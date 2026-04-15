"Norris verkozen tot één van de invloedrijkste mensen ter wereld."

Lando Norris heeft een opvallende eer gekregen van het invloedrijke Amerikaanse tijdschrift Time Magazine. De Britse regerend wereldkampioen heeft een plekje gekregen op de lijst van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld, naast onder meer Donald Trump en de Paus.

Norris veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De McLaren-coureur stond onder enorme druk, en moest tot en met de laatste ronde vechten om een aanval van Max Verstappen af te slaan. Norris vierde na zijn titelrace een groot feestje, en heeft een matige start van het huidige seizoen achter de rug. In Australië, China en Japan liep hij achter de feiten aan, maar bij McLaren hopen ze op verbetering.

Waarom maakt Norris indruk?

Norris heeft vandaag een plekje gekregen op de prestigieuze Time 100-lijst. Hij is door het magazine ingedeeld in de categorie innovators, en niemand minder dan Paris Hilton prijst hem aan: "Ik ontmoette Lando voor het eerst bij de race in Miami, en ik was direct dol op zijn energie. Hij is natuurlijk enorm getalenteerd, maar wat hem echt bijzonder maakt, is hoe aardig en down to earth hij is. Zelfs met alle druk van de spotlights, blijft hij met beide benen op de grond staan."

"Dat we hem wereldkampioen hebben mogen zien worden in 2025, was echt geweldig. Het was welverdiend en een enorm moment. Ik heb hem ook met fans om zien gaan bij races, en dat is heel speciaal. Hij neemt de tijd om contact met iedereen te maken, en je ziet dat het echt iets voor hem betekent. Hij is grappig, warm en benaderbaar. Ik ben er dol op dat hij veel mensen inspireert door te laten zien dat je met hard werk de top kan bereiken, en nog steeds jezelf kan bereiken."

In de voetsporen van Verstappen

Naast Norris staan er geen andere Formule 1-coureurs in de Time 100 van dit jaar. Het is niet de eerste keer dat coureurs in deze lijst belanden. In 2024 was deze eer toebedeeld aan Max Verstappen, die toen net zijn beste seizoen achter de rug had.