemt de tijd om contact met iedereen te maken, en je ziet dat het echt iets voor hem betekent. Hij is grappig, warm en benaderbaar. Ik ben er dol op dat hij veel mensen inspireert door te laten zien dat je met hard werk de top kan bereiken, en nog steeds jezelf kan bereiken."

In de voetsporen van Verstappen

Naast Norris staan er geen andere Formule 1-coureurs in de Time 100 van dit jaar. Het is niet de eerste keer dat coureurs in deze lijst belanden. In 2024 was deze eer toebedeeld aan Max Verstappen, die toen net zijn beste seizoen achter de rug had.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 689

    Die gekke Amerikanen ook!..

    • + 5
    • 15 apr 2026 - 16:53
  • jd2000

    Posts: 7.654

    Wat een onzin... In de categorie innovators. ...aanbevolen Paris Hilton . Wat is er in godsnaam aan de hand in de wereld?

    • + 8
    • 15 apr 2026 - 17:01
    • SEN1

      Posts: 2.766

      Paris Hilton... was dat niet dat blondje die vroeger gekke capriolen moest uithalen om een beetje relevant te blijven?

      • + 2
      • 15 apr 2026 - 17:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 482

      @JD niks aan de hand dit is gewoon marketing, zie mijn uitleg hieronder. Wij (jij en ik dus) zorgen nu ook voor free publicity voor de salesforce group van Marc berioff.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 18:15
  • Bertrand Gachot

    Posts: 482

    Bertje zal het 1 keer uitleggen uitgever Marc berioff van time magazine / salesforce, verkoopt advertenties in zijn magazine en online publicaties, door ad random wat populaire figuren in dit soort lijstjes op te nemen, heeft hij GRATIS AANDACHT, en het werkt zoals hier het bewijs: op een suf f1 paginaatje wordt er over geschreven, en wij gaan er ook nog even over napraten.

    • + 2
    • 15 apr 2026 - 18:01
    • snailer

      Posts: 32.391

      Over invloed gesproken. Ik snap hoe dan ook niet dat iemand naar die lijstjes gaat turen.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 21:05
  • Larry Perkins

    Posts: 64.345

    Lando heeft hiervoor speciaal verlepte doos Paris Hilton ingeschakeld.
    Helaas kwam Lewis net te laat met 'plastic' Kim Kardashian op de proppen.
    En Max was kansloos met nobody ouwe Kel...

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 18:15
    • Bertrand Gachot

      Posts: 482

      RPM noemde Kim Kardashian de ex van "black A-D-O-L-F H-I-T-L-E-R" (zonder spaties ging het niet)

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 18:18
  • Larry Perkins

    Posts: 64.345

    "Norris verkozen tot één van de invloedrijkste mensen ter wereld."

    Norris: "Ik vlieg zo naar Pakistan om de bonje tussen Donald J. Trump en Iran ff op te lossen."

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 18:47
  • Pietje Bell

    Posts: 34.320

    🤣😂🤣

    ibb.co/btNW2TD

    ibb.co/nsDkD9D9

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 21:49

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar